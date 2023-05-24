卡塔爾機場搜身事件 更多政府機構被提告

要點： 五名澳洲女性起訴卡塔爾航空公司和另外兩個政府機構涉嫌對其進行侵犯性脫衣檢查。

這些女性正在向三個卡塔爾機構尋求損害賠償和懲罰性賠償。

卡塔爾航空公司正試圖尋求方法，撤銷針對它的指控。

卡塔爾再有政府機構因涉嫌在多哈哈馬德國際機場（Hamad International Airport）向五名澳洲女性進行脫衣搜身而遭提告。她們指控受到有關當局襲擊、毆打和非法監禁。





2020 年 10 月 2 日，官方人員在多哈機場客運大樓的浴室發現一名初生的早產嬰兒，在尋找其母親時，數百名婦女被強行要求落機，當中包括該數名澳洲女子。





很多人表示他們被持械警衛帶下飛機，被迫接受未經同意的侵入式陰道檢查，以調查她們有沒有剛剛生產的跡象。





訴訟稱，一名乘客被迫抱著她五個月大的兒子接受脫衣搜查。另一名年長且法定失明的人被帶落機，但並未接受搜查。



LISTEN TO 為揪出新生嬰兒母親 卡塔爾機場女乘客遭陰檢 SBS Chinese 26/10/2020 06:47 Play

這些法定不能公開姓名的女子首先在聯邦法院起訴由政府擁有的卡塔爾民航局 (QCAA) 和卡塔爾航空公司。





周二(5月23日)，他們還獲准在訴訟中加上卡塔爾機場營運和管理公司 (MATAR)。





根據澳聯社看到的法庭文件，卡塔爾機場營運和管理公司是卡塔爾航空公司的子公司，亦是卡塔爾民航局的外判商，負責管理多哈機場。





訴訟稱，進行脫衣搜查的護士和持械人員是卡塔爾機場營運和管理公司的員工。





卡塔爾航空公司現在正選擇尋求撤銷對它的指控，或者讓法院從訴狀中刪除某些段落。





在周二舉行的簡短案件聽證會上，法官約哈雷 (John Halley) 取消了 6 月 14 日的聆訊，以讓卡塔爾機場營運和管理公司有時間考慮是否也想提出類似的申請。



這些女子聲稱她們在卡塔爾首都多哈的哈馬德機場接受了脫衣檢查。 Source: Getty, AFP / Stringer 代表這五名女子的大律師沃德 (Christopher Ward SC) 表示，當她們可以一起出庭時，他擔心她們要面對訴訟時的個別攻擊。





他向法庭表示：「我們不能讓她們面對一系列不安穩的情況。」





卡塔爾航空公司的律師蘇蘭(David Sulan SC)資深大律師同意推遲聆訊。





在訴訟中，卡塔爾航空公司、卡塔爾民航局和卡塔爾機場營運和管理公司還被指控疏忽和違反其對乘客負有照顧的責任，這些乘客據稱被迫落機。





這些女子正在向三個卡塔爾機構尋求損害賠償和懲罰性損害賠償。



