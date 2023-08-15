六歲男童中流感 被診「無恙出院」數天後死亡

一名六歲男童因為感染流感，而前往南澳 Riverland General 醫院求診。





而他在被認為「病情無大礙，良好，可以出院並回家」的數天後（8月11日，星期五）死亡。





由於患者年齡及狀況，因而州驗屍官需就其死因作出調查。





Riverland Mallee Coorong 當地健康網向七號新聞表示，已經向驗屍官提供了患者記錄。





一位發言人表示：「這對家庭和社區而言，都是一個悲痛的損失。」





已經對所提供的護理進行了初步的審查。 發言人

南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，這件事件「令人心碎」。





「不論事情是如何發生的，都是令人心碎的，通常都會進行徹底的調查，我期望在這個案例中也是如此。」”馬利瑙斯卡斯先生說。





Riverland Mallee Coorong 服務網絡表示，該醫院擁有「高質素」的員工，有資格為社區提供全天候的緊急護理。





一名發言人表示：「Riverland 醫院急症科由經驗豐富的醫生組成，包括急症醫生和鄉村全科醫生，他們在各種緊急情況下，包括兒童護理方面，都擁有高超的專業知識和資格，」





南澳的驗屍官已經對這名六歲男童的死亡展開調查。





全澳今年接種流感疫苗的民眾，減少了數百萬。專家表示，雖然流感看似並非嚴重疾病，但卻是「潛在的致命感染」，大眾不應掉以輕心。





在七月中，在一周內已連續有兩名青少年因為流感而死亡，目前接獲通報的流感感染病例和住院數字都較去年上升。





自今年5月以來，全澳已有多名兒童因流感引致的併發症而危及性命，包括嚴重的心臟、腦部和涉及肌肉的症狀。



