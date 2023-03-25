【子宮內膜異位症】安吉第一次注意到這些症狀時才 18 歲。 花了18年才得到診斷!

要點： 子宮內膜異位症影響了大約九分之一的澳洲婦女和出生時被指定為女性的人。

20 個新的子宮內膜異位症和盆腔疼痛診所正在澳洲各地推出。

一位名叫安吉 (Angie) 的女性表示，能夠進入此類診所可能有助於她自己的病情發展軌跡。

墨爾本女子安吉 (Angie Mashford-Scott) 說，她第一次注意到子宮內膜異位症的症狀時才 18 歲。





當時，她並不知道這是什麼情況。





安吉告訴 SBS 新聞說:「我以前從未聽說過它。所以我沒有將我所患的任何症狀歸因於那種特殊的疾病。」





安吉女士說她經常會感到骨盆疼痛，她認為這可能與她的飲食有關。 後來她注意到自己在月經週期期間出現頭痛、焦慮、噁心和免疫系統“下降”。





安吉說:「我記得當時向全科醫生提到過[這個病]。我記得他說，‘這真的不可能，因為免疫系統和月經週期之間沒有聯繫。沒有任何證據可以證明’。」





“作為一個 20 歲的年輕人，你承認我所做的觀察可能沒有多大根據，但事實並非如此, 儘管我確實經歷過這種情況。”



安吉女士說，她的症狀在 20 多歲時惡化，當時她想懷孕。 第一次，另一位全科醫生向她提到她可能患有子宮內膜異位症。





直到八年後，她才被轉介給專科醫生並接受了腹腔鏡檢查 - 一種用於檢查腹部和盆骨區域的外科手術，可用於診斷和治療各種疾病，包括子宮內膜異位症。





安吉女士回憶道:「我記得當時在候診室……我在想，‘如果我沒有呢？如果我剛剛大驚小怪怎麼辦？也許我的疼痛值門檻很低，也許這是一個心理健康問題，我是使我的症狀災難化。」



18 年後，一個“非常有效”的診斷

安吉女士說，從第一次注意到她的症狀開始已有 18 年了，接受診斷讓她感到“難以置信”。





安吉女士指:「醫生來找我解釋她的發現……她說，‘好吧，我們知道你為什麼會這麼痛。你的子宮後面有大量的深層浸潤性子宮內膜異位症，這將是造成很多痛苦'。」





子宮內膜異位症是一種通常排列在子宮內的組織在子宮外生長的病症。 症狀可能千差萬別，但通常包括盆骨疼痛、不規則出血、腸痛和可能的不孕症。





安永會計師事務所於2019 年的一項評估計算出，由於生活質量下降和工作場所生產力下降，每年給經濟造成的損失估計為 74 億元。





據估計，至少有九分之一的澳洲婦女和出生時被指定為女性的人患有這種疾病。



子宮內膜異位症影響了大約九分之一的澳洲婦女和出生時被指定為女性的人。 Source: Getty / Charly Tribelleau/AFP 但據非牟利組織澳洲子宮內膜異位症(Endometriosis Australia)的行政總裁達文波特 (Maree Davenport) 稱，患者平均需要六年半的時間才能得到正確的診斷。





達文波特告訴SBS新聞說:「不幸的是，儘管子宮內膜異位症和糖尿病一樣普遍，但我們治療或治愈它的能力有限。」



新的子宮內膜異位症診所在澳洲開業

本週較早時，聯邦政府表示將在所有州和領地開設 20 間子宮內膜異位症和盆腔疼痛專家診所，這在澳洲尚屬首次。





這些診所是去年競選活動的一個特色，工黨和自由黨及國家黨聯盟都承諾開設其中的 16 間。





政府現在已將這一數字增加到 20 間，在大城市和地區的現有 GP 診所開展業務。 他們每人將在四年內獲得超過 700,000 元的資金，用於聘用專業員工、設備、資源和培訓。



政府表示，這些診所將為患有子宮內膜異位症和盆腔疼痛的女性提供專家級的多學科服務和護理。





衛生和安老護理部助理部長科爾尼 (Ged Kearney) 於3月22日表示:「這些診所旨在為女性提供她們所需護理的無障礙前門。」





“將子宮內膜異位症和盆腔疼痛視為嚴重疾病，是該部門和我們社區倡導者進行的一場長期而艱苦的鬥爭。 我想對那些人說 - 謝謝你們，我們正在聆聽。”





前維州自由黨議員達文波特女士說，這些診所可能會導致對該病的早期診斷。





她在3月22日表示:「這些專科診所對於確保澳洲更多的女孩、婦女和性別多樣化的人能夠獲得早期診斷非常重要 - 而不是到處找醫生和急診室。」



“婦女正在受苦，她們的聲音沒有被聽到”

提供女性健康服務的非牟利組織 Jean Hailes Women's Health 的執行董事懷特(Sarah White)表示，認識到在這個領域提供醫療保健的必要性對於減少仍然存在的恥辱感以及改善全國范圍內獲得醫療保健的機會非常重要。





莎拉懷特說:「這確實增加了大眾對這些長期被忽視或忽視這個問題的關注。」





“在 Jean Hailes，我們一直聽到女性談論她們的痛苦是如何被消除的。我們還與那些沒有意識到月經不應該是痛苦的女性交談。"





“女性真的很痛苦，她們的聲音沒有被聽到。部分原因是醫療人員，尤其是初級醫療人員，不知道從哪裡開始進行診斷，並幫助開始提供女性所需的治療。 “



安吉女士說，這些診所是認識到盆腔疼痛或子宮內膜異位症患者的經歷“嚴重到需要專科護理”的“積極步驟”。





安吉女士又指:「當我在 20 歲出頭時才注意到這些症狀，如果我能被轉介到這些診所之一，我認為我的軌跡會發生顯著改變，亦都會加快獲得適當的治療。」





安吉女士患有子宮內膜異位症的經歷繼續影響著她的生活。 2021 年，她在接受腹腔鏡手術後患上了 UTI（尿道感染），後來發展為嚴重的腎臟感染。





安吉女士說:「我最終進了重症監護病房……那是我對家人和孩子經歷的最高峰。」 “康復需要六個月時間才能再次感覺健康。”





安吉女士現正在利用她的生活經驗來幫助他人。 憑藉心理學和教育背景，她計劃在今年晚些時候為子宮內膜異位症患者推出網上諮詢服務。







