【SBS新闻快报】澳大利亚7月份失业率略升至3.7%

要点： 澳洲统计局公布最新失业率数据；

澳女足呼吁增加资金投入；

药房信心降至十年来最低点。

澳洲统计局公布最新失业率数据

澳大利亚统计局（ABS）本周四（8月17日）公布的最新数据显示，澳大利亚的失业率在7月份上升了0.2个百分点，达到了3.7%。





大多数经济学家原本预期这一数字会在本月保持稳定。





然而，统计局报告称，上个月的就业人数下降了约1.5万人，失业人数增加了3.6万人。就业参与率，即 15 岁及以上参加工作或寻找工作的人的百分比，下降了 0.1 个百分点，至 66.7%。





澳大利亚统计局劳工统计部门负责人比约恩·贾维斯（Bjorn Jarvis）表示，尽管就业人数下降，但仍比一年前增加了约 38.7万人。





他还指出，最新数据受季节性模式影响——7月份正值学校假期，这是人们休假、开始或离职的时候，因此就业率发生了一些变化。





但7 月份的月均工作小时数略有增加，贾维斯表示，这表明劳动力市场仍然紧张。





他说：“过去一年里，与就业增长相关的工作小时数增长力度，表明劳动力需求在某种程度上仍然通过人们增加工作时间来满足。”



另外，数据还显示，7月份澳大利亚的全职工作总人数减少了2.42万人，而兼职工作人数增加了9600人。





报告中的数据显示，新州（上升了0.4个百分点）、昆州（上升了0.8个百分点）和塔州（上升了1.2个百分点）的失业率大幅上升推动了全澳失业率的上升；维州的失业率实际上略有下降，为 3.6%。





与此同时，统计局的最新数据还显示，澳人的每周收入仍赶不上通胀率。





今年5月份全职成年人的平均周薪达到了1838澳元。在过去的一年里，周平均工资增长了3.9%，即每周68澳元，这是自2013年5月以来最强劲的年度增长。





但在此期间，根据统计局的月度通胀衡量标准，通胀率上升了 5.5%。



澳大利亚女足呼吁增加资金投入

在女足世界杯半决赛失利的心痛情绪中，澳大利亚女足表示，相信本次比赛将给澳洲足球运动带来新的开始。





Matildas姑娘们希望能够振作起来，在周六的季军争夺战中击败瑞典，确保自己不会空手而归。



但她们也敦促澳大利亚人在比赛结束后继续支持女子足球，并呼吁增加资金投入。





副队长斯蒂芬·卡特利（Steph Catley）表示，澳大利亚所展现的支持已经“永远改变了女子足球”。





“我感到很激动。当我踏入球场，看到成千上万的人涌入体育场，朝我们的大巴车挥手，看到酒吧里坐满了观看比赛的人，看到社交媒体上的讨论热度，看到人们对比赛的关注，你可以看出这已经永远改变了女足。人们终于开始关注女子体育。”





但她回应了队长萨姆·科尔（Sam Kerr）的声明，认为体育运动在所有层面都需要更多的资金。





科尔说：“我只能代表澳洲女足。我们的发展需要资金。我们的球场需要资金。我们需要资金。我们到处都需要资金。”





卡特利表示，总体来说，澳大利亚的足球运动“远未得到应有的资助”。人们已开始对这项运动产生兴趣，人们想要观看这项运动的比赛。





她说：“所以，是的，希望这足以证明这一点，并引发讨论，为女足和整个足球运动的设施和标准争取更多的支持和改善。”



药房信心降至十年来最低点

一项由澳大利亚联邦银行委托进行的调查发现，自60天配药新政公布后，大多数药剂师预计他们的业务价值将会下降。



LISTEN TO 【SBS新闻快报】联盟党放弃否决60天处方药政策 称盼政府与药房重新协商 SBS Chinese 10/08/2023 05:47 Play

根据最新的年度《联邦银行药房洞察报告》（CommBank Pharmacy Insights），72%的社区药剂师预计其业务价值将下降，而在六个月前这一比例仅为10%。





报告还显示，79%的药房考虑对以前的免费服务进行收费。





政府计划从9月开始，允许患者凭借一张处方购买两个月剂量的药物，即患者可以以单次处方的费用获得两倍的药物。





代表许多药房经营者的澳大利亚医药协会（Pharmacy Guild of Australia）一直在反对这些变化。





联邦政府表示，协会正在进行一场恐吓性宣传活动，并得到了反对党的支持。





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