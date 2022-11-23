扎波罗热核电站继续受到袭击

经过九个月的战斗，炮击和导弹攻击的爆炸声在乌克兰已经成为常态。





乌克兰东南部城市扎波罗热州州长史塔鲁克（ Oleksandr Starukh）表示：“过去一天的情况没有什么改变。总的来说，敌人轰炸民用基础设施的频率略有增加。前一天发生了81次轰炸，其中56次是针对我们的20个定居点的。"





克里姆林宫表示，在该地区由俄罗斯控制的核电站周围建立一个安全区问题上没有取得实质性进展。





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扎波罗热核电站受到了更多炮击，联合国核监督机构对此进行了谴责，说此类袭击有可能造成重大灾难。





俄罗斯坦克炮弹还击中了乌克兰南部的一个援助品分发站，炸死一名社工，两名妇女受伤。





这些袭击促使乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）要求对俄罗斯实施更多制裁，尤其是那些将减缓或阻止俄罗斯导弹生产的制裁。





“重要的是要指出，对关键民用基础设施的袭击是战争罪行。俄罗斯甚至毫不掩饰它的目的。这完全是要制造出乌克兰人难以忍受的生活条件。此类行为属于种族灭绝。”



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库列巴的主张受到了俄罗斯盟友古巴的反对。





自1962 年卡斯特罗（Fidel Castro）领导的共产主义革命以来，古巴一直处于美国主导的经济禁运之中。





古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）



对俄罗斯进行了国事访问并会晤普京。他称对古巴和俄罗斯的制裁是“不公正的”。





“我们受到制裁已有 60 多年了。这就是为什么我们承诺要继续在美国政府在公众舆论方面制造的冲突中继续捍卫俄罗斯联邦的立场。”





与此同时，数百万乌克兰人继续在供电不足和停电中挣扎。





援助组织担心许多人会在冬天使用危险的方法取暖，从而导致健康状况恶化，尤其是在乌克兰国家电力公司表示持续不断的导弹袭击可能使断电至少持续到 3 月底之后。





电力公司首席执行官库德雷茨基（Volodymyr Kudrytskyi） 表示，乌克兰仍保持着对电网的控制，但是发电量不足，几乎没有一个热电站或水电站完好无损。





乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy ）也关注着当前的能源危机。





“为了度过这个冬天并防止俄罗斯将寒冷变成恐怖和征服的工具，我们需要很多东西，从各种容量的发电机到Starlinks服务。对我们来说，这不仅仅是一个技术问题。对乌克兰来说，这是防止恐怖的手段。”





泽连斯基也在展望乌克兰何时必须重建。他表示他已经与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）谈论了关于召开一次会议协商乌克兰的快速重建问题。





英国首相苏纳克（Rishi Sunak）也访问了乌克兰，承诺将继续给予全力支持。





与此同时，赫尔松的居民们正在尽自己的一份力量。





由于担心缺乏暖气和水电供应会使人们在冬天无法生活，一些人正在从该市最近被解放的地区撤离。





居民巴尔赞科娃 (Alexandra Barzenkova) 说她很乐意配合。





“我们的男人们是最棒的。我们永远不会离开赫尔松，没有人想离开他们的家。但我们被建议离开这里。因为当人们需要的时候，他们必须为我们保暖，消耗能源，而同时还有其他人也需要。那些有地方可去的人就应该离开，应该帮助乌克兰。”





对于那些留下来的人，他们决心充分利用一切。





对于某些人来说，这开启了他们认为是更令人愉快的前景。





赫尔松通讯部官员多布罗亨斯卡 (Antonina Dobrohenska) 表示，之前占领者留下的许多俄罗斯宣传广告牌已被更换。





“我们的士兵一进赫尔松，这些海报就被印好了交给我们，我们找工人张贴海报，我们尽快清理了俄罗斯的广告牌。”





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