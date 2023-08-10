蟬聯多年 Aldi 再成澳洲人最愛超市

多名澳洲消費者就最佳超市發表意見，連鎖超市 Aldi 再次在眾多對手中脫穎而出。

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Aldi 再度成為最受澳洲人歡迎超市。 Credit: Wikipedia Commons - Bidgee

Canstar 年度超市滿意度調查，再由德國超市品牌 Aldi 勝出，成為澳洲人最喜愛的超市。

Canstar Blue 舉辦的超市滿意度選舉，Aldi 在面對競敵 Coles、Woolworths和IGA 時，表現仍十分出色。

Aldi 除了在「產品種類」及「客戶服務」之外，在每方面都獲得五星評級。

在「物超所值」和「優惠/特價商品可用性」等基於價格的類別中，Aldi 亦取得勝利，而在「產品新鮮度」和「超市自有品牌產品的質量」兩方面亦較其他超市佔優。

Aldi除了在兩個類別外，所有類別亦獲得五星評級。
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Aldi澳洲集團總監吉尼斯（Padovani-Ginies）表示：「Aldi通過一個簡單而一致的承諾，即高品質的產品以競爭性的低價格，贏得了澳洲購物者的心。」

Coles在任何類別中都未獲得五星評級，但總體排名高於IGA，後者在基於價格和品質的類別中表現不佳。

Canstar Blue的塞布（Christine Seib）表示，這些獎項顯示，在生活成本飆升的背景下，物超所值仍然是澳洲家庭的重要考慮因素。「Aldi以五星評級贏得了2023年的頭銜，該評級是根據消費者對物超所值、優惠和特價商品、產品新鮮度、自家品牌產品質量以及整體購物者滿意度等方面的評價。」

Canstar的超市滿意度評級於2011年開始，Aldi已經11次榮獲頂級榮譽。
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Published 10 August 2023 11:20am
By Tracy Lo
Source: SBS

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