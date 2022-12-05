艾巴尼斯二次確診新冠 重要能源會議被推遲

艾巴尼斯昨日（12月5日）傍晚在社交平台發表貼文表示，他在接受常規的核酸檢測（PCR）時發現呈陽性，將會自我隔離並在家工作。





他沒有提及自己是否有症狀，但呼籲「任何不舒服的人去進行（病毒）檢測，並採取預防措施來保護家人和身邊人的安全」。





艾巴尼斯在 今年4月底已感染過新冠病毒 ，當時正值聯邦大選前一個月，他不得不停止競選活動，在家隔離一星期。





聯邦政府政府考慮干預能源市場，包括設立價格上限以控制油價。但新州和昆州政府都對此表示擔憂，指此舉會削減州地財政收入，除非聯邦願意提供補貼。



