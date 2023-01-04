「維京獵戶座」澳洲泊岸受阻：生物淤積會帶來甚麼風險？

要點： 受生物淤積 (biofoul) 影響，「維京獵戶座」號 (Viking Orion) 郵輪已有數天未能進入澳洲。

專家表示，船身淤積帶來的生物安全問題令人憂慮。

澳洲與其他國家相比，對生物淤積的要求更為嚴格。

一位專家表示，當生物在物體表面累積時，會被稱為生物淤積 (biofoul)。如沒有作出干預，將對環境造成破壞。這正是導致數以千計的郵輪旅客數天都無法進入澳洲的原因。





「維京獵戶座」號已返回預定行程，周一 (1月2日) 在墨爾本停泊後正駛向雪梨。





因生物安全相關問題，這艘 227 米長由新西蘭開出的郵輪，需要先為船體進行清潔，才被允許駛入澳洲水域。



生物淤積對環境有何影響？

弗林德斯大學 (Flinders University) 生物膜培訓中心 (Biofilm Training Centre) 總監 Sophie Leterme 副教授表示，在船身堆積的有機物，包括細菌、浮游生物、海草、貽貝和藤壺，可以使「偷渡」物種到達澳洲。





Leterme 副教授表示，入侵物種進入澳洲海洋環境是會引起了極大的關注。





她向 澳聯社 說：「如果它們到達我們的珊瑚礁，可能會破壞環境並導致一些嚴重的問題。」



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「例如，你不會想找到日本或法國海藻，來佔領澳洲生態系統的生物多樣性。」





特別是在較大的船隻上，因為它們的清潔費用相當高，通常需要幾天時間，並要出動潛水員清潔。





Leterme 副教授說：「公司可能因新冠疫情而未有 (採取措施以滿足) 應有的要求。」



澳洲對生物淤積有甚麼規定？

與其他國家相比，澳洲和新西蘭對生物淤積的要求相對嚴格。





聯邦農業部最近推出了新規定，來管理抵達澳洲的國際船隻上的生物淤積。



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這包括更嚴格的要求，船隻在抵達澳洲水域前要報告如何管理船身上的生物淤積。





雖然郵輪因生物淤積而無法泊岸的事情並不常見，但 Leterme 副教授懷疑類似情況一般經常在油船和其他船隻上發生。





她說：「我猜因為它們沒有牽涉那麼多人，所以沒有成為新聞。」



如何解決生物淤積的問題，以便船隻可以恢復航行？

農業部在一份聲明中表示，於 12 月 28 日接到通知，稱「維京獵戶座」號的船體上存在「少量生物淤積」。





當局指稱，潛水員在該船停泊在距離阿德雷德港約 22 公里外的澳洲水域期間清理了船身。





「維京獵戶座」號發言人表示，該公司正與乘客商討就航程受到影響而賠償。





發言人續說：「清潔船身上的少量一般海洋附生物（通常稱為海洋生物淤積或藻類）只是例行的清潔程序，但這艘船卻因此不幸地錯過了在數個港口泊岸的機會。」





「維京獵戶座」號郵輪將於周三 (1月4日) 抵達雪梨。





