艾巴尼斯二次確診新冠 重要能源會議被推遲

艾巴尼斯昨日（12月5日）傍晚在社交平台發表貼文表示，他在接受常規的核酸檢測（PCR）時發現呈陽性，將會自我隔離並在家工作。
他沒有提及自己是否有症狀，但呼籲「任何不舒服的人去進行（病毒）檢測，並採取預防措施來保護家人和身邊人的安全」。
艾巴尼斯在，當時正值聯邦大選前一個月，他不得不停止競選活動，在家隔離一星期。
他已打齊所有的新冠疫苗和加強劑。而醫療專家正呼籲澳洲人在。
在目前企業成本及家庭生活開支不斷上漲的情況下，艾巴尼斯原定明日會和各州及領地領袖開會討論應對的全國策略。另外他安排在下周出訪巴布亞新畿內亞。
聯邦政府政府考慮干預能源市場，包括設立價格上限以控制油價。但新州和昆州政府都對此表示擔憂，指此舉會削減州地財政收入，除非聯邦願意提供補貼。
不過會議已確定將會推遲，但外訪預料不會受影響。根據澳洲現時的防疫措施，只要沒有症狀且不在高風險場所工作，。
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