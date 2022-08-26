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“最让我感动的一件事” 澳洲人的中文歌被乌克兰网红翻唱

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Hazza (far right) and his musical collaborator Wu Huan (far left).jpg

Hazza（右一）和他的音乐搭档吴欢（左一）

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Published 26 August 2022 at 3:43pm, updated an hour ago at 3:49pm
By Jason Liu
Source: SBS

在华澳洲人Hazza于2014年合作的一首中文歌曲最近被一位乌克兰网红翻唱，让他感到非常意外。

Published 26 August 2022 at 3:43pm, updated an hour ago at 3:49pm
By Jason Liu
Source: SBS
澳大利亚人Hazza哈里·哈丁（Harry Harding）是一位主持人和歌手，目前在中国广东居住和工作。

2012年，Hazza因为翻唱中文歌而走红网络。

10年后的今天，他自己于2014年与音乐搭档吴欢合作的中文歌曲《无所不欢（No worries）》被一位乌克兰网红翻唱。Hazza告诉SBS普通话，自己的歌被网红翻唱让他感到非常意外。
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“音乐的桥梁”

他说：“我真的没想到乌克兰的帅哥会翻唱我的中文歌曲，觉得这是一个非常奇妙的事情。”

“现在，因为俄乌冲突，乌克兰那边非常困难。我看到（自己的歌曲被翻唱）的时候，就觉得音乐作为一种桥梁，不管你是来自哪里，都可以欣赏音乐，都可以通过音乐有这样的一个连接。”

“我在中国做了那么多事情。我觉得（自己的歌）被他翻唱算是最让我感动，或者最让我有成就感的一件事情。”

“希望我可以通过音乐多建立这样的桥梁，通过文化和音乐多让不同国家的人交流。”

Hazza说，他到广州的第一年就认识了吴欢，《无所不欢》这首歌包含他们两个人的想法。

他说：“能够用我们两个人的元素在（歌曲作品）里面的话就更好。”

“可能有一些人会觉得听起来有点假，但是我一直跟他（吴欢）合作，就是因为我觉得这样的合作很有意义。”

“中国人和澳洲人能够合作做一些大家都可以欣赏的东西。我觉得这就证明澳洲人和中国人是可以合作的，也可以合作得很愉快，可以做出一些很有意义的东西。”

“可能有一些人会觉得，‘哎呀，你是中国媒体的主持人，你肯定会这样说’，但是我是认真的，而且大家可以看到我出的歌都是跟他合作的，所以我觉得这样的合作模式还是很有意义的。”

Hazza表示，他和吴欢正在创作新歌，预计在两三个月后推出。
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家人最重要

能说一口流利的普通话、中文读写能力几乎接近母语水平的Hazza其实从中学10年级才开始努力学中文。不过，中学时期的北京之行、中文老师的包容、周杰伦的歌、尤其是父母一直以来的支持等“机缘巧合”让他的中文水平得以突飞猛进。

新冠疫情让国际旅行困难重重。但Hazza去年仍然回澳洲休了三个月的探亲假。

他说：“回去的时候我隔离了两个星期，回来的时候隔离了三个星期。”

“但这绝对值得。对我来说，家人是最重要的，就算需要隔离一年才能看到他们，我也愿意。”

在采访中，Hazza还特别表达了对那位给他很大帮助的中文老师的感恩。请您点击收听在华澳洲人Hazza的音乐和中文学习故事。
LISTEN TO
Australian's Chinese song covered by Ukrainian netizen_Hazza Online image

在华澳洲人Hazza于2014年合作的一首中文歌曲最近被一位乌克兰网红翻唱，让他感到非常意外。

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26/08/202216:23
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