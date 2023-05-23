武装团体进入俄罗斯进内 俄乌紧张局势升级

一个武装团体从乌克兰越过边境进入俄罗斯的别尔哥罗德（Belgorod）地区，引发了冲突，导致数人受伤。





别尔哥罗德州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）说，一个乌克兰 “破坏团体 ”已经进入俄罗斯格赖沃龙（Graivoron）地区的领土。





“我现在在格赖沃龙地区，这里的局势仍然非常紧张。一个破坏性的侦察小组进入了该地区。国防部和所有执法机构正在履行其战斗任务，以保护我们的国家。我们现在正在挨家挨户对边境和格赖沃龙的村庄进行检查。大多数居民离开了领土，那些没有机会的人，我们用我们的交通工具帮助他们，那些有机会的人，用他们自己的交通工具离开。“





他说，随着反恐行动的开展，袭击事件导致了限制措施的实施。





“目前的情况是，有8人受伤。根据卫生部和国防部的信息，没有平民伤亡。局势再次变得紧张，并且仍然如此。（当局）宣布了一项反恐怖行动，许多限制措施已经到位。”他说。





克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）说，已经通知了普京（Vladimir Putin）总统，目前正在开展工作，赶走“破坏者”。





基辅官员否认与该组织有任何联系，并将战斗归咎于心怀不满的俄罗斯人对俄罗斯当局发动的叛乱。





在这个经历了15个月冲突的地区，以上两种说法都无法得到单独证实。





瓦格纳集团（Wagner Group）负责人叶夫根尼·普里戈津（Yevgeny Prigozhin）说，进入俄罗斯领土是一次重大的冲突升级。





“事实上，有一场战争正在进行。今天， ‘特别军事行动 ’变成了一场全面战争。在别尔哥罗德、库尔斯克（Kursk）和布良斯克（Bryansk）地区，我们不是第一次经历战争，也不是第一次有人被杀。”





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与俄罗斯安全部门有联系的Telegram消息频道Baza公布了航拍画面，显然显示一辆乌克兰装甲车正在向格赖沃龙边境检查站推进。





普里戈津指责俄罗斯军队。





他说：“据我所知，俄罗斯军队没有做任何事情以加强边界，而乌克兰军队可以从那个方向进入。当局必须这样做——这是它的直接责任。他们不是攻击部，所以他们不能出击；但他们是国防部，他们有义务保护国家。”





与此同时，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，防空部队击落了所有针对乌克兰的攻击型无人机，但在一夜之间的空袭中，没有击落俄罗斯发射的所有导弹。





“今天，我向保卫我们领空的士兵表示感谢。从昨天晚上到今天早上，25架‘沙赫德’无人机被击落。25架全部击落。这是出色的结果。每一次击落都意味着生命和基础设施被拯救。谢谢你们！我们成功地击落了一些恐怖分子的导弹，但不幸的是，并非全部。不幸的是，有被击中的目标。第聂伯罗（Dnipro）和哈尔科夫（Kharkiv）、敖德萨（Odesa）和利沃夫（Lviv）、基辅（Kyiv）和扎波罗热（Zaporizhzhia）——我们所有的城市和社区都应该得到一个完整的防空系统。”





至少有8人受伤，数十座建筑物被损坏。





欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）在会议上表示，继续支持乌克兰是至关重要的。





“乌克兰国防的成功和程度不仅取决于他们士兵和人民的勇敢，还取决于弹药和武器，交付的速度，这就是为什么军事支持必须继续，必须增加，必须扩大。更多的防空系统——它们将在战场上产生真正的影响——这至关重要……我强调，我们交付的每一天延迟都必须以人的生命来衡量。这不是钱的问题，这是人的问题，士兵们正在被杀害。”





他将这场战争归咎于俄罗斯总统普京。





“所有人都希望战争结束，唯一看起来愿意继续战争的是普京。没有人比乌克兰更希望和平，这就是为什么我们支持乌克兰人的倡议，支持泽连斯基总统的公正、和平倡议。”





此前，乌克兰驻美国大使奥克萨娜·马尔卡洛娃（Oksana Markarova）欢迎向乌克兰提供F-16战斗机的承诺。





她说：“飞机是防空的不可分割的一部分。我们非常高兴现在听到来自美国的明确信息，他们将提供训练支持，而且，他们将支持其他国家为我们提供这种能力。而现在将有很多关于如何做的讨论。但我认为，最重要的是，在泽连斯基总统与拜登总统会晤后，我们从拜登总统处听到的响亮而明确的信息，即，绿灯已经出现。”







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