七国集团首脑峰会召开 澳洲总理会见韩国总统

澳大利亚总理阿尔巴尼斯在日本举行的七国集团峰会期间与韩国总统尹锡悦举行双边会晤。





阿尔巴尼斯和尹锡悦利用两人第三次当面会谈，讨论加强本地区合作以及重申澳韩两国对支持稳定、安全和繁荣的印太地区的共同承诺。





阿尔巴尼斯对尹锡悦的新印太战略以及其加强与东南亚和太平洋地区的接触表示欢迎。





阿尔巴尼斯重申了澳大利亚对严格执行联合国安理会制裁和澳大利亚自身对朝鲜制裁的承诺。





两人还讨论了采取雄心勃勃的气候行动和支持区域去碳化的共同承诺。





在抵达日本参加七国集团首脑峰会后，澳大利亚总理阿尔巴尼斯再次呼吁和平。





阿尔巴尼斯在广岛和平纪念公园，即世界上第一颗原子弹爆炸遗址致敬后发表讲话。





“我们知道后果，因为我们就在这里看到了它们。最近，随着普京不负责任地威胁使用核武器，这提醒我们，世界必须保持警惕，我们必须加强反对核武器的运动”。





阿尔巴尼斯发出这一信息之际，俄罗斯对乌克兰的入侵在峰会议程上占据了重要位置，包括阿尔巴尼斯在内的多国领导人谴责俄罗斯的行动，并呼吁实施进一步的制裁。





美国已经宣布将对70个俄罗斯实体实施300项制裁，而英国首相苏纳克表示，英国将针对俄罗斯进口的钻石、矿物和先进的军事技术实施制裁。





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