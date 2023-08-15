六歲男童中流感 被診「無恙出院」數天後死亡

一名六歲男童在感染流感，從醫院回家後死亡。

Concerned Kids Looking at a Laptop

為兒童接種流感疫苗是家長的責任。 Source: AAP / AAP/MOODBOARD

一名六歲男童因為感染流感，而前往南澳 Riverland General 醫院求診。

而他在被認為「病情無大礙，良好，可以出院並回家」的數天後（8月11日，星期五）死亡。

由於患者年齡及狀況，因而州驗屍官需就其死因作出調查。

Riverland Mallee Coorong 當地健康網向七號新聞表示，已經向驗屍官提供了患者記錄。

一位發言人表示：「這對家庭和社區而言，都是一個悲痛的損失。」

已經對所提供的護理進行了初步的審查。
發言人
南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，這件事件「令人心碎」。

「不論事情是如何發生的，都是令人心碎的，通常都會進行徹底的調查，我期望在這個案例中也是如此。」”馬利瑙斯卡斯先生說。

Riverland Mallee Coorong 服務網絡表示，該醫院擁有「高質素」的員工，有資格為社區提供全天候的緊急護理。

一名發言人表示：「Riverland 醫院急症科由經驗豐富的醫生組成，包括急症醫生和鄉村全科醫生，他們在各種緊急情況下，包括兒童護理方面，都擁有高超的專業知識和資格，」

南澳的驗屍官已經對這名六歲男童的死亡展開調查。

全澳今年接種流感疫苗的民眾，減少了數百萬。專家表示，雖然流感看似並非嚴重疾病，但卻是「潛在的致命感染」，大眾不應掉以輕心。

在七月中，在一周內已連續有兩名青少年因為流感而死亡，目前接獲通報的流感感染病例和住院數字都較去年上升。

自今年5月以來，全澳已有多名兒童因流感引致的併發症而危及性命，包括嚴重的心臟、腦部和涉及肌肉的症狀。

因而，雖然到十月的流感季已過逾半，但未接種的人士應考慮接種疫苗。
更多內容

【西澳獨市生意】港人塗鴉導師 開班推廣「最貼地嘅藝術」

在梳化可能比在床上更容易入睡？

澳籍港人連續五年長跑比賽經驗談：突破自我比超越他人重要

【點解？】公共投幣電話 成千上萬澳洲人救命草

澳洲英格蘭爭入世界盃決賽 新州增開兩球場讓市民觀看

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道




SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 15 August 2023 10:08am
By Tracy Lo
Source: SBS

Share this with family and friends