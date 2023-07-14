SBS早新闻（2023年7月15日）Play07:02 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.44MB) 联邦银行要求雇员重返办公室引发不满；澳大利亚癌症理事会就阿斯巴甜致癌表态；普京称瓦格纳雇佣军集团没有法律依据；CPTPP将开会审理中国和台湾的加入申请。点击音频，收听完整新闻报道。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲本周两儿童死于流感 为何澳人没有尽快接种流感疫苗？新州火车网络即将进行大规模维护修理 完整日程表如下澳大利亚一种鸟类濒临灭绝 无人机或让情况更加糟糕澳洲一家廉价航空公司将取消部分航线 受影响的旅客该怎么做？分享Latest podcast episodes李玟骤逝引发心理危机讨论 自杀干预有哪些专业方式？SBS晚新闻 (2023年7月14日)沙漠马拉松：Mike Gong那些惊心动魄的瞬间【SBS新闻快报】华人店主因向未成年人出售电子烟被罚5000澳元