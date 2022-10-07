【疫苗快报】BioNTech将在维州建立疫苗研发与制造中心

要点 辉瑞幼童疫苗获TGA临时批准

BioNTech将在维州建立疫苗研发与制造中心

维州大流行紧急声明下周三结束并不再延长

辉瑞幼童疫苗获TGA临时批准

澳大利亚药监局（TGA）已经临时批准了辉瑞公司为6个月至5岁以下儿童提供的儿科剂量的新冠疫苗。





该疫苗现在将由澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）审查，随后推荐给联邦卫生部长批准。





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莫德纳的新冠疫苗目前仍然是唯一被批准用于该年龄组脆弱易感儿童的疫苗。





TGA已允许莫德纳提交其针对原始病毒和Omicron的BA.4/BA.5亚变种的二价疫苗申请。





TGA表示将在给予临时批准之前审查该疫苗的人体临床试验数据。





澳大利亚已经批准了莫德纳公司针对原始病毒和Omicron BA.1亚变种的疫苗作为第三和第四针疫苗用于18岁及以上人群。



BioNTech将在维州建立疫苗研发与制造中心

德国医药公司BioNTech是世界两大领先的mRNA医药公司之一，该公司和维州政府本周五上午宣布，将在维州开设一个疫苗研发中心。





作为全球mRNA巨头，BioNTech的大名却不太为澳大利亚人所熟知，但是目前在全澳普及推广的新冠mRNA疫苗之一便是由美国制造商辉瑞（Pfizer）公司与BioNTech各投入一半经费的研发成果，其全名为辉瑞 - BioNTech疫苗，便是我们熟知的“辉瑞疫苗”。





独立科学家表示，该公告意味着维州将同时拥有莫德纳（Moderna）和BioNTech——这标志着该州将成为全球mRNA中心。





据悉，该公司与维州政府签署了一项合作协议，将在维州创建一个中心以开展实验性mRNA疫苗和疗法的临床研究，并吸引来自世界各地的专家共同参与研发工作。





除此之外，BioNTech还将在墨尔本建立一个临床规模的mRNA制造设施。该设施有12个集装箱大小，将用于为临床试验制造小剂量的mRNA疗法。





BioNTech以及莫德纳在维州设立的研发与制造中心将为该州提供端到端的mRNA制造设施，使科学家能够开发、试验然后大规模生产mRNA疫苗与疗法。





周五的公告在墨尔本彼得·麦卡勒姆癌症中心举行，表明目前这项投资的重点不是传染性病毒，而是癌症。BioNTech表示希望开发“癌症疫苗”，可以针对患者的特定肿瘤特征进行定制。





维州创新、医疗与数字经济部长贾拉·普尔福德（Jaala Pulford）在一份声明中说：“先进设施是我们mRNA生态系统中缺失的一环，与BioNTech的合作意味着维州居民可以成为世界上第一批有可能获得最新肿瘤和传染病疫苗和治疗方法的人。”



维州大流行紧急声明下周三结束并不再延长

维州政府宣布，一再延长的新冠疫情大流行紧急声明将于下周三午夜11点59分结束，并表示将在下周四解除该州新冠强制隔离规定，比联邦政府宣布的日期提早一天。





维州政府去年推出的大流行法案赋予该州当局宣布大流行紧急声明和实行限制措施的权力。该法案允许州卫生部长做出大流行相关的公共卫生命令，赋予其实施防疫限制措施的权力，并允许政府执行大流行卫生限制措施（例如强制隔离令）。





该州的大流行紧急声明因疫情而一再延长，而维州政府本周五终于宣布其将于10月12日结束。





该州政府表示，声明结束意味着维州居民的强制隔离规定将从周四结束。





而全澳范围的强制隔离规定将于10月14日周五结束。





维州政府表示，决定提早一天结束强制隔离规定，是因为无需再延长大流行紧急声明。





不过当局仍然“强烈建议”新冠确诊患者进行自我隔离。





州长安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，医护人员将透过卫生指示继续执行疫苗接种任务。





他又表示，根据健康和安全法，如果雇主认为有必要，相关行业仍然可以维持强制员工接种疫苗的要求。





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