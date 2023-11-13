中菲对峙四小时后南海紧张局势升级

在有争议的南沙群岛地区执行的一次例行任务，现在却已经变成了一场危险的猫鼠游戏。





数十艘中国海警船在南海追逐并包围菲律宾船只，这场历经4小时的对峙使中国和菲律宾之间的紧张局势升级。





菲律宾海岸警卫队司令加万（Ronnie Gil Gavan）上将谴责了这次袭击。





他说：“菲律宾海岸警卫队再次谴责中国海警对菲律宾正当的、合法的和例行的轮换和补给任务进行的无端胁迫和危险骚扰。”





南沙群岛位于第二托马斯浅滩水域，是多国声称拥有主权的土地。





群岛目前处于菲律宾的控制之下，菲律宾的海军陆战队在一艘搁浅的船只上驻扎。





但控制着仅40公里外的美济礁的中国辩称，其领土也包括整个南沙群岛。



Parts of the South China Sea. Source: AAP 此前，最近的一次冲突升级发生在10月10日，当时菲律宾海岸警卫队正在向马德雷山脉（Sierra Madre）的海军陆战队提供补给，以巩固他们对争议珊瑚礁的主张。





但水路被中国船只强行封锁，他们用水炮和船只在数米范围内进行封锁。





加万上将说，这种行为并非由于受到挑衅，因此违反了海洋法。





他说：“看到海岸警卫队的同伴违反他们本应保护的规则，这似乎并不好。你知道的，海岸警卫队的成立是为了提供或保护或是促进海上生命安全，而不是做出危及海上人民生命安全的活动。因此，我真的觉得这很讽刺，我其实非常伤心。”





菲律宾称，在珊瑚礁附近至少发现了38艘中国船只，其中包括5艘中国海警船和28艘海上民兵船。





该领土位于菲律宾的专属经济区内，但中国辩称，中国对整个南沙群岛的主权有历史依据，可以追溯至数百年前，菲律宾的任务是非法入侵。





中国外交部发言人汪文斌表示，这一争端超越了国际法的范畴。





他说“菲律宾提起的南海仲裁案实质是领土主权和海洋划界问题，不属于《联合国海洋法公约》调整的范围。有关裁决是非法的、无效的，没有任何拘束力。”



不断升级的争端引起了全球关注。





澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，澳大利亚与中国的外交关系不会影响政府对此事的立场。





她说：“稳定的关系并不意味着我们会在所有事情上达成一致。这意味着我们可以继续以符合我们国家利益的方式发展这种关系。这需要我们明智地处理分歧。我们一直与中国明确表示，在某些问题上我们不会达成一致，无论是人权还是在南中国海的行为，我们认为我们不希望看到破坏稳定的行动。我们不希望看到海洋法这一国际法受到任何破坏。这是我们的私下讨论，也是我们的公开讨论。”





就在澳中双方在北京会晤的几天后，澳大利亚就对中国的行为提出了批评。





黄英贤部长表示，澳大利亚的立场明确。





她说“有关国际法的讨论，这显然是指海洋法，但是我认为中国非常清楚，我们对菲律宾和国际法的支持。”





菲律宾表示，尽管存在事态升级的风险，但菲律宾仍将继续在争议海域执行任务。



