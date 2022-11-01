联邦储备银行（RBA）今年第7次加息，现金利率创十年来新高。同时，澳洲房价连续第6个月下跌，而通胀和房租继续上升。



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在能源价格方面，上周二的联邦预算预测，澳大利亚的电价在本财年将平均上涨20%，下一财年将进一步上涨30%。预计2022—23年和2023—24年的天然气价格将上涨高达20%。然而，工作者的实际工资预计将保持停滞，直到2024年才会开始再度增长。





SBS普通话《正在行动》热线节目听友张先生表示，有房屋抵押贷款的人士应积极考虑转贷，以缓解利率上涨带来的压力，同时，定期更新能源供应套餐可以较好地节省能源支出。





听友邓女士表示，有条件的家庭可以自己种一些水果蔬菜以缓解食品通胀压力，选择合适的时机进行购物也可以有效地节约开支。



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在房产价格方面，听友陈先生比较关注6个月后的房屋拍卖率，而另一位张先生则认为，政府应该对房产投资进行一定的限制。





另外，听友们还在节目中分享了巧用信用卡及积分、节省能源和燃油支出、调整生活习惯等缓解高生活成本压力的经验。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】转贷、调整购物方式 您有哪些缓解高生活成本压力的方法？ SBS Chinese 01/11/2022 29:30 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。



