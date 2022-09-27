【疫苗快报】卫生部长敦促民众尽快接种第三剂疫苗 不必等待二价加强针

要点 卫生部长敦促民众尽快接种第三剂疫苗，不必等待二价加强针

对上届政府的新冠疫苗与药品采购策略的独立审查已完成

当局正采取各项措施避免在今年圣诞季重蹈去年夏季疫情覆辙

卫生部长敦促民众尽快接种第三剂疫苗 不必等待二价加强针

联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）本周一在国会大厦的新闻发布会上表示，虽然许多民众正在期待可以接种新型二价新冠疫苗加强针，但澳大利亚真正的挑战是人们的第三剂疫苗接种率。





他确认莫德纳（Moderna）公司研发的可针对新冠原始毒株以及Omicron BA.1亚变种的二价新冠疫苗将在“未来几周内推出”，药监局目前正在对运抵的疫苗进行批量检测。





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但他同时指出，民众无需特地为二价疫苗而推迟自己的加强针接种。





他说：“我确实要对澳大利亚人民说，现在你们可以接种任何已推出的加强针——它们都非常有效，特别是在预防严重疾病方面。”





当被问及当局是否考虑将第四剂疫苗（第二剂加强针）的接种范围进一步推广至30岁以下人群时，巴特勒表示“真正的挑战是人们的第三剂疫苗接种率”。





“仍有超过 500 万澳大利亚人在接种第二剂疫苗后已经过了六个月，但他们还没有接种第三剂疫苗。所以，我要对他们说，尽快接种一剂加强针。它对你的免疫力有好处，对预防严重疾病特别有好处。”





“至于第四剂的接种资格，这将是澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）在适当时候考虑的事情。”



对上届政府的新冠疫苗采购策略独立审查已完成

前卫生部长简·霍尔顿（Jane Halton）已完成其主持的对上届联盟党政府新冠疫苗和药品采购计划的独立审查，并提出了八项建议。





“疫苗和治疗药品的早期采购发生在竞争激烈的全球市场，”霍尔顿教授在她的报告中说。





“在这种情况下，澳大利亚获得了一系列有效的 COVID-19 疫苗和治疗药品，使疫苗的双针初步接种率全球领先，从而预防了严重疾病和死亡。”





霍尔顿教授表示，她的团队得出的结论是，在大流行开始时制定的临时策略需要更新与改进。





她指出：“大流行前的结构和程序不适合紧急情况。”





“由于新冠疫情可能会不断爆发，并且需要持续的综合建议，因此将需要新的咨询机构和强制措施。”





巴特勒部长表示，联邦政府现在将仔细考虑这些建议，作为其管理新冠长期战略的一部分。



当局正采取措施避免重蹈去年夏季疫情覆辙

巴特勒部长周一对记者表示，当局将非常坚定地确保从2022年夏季新冠疫情中吸取教训，避免重蹈覆辙。





他说：“许多澳大利亚人无法与家人一起庆祝圣诞节，而是排了几个小时的队去做核酸检测，随后更是花了几天的时间自我隔离等待检测结果。”





他将去年夏季的新冠混乱局面归咎于上届政府未能听取健康建议，订购足够多的快速抗原检测（RAT）试剂，“而这正是那个夏天所需要的”。





他表示，政府需要避免在疫情出现后才紧急采取对策“试图追赶”。在今年冬季的疫情当中，当局扩大了第四剂疫苗的接种资格范围，尤其是对于澳大利亚老年人。





“工党当选时，老年护理机构内只有大约50%的老年人接种了第四剂疫苗，而如今大约是85%。”





同时，他表示政府正在扩大新冠抗病毒治疗药物的使用资格，确保全科呼吸诊所继续有效运作，并再度拨款将对老年护理部门的新冠支持延续到今年年底。





“我正在与我的部门同事持续开会商讨，确保如果新一波疫情发生，我们采取了所有措施并做好了准备。”





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