蟬聯多年 Aldi 再成澳洲人最愛超市

Canstar 年度超市滿意度調查，再由德國超市品牌 Aldi 勝出，成為澳洲人最喜愛的超市。





Canstar Blue 舉辦的超市滿意度選舉，Aldi 在面對競敵 Coles、Woolworths和IGA 時，表現仍十分出色。





Aldi 除了在「產品種類」及「客戶服務」之外，在每方面都獲得五星評級。





在「物超所值」和「優惠/特價商品可用性」等基於價格的類別中，Aldi 亦取得勝利，而在「產品新鮮度」和「超市自有品牌產品的質量」兩方面亦較其他超市佔優。





Aldi除了在兩個類別外，所有類別亦獲得五星評級。



Aldi澳洲集團總監吉尼斯（Padovani-Ginies）表示：「Aldi通過一個簡單而一致的承諾，即高品質的產品以競爭性的低價格，贏得了澳洲購物者的心。」





Coles在任何類別中都未獲得五星評級，但總體排名高於IGA，後者在基於價格和品質的類別中表現不佳。





Canstar Blue的塞布（Christine Seib）表示，這些獎項顯示，在生活成本飆升的背景下，物超所值仍然是澳洲家庭的重要考慮因素。「Aldi以五星評級贏得了2023年的頭銜，該評級是根據消費者對物超所值、優惠和特價商品、產品新鮮度、自家品牌產品質量以及整體購物者滿意度等方面的評價。」



