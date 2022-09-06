【疫苗快报】低龄儿童本周起可接种疫苗 澳洲考虑承认长期新冠为残疾

要点 新冠重症高风险的6个月至5岁低龄儿童从本周起可预约接种莫德纳疫苗

澳洲可能考虑承认长期新冠为一种残疾，以使患者获得残障类社会保障支持

一项最新的研究发现，新冠疫苗的安全性与有效性在男女间存在差异

高风险低龄儿童本周起可预约接种莫德纳新冠疫苗

从本周一开始，澳大利亚5岁以下有健康问题的低龄儿童可以预约接种莫德纳（Moderna）新冠疫苗了。





澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）此前正式发布这一疫苗建议，这意味着大约7万名新冠重症风险较高的6个月至5岁幼儿将能够接种疫苗。





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根据该小组的建议，目前阶段仅推荐免疫功能严重受损、有残障的幼童以及患有复杂或多种健康状况会增加新冠重症风险的幼童接种疫苗。





另外，该小组还表示正在审查莫德纳公司的“二价”新冠疫苗，该新型疫苗可同时针对新冠原始毒株以及Omicron亚变种毒株。





据悉，澳大利亚药监局（TGA）已于上月底临时批准了该疫苗，而它在英国和美国也已获得批准。



澳洲可能考虑承认长期新冠为一种残疾

联邦工党议员弗里兰德（Mike Freelander）博士表示，澳大利亚可以考虑将长期新冠（Long COVID, 又称新冠后遗症）确认为一种残疾，以使患者获得残障类社会保障支持。





据悉，包括美国在内的一些国家已经这样做了。





弗里兰德博士是众议院卫生委员会主席，该委员会负责调查长期新冠和反复再感染对澳大利亚健康、经济和教育的影响。





预计调查还将研究长期新冠是如何影响那些因年龄、健康状况或残障而面临更严重疾病风险的群体。





弗里兰德博士对澳广（ABC）表示，澳大利亚需要某种形式的多学科长期新冠诊所，为患者提供身心健康支持、住房和工作支持。





长期新冠是指在初次感染后数周内仍有或出现新冠症状。





世界卫生组织估计，感染COVID-19的人中有10%至20%在初次感染后会有持续的症状。





调查委员会副主席、自由党议员梅丽莎·麦金托什（Melissa McIntosh）说，长期新冠的诊断和治疗也将是委员会工作的一个关键部分。



研究发现新冠疫苗安全性与有效性在男女间存在差异

澳大利亚和国际研究人员发现，新冠疫苗的第一针对男性更有效。





这项发表在《当代临床试验》上的研究比较了不同已发表的国际研究，以确定人们对各种 COVID-19 疫苗的反应是否不同——取决于他们的性别。





根据同行评审的研究，在首次接种疫苗时，男性的疫苗效力始终高于女性。





该研究报告主要作者、墨尔本大学教授卡桑德拉·索伊克（Cassandra Szoeke）说，与男性相比，女性更容易出现疫苗的负面副作用。





“具体来说，在接种阿斯利康和强森疫苗的女性中，血凝块/血栓事件的报告更常见，”她说。





索伊克教授认为，性别差异不仅应该在试验后期被考虑，并报告男性和女性之间的不良反应区别，还应该在早期阶段的疫苗剂量、药代动力学和药效学研究中进行报告。





“这项研究旨在消除医学和临床研究中的‘一刀切’方法，并解决患者群体的异质性和多样性以及患者亚组的特定需求，”她说。





根据索伊克教授的说法，重要的问题是数据就在那里，它被收集了，但没有被报告。





“这些数据很容易获得。鉴于我们发现性别之间存在显著差异，应该强制按照性别进行定期报告，以便每个性别在其临床医生做出关于他们的健康决定时，都有最好的定制信息。”





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