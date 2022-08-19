澳大利亚每日COVID-19要闻：澳大利亚新冠疫情跨至另一严峻节点

要点 澳大利亚发布了一首新儿歌，有关儿童如何避免新冠病毒和其它病毒感染的信息；

澳大利亚死于新冠的总人数已超过1.3万人；

世界卫生组织新报告称，全球新冠病例下降了24%。

周五，澳大利亚报告了至少73人死于新冠，其中维州27人，新州22人，昆州14人。





截至本周，澳大利亚的新冠死亡总人数超过了1.3万人。自新冠大流行开始以来，已有13229人死于新冠。





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澳大利亚联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）在接受澳大利亚广播公司（ABC）电台采访时表示，虽然 Omicron疫情和流感提前达至顶峰，但是医院系统仍面临相当大的结构性压力。





巴特勒说，新冠大流行还没有结束，新冠病毒还没有像流感那样形成每12个月的季节性病毒。





联邦卫生和老年护理部发布一首新歌曲《I Got You》，提醒有关儿童避免感染新冠病毒和其它病毒的信息。



本周六上午10点至下午4点30分，南澳州民众可在以下学校接种新冠疫苗和加强针：



East Adelaide School

Whitefriars Catholic School

Berri Primary School

Pooraka Primary School

Magill Primary School

世界卫生组织在最新报告中指出，截至8月14日的一周，全球新冠病例下降了24%。





西太平洋地区包括澳大利亚、日本和韩国的病例下降了18%。





截至8月14日的一周，日本、韩国、美国、德国和意大利报告最多的新冠病例。





世界卫生组织目前正在监测200个Omicron谱系。





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