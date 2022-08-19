【疫苗快报】美国很快将推广新版加强针 研究称新冠增加神经系统疾病风险

要点 美国将在“几周内”推广针对Omicron的更新版加强针

主要审查发现莫里森政府的新冠疫苗推广工作未能实现关键目标

新研究表明感染新冠可能增加患“脑雾”、痴呆等神经系统疾病风险

美国将在“几周内”推广针对Omicron的更新版加强针

本周一（8月15日），英国成为世界上首个批准二价新冠加强针的国家，而类似的加强疫苗也可能会在北半球的本个秋季在美国得到推广。





白宫新冠事务协调员阿希什·贾哈（Ashish Jha）博士周三表示，更新的新冠加强针将在“短短几周内”提供给美国青少年和成年人。





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“我相信它将可用，每个12岁以上的美国人都有资格接种它，” 贾哈博士说。





新的加强针针对Omicron亚变种BA.4和BA.5，以及新冠病毒的原始毒株。根据美国疾控中心的数据，BA.5占美国新感染病例的近90% 。





据悉，为了更好地针对可能在北半球秋季流行的病毒变种，美国食品药品监督管理局（FDA） 此前在2022年6月要求疫苗制造商更新他们的加强针，使其能够针对当前传播的Omicron BA.4和BA.5亚变种。





然而，并非所有专家都认同Omicron专用加强针将提供比现有加强针更强的保护，因为尚无法明确未来广泛传播的病毒变种会是什么样的。





不过，2022年6月FDA在疫苗咨询委员会会议上提交的数据表明，接种一种针对特定病毒变种的 加强针（例如针对Omicron的加强针）可能会带来针对冠状病毒的“广泛的抗体反应”。





莫德纳二价疫苗的相关数据就显示了这种更广泛的免疫反应的潜力。根据初步数据，该公司的二价Omicron BA.1加强针相比原始版本的加强针，产生了更高水平的BA.4和BA.5中和抗体。



主要审查发现莫里森政府的新冠疫苗推广工作未能实现关键目标

一份审计长报告批评上届联盟党政府的新冠疫苗推广计划没有达到关键目标。





报告称，虽然到2021年底，约90%的合格人口接种了疫苗，但推广工作没有得到有效实施。





政府设定的五个时间表目标都没有实现，包括面向老年护理部门、弱势群体和原住民的疫苗推广。





该报告称，联邦卫生部门的疫苗工作“部分有效”，因为疫苗以最少的浪费得到施打，但对优先群体的疫苗施打没有达到既定目标。





报告说：“向养老院和残障护理机构推广疫苗的速度都比计划的慢，原住民和托雷斯海峡岛民的疫苗接种率仍然低于澳大利亚人口。”





该报告还表示，疫苗推广的初始阶段“严重依赖”阿斯利康疫苗。





在推广的前12周，阿斯利康疫苗占分配给接种点的疫苗剂量的80%左右，之后健康建议发生变化，推荐接种其它疫苗，状况才有所改变。





审计长建议提高数据质量并对推广工作进行全面审查，以便吸取经验教训，在未来做得更好。





卫生部门已经同意了这两项建议。



新研究表明感染新冠可能增加患“脑雾”、痴呆风险

几个月来，对新冠患者的研究表明，感染这种疾病可能会导致痴呆和“脑雾”等神经系统疾病。而牛津大学研究人员的一项新研究结果显示了这种风险可以持续多久。





本周三发表在《柳叶刀精神病学期刊》上的这一研究发现，即使在确诊新冠两年后，认知缺陷（也称为“脑雾”）、精神病和癫痫等疾病的风险也会升高。





研究人员分析了近150万新冠患者的数据并发现，与其它呼吸道疾病患者相比，新冠患者在感染疾病6个月后被诊断出患有14种追踪的神经系统疾病中任何一种的可能性要高出13倍。





被诊断为认知缺陷的可能性尤其高，为其它呼吸道疾病患者的36倍，而被诊断为痴呆的可能性是33倍。





该研究还发现，在诊断出新冠感染后的几周内，情绪失调和焦虑症的风险有所增加。





新的变种，例如更具传染性但不那么致命的Omicron变种，似乎并没有改变患上其中一种神经系统疾病的风险。该研究发现，尽管死亡率较低，但新变种显示出与早期毒株“相似”的“神经和精神病学结果”风险。





该研究仅分析了将新冠诊断记录在病历中的患者，因此可能无法反映从未因新冠寻求专业医疗护理的患者，例如无症状或症状轻微的患者。





该研究也没有检查疫苗接种如何改变患神经系统疾病的机会，但提到了一些作者早期的工作，这些工作发现疫苗接种降低了精神障碍的风险，同时保持焦虑和抑郁的风险不变。





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