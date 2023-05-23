武装团体进入俄罗斯进内 俄乌紧张局势升级

UKRAINE RUSSIA CONFLICT

epa10640589 A woman reacts inside a damaged flat as a result of falling debris after an overnight drone attack, at a residential area in Kyiv (Kiev), Ukraine, 20 May 2023, amid the Russian invasion. The Air Force Command of the Armed Forces of Ukraine said that Russian forces launched an attack with 18 drones directed to the Kyiv region on 20 May, adding that all of them have been successfully shot down. There are no reports of casualties in the attack. Russian troops entered Ukrainian territory in February 2022, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA/SERGEY DOLZHENKO Source: EPA / SERGEY DOLZHENKO/EPA

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一个武装团体从乌克兰进入俄罗斯的别尔哥罗德地区，导致冲突和伤亡，使紧张局势进一步升级。 在瓦格纳雇佣兵组织的负责人将此归咎于俄罗斯自己时，泽连斯基称赞了乌克兰的防空能力。此际，乌克兰正在准备接收F-16战斗机。 （点击上方收听音频）

一个武装团体从乌克兰越过边境进入俄罗斯的别尔哥罗德（Belgorod）地区，引发了冲突，导致数人受伤。

别尔哥罗德州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）说，一个乌克兰 “破坏团体 ”已经进入俄罗斯格赖沃龙（Graivoron）地区的领土。

“我现在在格赖沃龙地区，这里的局势仍然非常紧张。一个破坏性的侦察小组进入了该地区。国防部和所有执法机构正在履行其战斗任务，以保护我们的国家。我们现在正在挨家挨户对边境和格赖沃龙的村庄进行检查。大多数居民离开了领土，那些没有机会的人，我们用我们的交通工具帮助他们，那些有机会的人，用他们自己的交通工具离开。“

他说，随着反恐行动的开展，袭击事件导致了限制措施的实施。

“目前的情况是，有8人受伤。根据卫生部和国防部的信息，没有平民伤亡。局势再次变得紧张，并且仍然如此。（当局）宣布了一项反恐怖行动，许多限制措施已经到位。”他说。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）说，已经通知了普京（Vladimir Putin）总统，目前正在开展工作，赶走“破坏者”。

基辅官员否认与该组织有任何联系，并将战斗归咎于心怀不满的俄罗斯人对俄罗斯当局发动的叛乱。

在这个经历了15个月冲突的地区，以上两种说法都无法得到单独证实。

瓦格纳集团（Wagner Group）负责人叶夫根尼·普里戈津（Yevgeny Prigozhin）说，进入俄罗斯领土是一次重大的冲突升级。

“事实上，有一场战争正在进行。今天， ‘特别军事行动 ’变成了一场全面战争。在别尔哥罗德、库尔斯克（Kursk）和布良斯克（Bryansk）地区，我们不是第一次经历战争，也不是第一次有人被杀。”

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与俄罗斯安全部门有联系的Telegram消息频道Baza公布了航拍画面，显然显示一辆乌克兰装甲车正在向格赖沃龙边境检查站推进。

普里戈津指责俄罗斯军队。

他说：“据我所知，俄罗斯军队没有做任何事情以加强边界，而乌克兰军队可以从那个方向进入。当局必须这样做——这是它的直接责任。他们不是攻击部，所以他们不能出击；但他们是国防部，他们有义务保护国家。”

与此同时，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，防空部队击落了所有针对乌克兰的攻击型无人机，但在一夜之间的空袭中，没有击落俄罗斯发射的所有导弹。

“今天，我向保卫我们领空的士兵表示感谢。从昨天晚上到今天早上，25架‘沙赫德’无人机被击落。25架全部击落。这是出色的结果。每一次击落都意味着生命和基础设施被拯救。谢谢你们！我们成功地击落了一些恐怖分子的导弹，但不幸的是，并非全部。不幸的是，有被击中的目标。第聂伯罗（Dnipro）和哈尔科夫（Kharkiv）、敖德萨（Odesa）和利沃夫（Lviv）、基辅（Kyiv）和扎波罗热（Zaporizhzhia）——我们所有的城市和社区都应该得到一个完整的防空系统。”

至少有8人受伤，数十座建筑物被损坏。

欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）在会议上表示，继续支持乌克兰是至关重要的。

“乌克兰国防的成功和程度不仅取决于他们士兵和人民的勇敢，还取决于弹药和武器，交付的速度，这就是为什么军事支持必须继续，必须增加，必须扩大。更多的防空系统——它们将在战场上产生真正的影响——这至关重要……我强调，我们交付的每一天延迟都必须以人的生命来衡量。这不是钱的问题，这是人的问题，士兵们正在被杀害。”

他将这场战争归咎于俄罗斯总统普京。

“所有人都希望战争结束，唯一看起来愿意继续战争的是普京。没有人比乌克兰更希望和平，这就是为什么我们支持乌克兰人的倡议，支持泽连斯基总统的公正、和平倡议。”

此前，乌克兰驻美国大使奥克萨娜·马尔卡洛娃（Oksana Markarova）欢迎向乌克兰提供F-16战斗机的承诺。

她说：“飞机是防空的不可分割的一部分。我们非常高兴现在听到来自美国的明确信息，他们将提供训练支持，而且，他们将支持其他国家为我们提供这种能力。而现在将有很多关于如何做的讨论。但我认为，最重要的是，在泽连斯基总统与拜登总统会晤后，我们从拜登总统处听到的响亮而明确的信息，即，绿灯已经出现。”
 
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