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SBS早新闻（2022年12月10日）

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Published 10 December 2022 at 9:47am
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警方与ATO联合搜查非法避税企业；反对党谴责政府设能源价格上限；普京表示愿就战争问题进行谈判；世界杯四分之一决赛巴西遭淘汰

Published 10 December 2022 at 9:47am
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