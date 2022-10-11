【疫苗快报】莫德纳二价疫苗正式在澳推出

要点 莫德纳二价疫苗正式在澳推出

近二成疫苗被浪费，专家敦促民众尽快接种加强针

花粉季将至，专家建议关注类似COVID症状并及时检测

莫德纳二价疫苗正式在澳推出

本周一（10月10日），莫德纳二价疫苗在澳大利亚正式推出。





这是澳大利亚的首个二价疫苗，主要针对COVID-19原始毒株及Omicron BA.1变种。





Advertisement

联邦卫生部的一位发言人说：“莫德纳二价疫苗将被整合到现有的COVID-19加强针计划中，所有参与COVID-19疫苗推广计划的场所将在未来几周内获得这种疫苗。”





“我们鼓励应该接种COVID-19疫苗的人不要等待，尽快预约，接种可以获得的任何一种疫苗。”





传染病医生、昆士兰大学副教授格里芬（Paul Griffin）指出，“二价”一词表明该疫苗有两个靶向而非一个，它的目标是预防COVID-19原始毒株以及Omicron BA.1变种的感染。





虽然新疫苗只针对BA.1变种，但格里芬教授说，它似乎还能对BA.4和BA.5变种提供一些额外的保护，这是目前在澳流行的主要变种。





格里芬教授告诉SBS新闻：“（它）已被证明针对Omicron提供了更好的保护，包括后来在澳大利亚引起几波疫情的Omicron亚变种BA.4和BA.5。”





澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）表示，莫德纳二价疫苗在应对Omicron方面比原来的疫苗有小幅增长的优势。





格里芬副教授说，该疫苗应该还能更好地防止未来新出现的变种，任何没有接种过第三或第四针疫苗的人都应该考虑注射莫德纳二价疫苗作为加强针。





他说：“我当然会鼓励每一个没有完全接种、未接种第四针的人……这将是一个很好的时机，去接种你的加强针，不仅是因为可接种改进的疫苗，而且我们看到世界其他地区的传播率在攀升。”





卫生部发言人证实，该疫苗已经过批量测试，并表示政府有足够的供给，以确保所有符合条件的澳大利亚人都能接种。



近二成疫苗被浪费 专家敦促民众尽快接种加强针

在二价疫苗正式上市、数以百万计的疫苗将于今年年底前运抵澳大利亚之际，疫苗的稳定供应却面临着需求的大幅减少。据悉，全澳在 9 月份浪费了 17.6% 的国家疫苗储备。





在缓慢地将疫苗引入之后，如今澳大利亚的加强针接种工作方面存在滞后。自去年 2 月开始推出新冠疫苗以来，超过 95% 的符合条件的澳大利亚人已经接种了两剂新冠疫苗，而 72% 的人接种了第三剂，只有 40% 的人接种了第四剂。





南澳大学的模型表明，免疫接种方面的差距正在让澳大利亚11 月出现新一轮疫情的概率上升。





南澳大学生物统计学和流行病学系主任埃斯特曼（Adrian Esterman）教授说：“由于免疫力减弱，该模型估计南澳 11 月会出现另一轮疫情，而且很可能出现席卷全澳的疫情。”





他说，新一轮疫情峰值不太可能像 Omicron BA.5引发的疫情那样高，但缓慢的加强针接种将导致住院人数增加。





“这将是一个较低的峰值，但目前的问题是有许多亚变种——至少有四个比 BA.4 更具传播性，”埃斯特曼说。





他指出，仅接种两剂疫苗对新变种几乎没有防御作用，而随着时间的推移，对严重疾病和住院的保护作用也在逐渐减弱。





“这将掀起另一轮疫情。我们有这些新的亚变种 BA4.6、BA.2.75、BQ.1，所有这些都比 BA.5 的免疫逃逸能力更强。”





政府没有公开提供有关被销毁疫苗的确切数量的数据。去年 10 月，记录的浪费率为 1% 至 2%。





根据澳大利亚国家审计署的一份报告，政府在新冠疫苗上花费了超过 80 亿。2021 年，全澳总计接种了 4260 万剂疫苗。



花粉季将至 专家建议关注类似COVID症状并及时检测

据澳大利亚卫生部称，COVID和花粉症之间的共同常见症状包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、喉咙痛、感觉疲惫或虚弱、头痛和失去味觉或嗅觉。





有关专家建议民众，当症状逐渐加重时，应考虑进行新冠检测。





悉尼全科医生于医生（Jason Yu，音译）说，花粉症和COVID的症状之间“通常有很多重叠”，了解两者的区别很重要。





“尽管花粉症（hay fever）名字中有fever一词，但它并不引起发热发烧，通常也不与肌肉和身体疼痛相关，”于医生解释说。





“对于花粉症，喉咙的不适通常是一种刺激，而不是酸痛。”





于医生说，建议居民监测自身症状如何发展。





“花粉症往往是一种慢性病，所以会不停反复，”他说。





“患者症状时好时坏。你可能在某一天注意到症状出现，但第二天就消失了，或者在下午消失或恶化——那么它更可能是花粉症。但是如果你的症状逐渐加重，那么你可能要考虑接受COVID检测，”于医生解释说。





“如有疑问，一定要进行COVID检测。”





民众可以使用政府资助的health direct网站在线检查工具Symptom Checker Tool进行症状自检。





于医生说，在花粉季节佩戴口罩非常有效。





他补充说：“一个口罩可以给你提供双重保护，防止COVID和花粉症。”





以上是今天的疫苗快报，SBS中文普通话节目通过这一播客系列让澳大利亚华人全方位了解新冠疫苗接种计划的全新进展和资讯。您可以搜索关键词 疫苗快报 加 SBS中文 收听、阅读往期节目。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



