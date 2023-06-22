SBS早新闻（2023年6月23日）Play10:54 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.98MB) 491转191签证取消3年最低收入要求； 参议院调查租金危机或同意限制其上涨； 泰坦号失踪潜水器内氧气已正式耗尽； 新西兰总理不赞同拜登习近平独裁论。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】扫地机器人可以“摸鱼”，既能007又能996的“达芬奇”绝对不可以？【微声音】抽干水库“海底捞”【SBS新闻快报】墨尔本东区六起入室盗窃案的三名嫌犯落网【SBS新闻快报】当局拨款数百万澳元成立澳大利亚国家反诈中心【SBS新闻快报】电动汽车价格可能有变化？【SBS新闻快报】澳洲总理取消与美日印的四方会谈分享Latest podcast episodes【对话后浪】扫地机器人可以“摸鱼”，既能007又能996的“达芬奇”绝对不可以？原住民在被拘期间死亡事件将被实时监控SBS普通话晚新闻（22/06/2023）普华永道泄密：联邦议会达成共识一致谴责泄密事件