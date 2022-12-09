SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年12月10日）Play13:22SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.24MB)Published 10 December 2022 at 9:47amSource: SBS 警方与ATO联合搜查非法避税企业；反对党谴责政府设能源价格上限；普京表示愿就战争问题进行谈判；世界杯四分之一决赛巴西遭淘汰Published 10 December 2022 at 9:47amSource: SBS请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多警方与ATO联合 搜查非法使用软件避税的企业【2022世界杯】四分之一决赛 巴西点球大战惨遭淘汰【2022世界杯】四分之一决赛 巴西点球大战惨遭淘汰食物成本高企、买不起礼物：圣诞节前澳人最担心的是什么？2022年搞笑野生动物摄影大赛获奖名单公布分享Latest podcast episodes【园艺热线】从金岛的海带说起：Seasol是万能肥吗？想吃冰淇淋但不想长肉？营养师教您选择瘦身冰淇淋SBS晚新闻（2022年12月9日）第三届悉尼国际独立电影节：跟华裔导演聊聊独立电影