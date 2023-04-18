小生意者在疫情绽放的生命力 《口罩》讲述华人故事

三年前的今天，墨尔本正处于第一轮的新冠疫情封城中。人们对未知可怖的病毒充满警惕，各种谣言和不公也随之大爆发。





据报道，疫情爆发至2022年中，每五个华裔澳大利亚人就有一个遭遇过种族歧视。





郑玉堂是墨尔本华人社区的领袖，他表示自己在这场浩劫中，亲眼目睹并感同身受着所有澳大利亚华人的挣扎和所有被不公正对待的经历。





在疫情于澳大利亚爆发之前，华人的生意就因流言和歧视一落千丈。





“（2019年）三月份的时候我们组织了一场为小生意者打气的活动......联邦政府议员来看到我们戴口罩就说，人家看到你们这些人戴口罩都怕了，就不来了，就说有病的人才戴口罩，没病的人是不需要带口罩的。”





他说，在这次疫情中，所有小生意者都受到巨大的冲击，但是华人仿佛经历着比其他种族更长更残酷的打击。新书《口罩》就是在这样的背景下创作的。





郑玉堂说为了铭记这场灾难中华人表现出的不屈品质和顽强生命力，书中所有的重大事件时间以及感染死亡人数都是根据现实世界真实发生下记录的。





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