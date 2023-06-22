SBS早新闻（2023年6月23日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

491转191签证取消3年最低收入要求； 参议院调查租金危机或同意限制其上涨； 泰坦号失踪潜水器内氧气已正式耗尽； 新西兰总理不赞同拜登习近平独裁论。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在 
Facebook
和 
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【对话后浪】扫地机器人可以“摸鱼”，既能007又能996的“达芬奇”绝对不可以？

【微声音】抽干水库“海底捞”

【SBS新闻快报】墨尔本东区六起入室盗窃案的三名嫌犯落网

【SBS新闻快报】当局拨款数百万澳元成立澳大利亚国家反诈中心

【SBS新闻快报】电动汽车价格可能有变化？

【SBS新闻快报】澳洲总理取消与美日印的四方会谈

分享

Latest podcast episodes

SBS

【对话后浪】扫地机器人可以“摸鱼”，既能007又能996的“达芬奇”绝对不可以？

INDIGENOUS DEATHS IN CUSTODY NATIONAL DAY OF ACTION

原住民在被拘期间死亡事件将被实时监控

SBS Mandarin evening news

SBS普通话晚新闻（22/06/2023）

The Australian Federal Police has confirmed it has launched a criminal investigation into a PwC tax consultant over the leak of confidential government information, which allowed the firm to help its clients dodge their tax obligations.

普华永道泄密：联邦议会达成共识一致谴责泄密事件