SBS早新闻（2023年5月20日）Play14:01 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.83MB) 阿尔巴尼斯于七国集团峰会呼吁和平；新州与赌博相关的外部标牌将被移除；乌克兰总统泽连斯基出席阿盟峰会；希腊大选将近，选举结果尚不明朗（点击音频，收听完整节目）。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE七国集团首脑峰会召开 澳洲总理会见韩国总统【盘点】除TikTok外 还有哪些来自中国的APP占据了澳大利亚人的手机？在澳洲做激光近视手术 您需了解这些信息“我在帮一个人培养他们的‘眼睛’”：导盲犬“养母”的甜蜜带娃生活分享Latest podcast episodes【心理热线】和母亲的关系就是你和世界的关系?SBS晚新闻（2023年5月19日）在澳洲做激光近视手术 您需了解这些信息澳新逾半数人将近视？盘点控制儿童近视的主要方法