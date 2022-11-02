韩国万圣节踩踏事件：为何警力如此不足？

这是一个万圣节庆祝活动演变成悲剧的时刻。





数以千计的年轻狂欢者——许多人穿着他们最喜爱的服装——从俱乐部涌出，进入一条只有几英尺宽的小巷。





对于他们来说，这条小巷远远不够宽敞。





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一位幸存者描述，这不是一场踩踏事件，而是缓慢、痛苦的挤压和撞击。





当天晚上，荷兰学生明克（Mink）来到这里与朋友见面，却只看到伤亡者被运出来。





明克说：“我只是在大街上走来，在小街的尽头，或者说小巷的尽头，我看到好像有三四十人躺在那里。我在这里帮忙了大概15至20分钟。我不确定，我的时间感完全消失了。最疯狂的是，当我走开的时候，是完全震惊的。你看到所有人都向你走来，他们很高兴，想度过一个美好的、开派对的夜晚。”





记者问：“他们不知道？”





明克说：“不，不知道。太疯狂了。”





当事故发生时，19岁的金大辉（音，Kim Dae-hui）正在巷子里。他当时正在给朋友拉胡（Rahu）打电话。





拉胡没能活下来。





“我能听到人们在叫喊，他说，他们在喊着‘推啊，推啊’。因为这样，就发生了。”





事故发生地点是一条短得出奇、非常狭窄的小巷。





留在地上的是大量食物包装和饮料瓶，还有几束鲜花——人们把它们放在橙色警戒线的旁边。





现在已经没有迹象表明这里在周六发生了恐怖的事件。





但是，当考虑到这个令人难以置信的狭窄空间，以及新冠疫情后到这个知名酒吧区庆祝的大量人群，你就不难想象这一切是如何发生的。





在最近的一个地铁出口，人们把它的一侧变成了一面纪念墙，上面摆满了白色的鲜花，还有几瓶烧酒——这是最受欢迎的韩国酒精饮料，还有几根燃烧着的蜡烛。





在首尔市政厅外设立的更大的纪念堂里，有更多的鲜花。公众和政治领导人可以在那里表达他们的哀悼。





这之中，有韩国国务总理韩德洙 (Han Duck-soo)。





“首先，我想为受害者和他们的家人祈祷。我想说一些话来安慰他们。政府将尽最大努力，使我们的社会更安全。”





许多韩国人对这样的承诺持怀疑态度。8年前，世越号沉没事故后，政府也曾作出同样的承诺。当时，事故造成300多人死亡，其中大部分是学龄儿童。





当晚与朋友聚会的意大利学生费德里卡（Federica）对警察人数之少感到震惊。





“韩国因警察无处不在而闻名。所以，你在这里总是会感到安全。说实话，我不知道这是如何发生的，因为警察本可以赶到那里，阻止人群的拥堵或制止人们上去，因为那条街很陡峭。所以它本可以得到更好的管理。也许吧。”





警察已经返回小巷中拍照取证，开始调查。对于很多韩国人正在追问的问题，他们希望能给出一些答案。



