维州州长访华是否能为维州带来更多留学生？

维州州长安德鲁斯于上周末结束了为期4日的访华行程，返回墨尔本。





关于本次的出行目的，安德鲁斯在周日发表声明时指出这趟中国之行在贸易和国际留学生的引入方面颇有成效，维多利亚州也与中国教育部成立了工作小组。





Cathleen Zhan是来自中澳通留学移民服务公司的总经理，在这个行业已有超过15年的经验。从她的经验来看，政策会很大程度上促使留学生选择出国留学。



Cathleen Zhan，中澳通公司总经理。 来到澳洲的留学生很多都是抱有学习和移民的双重考量，她说。





她认为，维多利亚州相较悉尼房租更便宜；相较如阿德莱德等偏远地区更繁华。天然的优势让维州一直是中国学生留学澳洲的热门选项。





而维州州长安德鲁斯对中国进行的访问和目前维州移民政策利好会吸引更多留学生选择维州。





在提及吸引更多中国留学生来到维州，是否会影响到其他各州的教育经济。她说，从整体来看，留学生的数量一直在增长，年龄范围也在扩大，从小学到研究生都有包含。





“所以选择去哪个州读书，更多的是个人和家庭的选择。”





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