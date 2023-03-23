新冠疫苗擬在美定價每劑 130 美元 澳洲仲有有無免費針打？

要點： 莫德納總裁討論在美國接種新冠疫苗的可能費用；

拜登政府表示，新冠疫情公共衛生緊急狀態將於 5 月結束；

目前在澳洲，接種新冠疫苗及加強針仍然免費。

經歷了新冠疫情三年後，莫德納總裁表示，計劃在美國定價每劑新冠疫苗 130 美元（194澳元）。





此計劃在新冠疫情公共衛生緊急狀態結束之前宣佈，意味著美國聯邦政府將不再承擔所有的疫苗費用。





那麼，將來接種疫苗的費用將是多少？大家又是否需要為接種疫苗付費？



美國的情況如何？

民主黨參議員伯尼桑德斯（Bernie Sanders）就莫德納定價計劃舉辦國會聽證會前，莫德納總裁霍格（Stephen Hoge）於周一（3月20日）接受了採訪。





他表示：「正與不同的客戶在談判不同的價格，因此為甚麼說情況有點複雜。」



莫德納之前曾表示，正在考慮將其新冠疫苗在美國的定價範圍設為每劑 110 美元（164澳元）至 130 美元（194澳元）之間，價格定價與其競爭對手輝瑞類似。輝瑞公司之前表示它正考慮與 BioNTech 合作銷售新冠疫苗。





拜登政府表示，新冠疫情公共衛生緊急狀態將於 5 月結束，因此，價格談判牽涉的包括保險公司和其他購買者，而不單是聯邦政府。





今年 2 月，莫德納預測 2023 年新冠疫苗的銷售額將大幅下降。 而在 2022 年疫苗的銷售額達到 184 億澳元。





但由於在世界各地積壓不少疫苗庫存，加上高接種率和曾感染病毒均提高了人口免疫力，使今年對疫苗的需求急劇下降。



拜登政府表示，新冠疫情公共衛生緊急狀態將於 5 月結束。 Source: AAP

澳洲人很快需要為接種新冠疫苗付費？

到目前為止，在澳洲，無論是否有醫療保險或簽證狀態如何，接種新冠疫苗均無需自付費用。





衞生和高齡護理部發言人向 SBS 新聞表示，對於未來有關新冠疫苗加強針接種的任何決定， 政府都將繼續參考澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）的建議。





該發言人說，這一建議將根據對新冠感染率、臨床結果、新變種和疫苗有效性的持續監測來決定。





發言人說：「（政府）不可能搶先改變免疫技術諮詢小組的建議，也不可能為新冠疫苗接種計劃提供更廣泛的建議。」





「政府將繼續研究支持新冠疫苗計劃的方案安排，並告知公眾和供應商任何相應的變化，但目前原來的接種計劃沒有改變。」





「接種新冠疫苗仍然是免費的。」





作為應對新冠的一部分，澳洲政府在本國的疫苗和新冠治療供應方面共投資了 170 多億澳元。



政府將根據甚麼作決定？

根據澳洲的國家免疫計劃，6 個月至 5 歲的兒童、孕婦、65 歲以上的人、6 個月以上的原住民和托勒斯島民以及有特定疾病的群體可以接種免費的流感疫苗。





一些僱主，特別是在衛生和高齡護理等行業，亦為員工提供免費接種流感疫苗。





傳染病社會科學家副教授西爾（Holly Seale）說，很難預測在未來誰將繼續有資格免費接種新冠疫苗。



「政府將根據疾病的最新趨勢、負擔、住院和發病率等方面的影響做出決定。」





「新冠疫苗有可能在特定的職業環境中將繼續免費；我們已經看到新冠疫情的大規模爆發給高齡護理行業及對醫院帶來的影響，所以這些群體可能會繼續免費接種，但除此之外......將取決於政府。」



僱主會為您支付新冠疫苗費用嗎？

西爾教授向 SBS 新聞表示，獲取途徑可能是澳洲人在未來是否繼續接種疫苗的一個重要因素。





她說，她希望看到僱主為員工接種疫苗提供便利，並表示這可能有助於減少病毒在工作場所的傳播，並減少請病假的人數。





她表示：「企業需要考慮他們在這方面發揮的作用，就像他們提供流感疫苗一樣，去提供新冠疫苗，這將（有助於）支持一支健康的勞動力隊伍，減少人們請病假的需要，減少工作場所的傳播風險。」



「這將是關於企業考慮如何採取行動，免費提供服務；如果他們不能做到這一點，或者可以考慮盡可能提供便利，也許每年設一個流動診所，以便員工去接種疫苗。」



這會否造成接種疫苗的階層差距？

雪梨大學生物倫理學高級講師迪戈·席爾瓦（Diego S. Silva）表示，如果政府停止支付疫苗費用，公平差距就會出現，許多人負擔不起疫苗的費用。





他說：「我們知道，當沒有公共資助的疫苗時，花費都被轉到民眾身上時，疫苗接種率就會下降。」





他說：「這會引起一系列問題......現在，每個人的生活成本都在上升，所以如果要在疫苗或食物之間做出選擇，人們顯然會選擇食物。」





他認為政府應該繼續支付疫苗費用。





他說：「我們知道，預防往往比治療藥物更便宜......因此，即使你防止一些人進入深切治療部，亦可能能從中節省成本。



