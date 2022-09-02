【疫苗快报】TGA临时批准新型二价疫苗 西澳下周起取消公交口罩规定

要点 莫德纳“二价”新冠疫苗已获得澳大利亚药品监管机构的临时批准

总理称改变新冠隔离期势在必行，新州州长则呼吁“尽快”将其完全取消

西澳州将从下周起取消公共交通环境中的强制口罩规定

TGA临时批准莫德纳针对Omicron变种的新型二价疫苗

8月30日，澳大利亚药监局（TGA）在其最新声明中表示已临时批准莫德纳（Moderna）的二价新冠疫苗用于18岁及以上成年人的加强针。





这是首个获准在澳大利亚使用的二价新冠疫苗。





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声明介绍说，这一升级后的新型疫苗会触发针对两种不同新冠毒株的免疫反应：新冠原始毒株，以及Omicron的BA.1变种。





根据官方建议，该疫苗应在上一次新冠疫苗接种后至少3个月后进行接种。





声明称，与莫德纳的原始版本新冠疫苗相比，在接种28天后，该新型加强针触发了对Omicron BA.1毒株的“优异的中和抗体反应”，且对原始毒株也产生了类似水平的反应。





除此之外，声明还指出，初步分析表明该疫苗相比原始版本的疫苗，对BA.4和BA.5亚变种也产生了更高的免疫反应。





据悉，澳大利亚药监局是全球第三个批准该疫苗的主要监管机构，其决定还参考了疫苗咨询委员会的专家意见。





该疫苗在澳大利亚新冠疫苗接种计划中的潜在用途仍有待确定，澳大利亚免疫技术咨询小组 （ATAGI）将在未来几周内就该疫苗的使用推广向政府提供建议。



新州州长呼吁“尽快”完全取消新冠强制隔离期

新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）呼吁完全取消新冠感染者的强制隔离期，而就在几天前，该隔离期刚刚被缩短。





本周早些时候，全国内阁同意将阳性病例的隔离时间从七天缩短到五天，这将从下周五开始生效。





虽然新州州长一直在大声呼吁减少隔离时间，但他对天空新闻（Sky News）表示，隔离期应该“尽快”完全取消。





他说：“我相信我们需要摆脱公共卫生命令，我们需要......转向一个我们相互尊重的系统——如果你生病了，你就呆在家里，如果你没生病，就去工作。”





“在大流行的这一阶段，国家不应该强制执行这些命令。”





尽管缩短隔离期引起了卫生机构的关注，但总理表示，此举是一项“必要的决定”。





阿尔巴尼斯说，如果人们在五天后没有感到不适，他们应该得以重返工作岗位。





“如果人们没有传染性，他们没有生病，没有任何症状，在五天后，他们想要重返岗位，他们的雇主也希望他们重返岗位。”





然而，澳大利亚医学协会呼吁总理公布提供给全国内阁的健康建议，该建议能够证明隔离期的变化是合理的。





协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）敦促政府不要像对待其它传染病一样对待新冠病毒。



西澳州下周起取消公共交通口罩规定

西澳州当局宣布，从下周五（9月9日）开始，所有国内航班、公共交通工具、出租车和拼车环境中的强制口罩规定将被取消，令其成为全澳第一个取消公共交通口罩规定的司法管辖区。





但是，在医院、监狱、老年和残障人士护理设施等高风险环境中，仍然需要佩戴口罩。





该州州长麦高文（Mark McGowan）表示，作为西澳州的大流行“软着陆”过程的一步，该决定基于最新的公共卫生建议。





但他仍旧建议，在难以保持社交距离的拥挤室内环境中，民众应该戴上口罩。





麦高文称，希望取消强制口罩规定会产生积极的影响。





他说：“我们希望（这）意味着更多的人回到我们的公共汽车和火车上，并使用公共交通工具上下班和前往其它地方。”





另外，从9月2日开始，该州养老院和残障人士护理机构的访客限制也已放宽，但仍需佩戴口罩。各个机构将负责确定居民每日可接待的访客人数，而访客仍须提供新冠疫苗接种证明。





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