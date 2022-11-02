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韩国万圣节踩踏事件：为何警力如此不足？

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Stampede During Halloween Celebrations In Seoul Leaves At Least 151 Dead

SEOUL, SOUTH KOREA - NOVEMBER 01: South Korean President Yoon Suk-yeol and cabinet members pay tribute to the victims of the Halloween celebration stampede, on the street near the scene on November 01, 2022 in Seoul, South Korea. One hundred and fifty-one people have been reported killed and at least 150 others were injured in a deadly stampede on October 29 in Seoul's Itaewon district, after huge crowds of people gathered for Halloween parties, according to fire authorities. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images) Credit: Chung Sung-Jun/Getty Images

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Published 2 November 2022 at 1:27pm
By Jonathan Head (BBC)
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

在韩国，人们为 万圣节悲剧感到悲痛，现在又越来越多的愤怒。 周日晚上，在首都首尔发生踩踏事件后，有150多人死亡。 受害者的亲友提出的问题是，为什么这次活动很显然没有获得充分的监管？（点击上方收听音频）

Published 2 November 2022 at 1:27pm
By Jonathan Head (BBC)
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
这是一个万圣节庆祝活动演变成悲剧的时刻。

数以千计的年轻狂欢者——许多人穿着他们最喜爱的服装——从俱乐部涌出，进入一条只有几英尺宽的小巷。

对于他们来说，这条小巷远远不够宽敞。

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一位幸存者描述，这不是一场踩踏事件，而是缓慢、痛苦的挤压和撞击。

当天晚上，荷兰学生明克（Mink）来到这里与朋友见面，却只看到伤亡者被运出来。

明克说：“我只是在大街上走来，在小街的尽头，或者说小巷的尽头，我看到好像有三四十人躺在那里。我在这里帮忙了大概15至20分钟。我不确定，我的时间感完全消失了。最疯狂的是，当我走开的时候，是完全震惊的。你看到所有人都向你走来，他们很高兴，想度过一个美好的、开派对的夜晚。”

记者问：“他们不知道？”

明克说：“不，不知道。太疯狂了。”

当事故发生时，19岁的金大辉（音，Kim Dae-hui）正在巷子里。他当时正在给朋友拉胡（Rahu）打电话。

拉胡没能活下来。

“我能听到人们在叫喊，他说，他们在喊着‘推啊，推啊’。因为这样，就发生了。”

事故发生地点是一条短得出奇、非常狭窄的小巷。

留在地上的是大量食物包装和饮料瓶，还有几束鲜花——人们把它们放在橙色警戒线的旁边。

现在已经没有迹象表明这里在周六发生了恐怖的事件。

但是，当考虑到这个令人难以置信的狭窄空间，以及新冠疫情后到这个知名酒吧区庆祝的大量人群，你就不难想象这一切是如何发生的。

在最近的一个地铁出口，人们把它的一侧变成了一面纪念墙，上面摆满了白色的鲜花，还有几瓶烧酒——这是最受欢迎的韩国酒精饮料，还有几根燃烧着的蜡烛。

在首尔市政厅外设立的更大的纪念堂里，有更多的鲜花。公众和政治领导人可以在那里表达他们的哀悼。

这之中，有韩国国务总理韩德洙 (Han Duck-soo)。

“首先，我想为受害者和他们的家人祈祷。我想说一些话来安慰他们。政府将尽最大努力，使我们的社会更安全。”

许多韩国人对这样的承诺持怀疑态度。8年前，世越号沉没事故后，政府也曾作出同样的承诺。当时，事故造成300多人死亡，其中大部分是学龄儿童。

当晚与朋友聚会的意大利学生费德里卡（Federica）对警察人数之少感到震惊。

“韩国因警察无处不在而闻名。所以，你在这里总是会感到安全。说实话，我不知道这是如何发生的，因为警察本可以赶到那里，阻止人群的拥堵或制止人们上去，因为那条街很陡峭。所以它本可以得到更好的管理。也许吧。”

警察已经返回小巷中拍照取证，开始调查。对于很多韩国人正在追问的问题，他们希望能给出一些答案。

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