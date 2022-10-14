【疫苗快报】全澳新冠阳性患者强制隔离令正式取消

要点 澳大利亚新冠患者自我隔离规定正式取消

新研究披露14%成年澳人患有长期新冠

独立工作组表示没有发现新冠病毒起源于实验室的可信证据

新冠患者自我隔离规定正式取消

10月14日，澳大利亚各州和领地结束了对COVID-19患者的强制自我隔离规定。





在9月30日于堪培拉举行的全国内阁会议后，总理阿尔巴尼斯（Albanese）在各州和领地领导人的陪同下宣布了这一消息。





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首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）教授当时表示，从公共卫生的角度来看，取消隔离要求是一个合理的行动，但他同时警告说，如果需要，未来的新冠限制措施可能还会有所变动，一些规定或许会回归。





与此同时，原本所有澳大利亚人都可以申领的大流行病假灾难补助金也已停止发放，仍可申领的少数人群包括在老年及残障人士护理、原住民医疗保健和医院护理部门工作的临时工。





但新州卫生部门表示，在高风险环境中工作的人士若新冠检测呈阳性，必须在七天后且无症状方可重返工作岗位。





另外，一些州和领地仍然强制新冠阳性病例报告其抗原自检（RAT）结果。





目前，全国范围内的新冠限制措施大部分已经取消，仅存的强制规定包括在高风险环境中佩戴口罩以及医护人员的强制疫苗令。



新研究披露14%成年澳人患有长期新冠

根据澳大利亚国立大学（ANU）的一项新研究，在感染新冠的澳大利亚成年人当中，近三分之一的人的症状持续超过四周，这是长期新冠（Long COVID）的常见标志。这一比例相当于略超澳大利亚所有成年人口的14%。





此外，在感染过新冠的澳大利亚成年人当中，将近5%的人的新冠症状持续三个月或更长时间。





研究还发现，虽然如今可能有近半澳大利亚成年人感染了新冠，但这种病毒并非在各人群中均匀传播。





根据该研究的第一作者尼古拉斯·比德尔（Nicholas Biddle）教授的说法，女性、年轻人和中等收入家庭感染新冠的可能性最高。





这一项研究是澳大利亚首批研究长期新冠对人们健康幸福影响的研究之一。





这份研究报告提到，在新冠感染者当中，大多数人的症状持续少于一周，只持续几天或更短时间；相当少数的人的症状会持续更长时间，可能会延续数周或数月；对极少数人来说，症状持续甚至超过一年。





关于长期新冠应该定义多长的时间仍有争论，澳大利亚国立大学的这一项研究着眼于两组人士。第一组的症状的开始和持续超过四周，但少于12周；第二组则被称为新冠后综合征组，其症状持续12周以上。





比德尔教授说，与新冠大流行之前相比，出现多种症状或患有长期新冠的人更有可能报告自己的健康幸福状态显著下降。





“在那些出现新冠症状的人中，40.7%的人表示他们情绪低落。我们的数据表明，那些症状持续数月的人受影响最大。”





“另一方面，与没有感染新冠的人相比，感染新冠时间较短或基本没什么症状的人的幸福健康状态通常不会下降。”



最新研究报告称新冠起源为人畜共患病

该工作小组表示，没有发现新冠病毒起源于实验室的“可验证或可信证据”。





据悉，该独立工作组由一群国际知名科学家组成，他们在人类学、动物和公共卫生、病毒学、流行病学、野生动物生物学、生态学等不同领域拥有学科专业知识。





2020年6月，知名学术期刊《柳叶刀（Lancet）》的COVID-19委员会内的一个工作组召集了12名成员。2021年11月，随着2名新专家成员的加入，他们成立了该独立工作组，以评估推动新冠起源和早期传播的现有证据，并提供基于证据的建议，以减少疫情的影响和改善对疫情的响应。





他们对文献的批判性审查、与其他科学家的访谈以及广泛的讨论最终形成了一份报告，该报告于今年10月发表在主要学术期刊《美国国家科学院院刊（PNAS）》上。





该报告提出了应对大流行病疫情的相关可行和可实施的干预措施。





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