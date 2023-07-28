SBS早新闻（2023年7月29日）Play06:39 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.09MB) 澳外长、防长与美国国务卿举行会谈；联邦政府称正采取行动应对气候变化；习近平设宴欢迎成都大运会外宾；埃及总统敦促恢复黑海谷物倡议（点击音频，收听完整新闻报道）。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE政界人士对“原住民之声”意见不一 霍华德称被殖民是“幸运的”多图直击：气温上升 “全球沸腾”之际 灾难正在各国上演【SBS新闻快报】澳美部长级磋商会谈两大重点：中国与AUKUS“原住民的7种感觉、连接与归属” 澳洲原住民艺术家带你了解原住民文化分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】澳美部长级磋商会谈两大重点：中国与AUKUS“原住民的7种感觉、连接与归属” 澳洲原住民艺术家带你了解原住民文化悉尼Bankstown Bites美食节回归 多元文化美食大碰撞SBS早新闻（2023年7月28日）