艾巴尼斯二次確診新冠 重要能源會議被推遲

總理艾巴尼斯原安排明天在國家內閣會議討論能源問題，但因感染新冠病毒而推遲。

Man in suit and glasses mid-speech.

總理艾巴尼斯。 Source: AAP / Lukas Coch

艾巴尼斯昨日（12月5日）傍晚在社交平台發表貼文表示，他在接受常規的核酸檢測（PCR）時發現呈陽性，將會自我隔離並在家工作。

他沒有提及自己是否有症狀，但呼籲「任何不舒服的人去進行（病毒）檢測，並採取預防措施來保護家人和身邊人的安全」。

艾巴尼斯在
今年4月底已感染過新冠病毒
，當時正值聯邦大選前一個月，他不得不停止競選活動，在家隔離一星期。

他已打齊所有的新冠疫苗和加強劑。而醫療專家正呼籲澳洲人在
聖誕假期期間留在家中

在目前企業成本及家庭生活開支不斷上漲的情況下，艾巴尼斯原定明日會和各州及領地領袖開會討論應對
能源價格
的全國策略。另外他安排在下周出訪巴布亞新畿內亞。

聯邦政府政府考慮干預能源市場，包括設立價格上限以控制油價。但新州和昆州政府都對此表示擔憂，指此舉會削減州地財政收入，除非聯邦願意提供補貼。

不過會議已確定將會推遲，但外訪預料不會受影響。根據澳洲現時的防疫措施，只要沒有症狀且不在高風險場所工作，
確診者也無需強制隔離

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Published 6 December 2022 at 9:59am
By Rayane Tamer
Presented by Koma Cheng
Source: SBS
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