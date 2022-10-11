英國情報機構警告 北京建造反衛星系統威脅全球

英國數碼安全機構，英國政府通訊總部（Government Communications Headquarters）主管主任弗萊明爵士（Sir Jeremy Fleming）將於星期二在國防智庫 RUSI 發表的主題演講。





根據今早提前發布的演講內容，弗萊明指出，雖然英國等國家尋求利用新技術來實現繁榮，但中國政府將新技術，視為 通過控制市場和其公民來取得優勢的工具」。





弗萊明警告說，中國可能尋求在全球擴大影響力，而英國正處於「歷史上推拉門時刻（改變未來事件軌跡時刻）」，現在是時候採取行動應對中國對技術的操縱，否則面對後果。





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他認為，中國正尋求通過向世界出口技術來創造「客戶經濟體和政」。但他說，這些國家會冒著「抵押未來」的風險，以「隱藏成本」購買中國技術。





弗萊明說，「毫不奇怪，在中國努力建設先進經濟的同時，中共利用其資源來實施嚴厲的國家安全法、這種監視文化以及日益激進地使用軍事力量。」





他指出：「而且我們看到，通過操縱日常生活使用的技術，從監控該國公民和限制言論自由，到影響金融系統和新領域。」





他說，中國政府正試圖利用中央銀行數碼貨幣等技術，使國家能夠監控交易，並某程度上可以規開目前對俄羅斯普京（Vladimir Putin’）政權實施的那種國際制裁。





弗萊明指出，據悉北京正建造強大的反衛星系統，其原則是在發生衝突時拒絕其他國家進入太空。





他說，中國強逼國內公民和企業使用北斗衛星系統，並希望向世界出口，而系統可能被用作個人追蹤。





北斗系統作為「位置服務」，被認為可以取代美國的全球定位系統GPS（Global Positioning System）。有分析認為，北斗很可能成為大數據監控民眾的一部份。只要手機裝有北斗有關的應用程式（APP），即使沒打開這個程式也可以被跟蹤。





弗萊明也說，有關智慧城市的概念，如果使用了錯誤的技術，就有可能輸出監控和數據。

