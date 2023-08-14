在梳化可能比在床上更容易入睡？

經過漫長的一天，你倒在梳化上，在看電視時開始有睡意，「瞌眼瞓」。室內溫暖，梳化也很舒適，電視的背景噪音令你睡著了。





然後你心愛的人輕輕拍醒你，提醒你上床睡覺。但當你到了床上，卻沮喪地發現自己根本睡不著。





為甚麼在梳化上入睡如此容易，但在床上卻總是睡不著呢？



為甚麼躺在梳化上很容易睡著？

睡眠壓力是在梳化上睡著的原因之一。這是指對睡眠的生物驅動力的強度。醒著的時間越長，睡眠壓力就越大。





生物鐘或晝夜節律也是另一因素。它告訴你在白天要保持清醒，在夜晚要睡覺。



更多內容 一文看清人生不同階段需要的睡眠時間

環境也會影響能否入睡。可能剛吃飽，室內溫暖，梳化舒適，燈光昏暗，也許背景有電視節目。對於許多人來說，這樣的環境非常適合入睡。





因此，在一天結束時，入睡壓力很大，你的生物鐘告訴你，是時候睡覺了，而你的環境又如此舒適溫暖。



在梳化上小睡後會有甚麼影響？

如果你在上床睡覺前在梳化上小睡過，你的入睡壓力可能比小睡之前要低得多。小睡之前你可能經歷的是超過16個小時的疲憊。而今剛剛醒來，因此入睡壓力較小，這可能會讓你在床上更難入睡。





如果只是在梳化上小睡了五分鐘，那麼在床上入睡可能不會太困難。這是因為短暫的小睡時間不太可能大為降低入睡壓力。但如果睡了一個小時，情況可能會有所不同。





睡眠周期可能也會產生影響。大多數睡眠周期長約90分鐘。人通常從淺睡開始，進入深睡，然後再次進入淺睡。如果在深睡時醒來，可能仍然昏昏欲睡，那麼上床時可能很容易入睡。但如果在淺睡時醒來，再次在床上入睡可能會更難。





此外，從梳化上起來後，可能會做些活動，比如開燈或刷牙，這都可能會令人更加清醒，因此上床後更難入睡。



為甚麼無法在床上入睡？

在床上入睡較難也可能有其他原因。許多人對入睡感到焦慮，擔心睡眠不足或入睡不夠快。





在這種情況下，上床睡覺會感到緊張和不安，從而難以入睡。在梳化上入睡可能更容易，因為壓力較小。





由於睡眠的衛生不佳，在床上也可能更難入睡。這指的是睡前行為和睡眠環境。





良好的睡眠衛生習慣，包括在入睡前保持規律的作息，選擇黑暗安靜的睡眠環境，以及在床上不用手機。對於許多沒有良好睡眠衛生習慣的人，他們的睡前行為和臥室環境可能不利於入睡。



怎樣才能在床上更易入睡？

首先，確保房間昏暗、安靜、舒適。在冬天，這可能意味著在睡前 20 分鐘開暖氣，或者把熱水袋放在床上。在夏天，可以考慮在房內安裝冷氣或風扇，讓房間更舒適。





如果覺得開著電視很容易入睡，那麼可以在入睡時在臥室裡放些「白噪音」。有證據表明，這可以掩蓋其他干擾噪音，從而更易入睡。





睡前行為也會影響入睡的難易程度。確保每晚遵循相同的睡前常規（包括在同一時間上床睡覺）會有所幫助。



此外，即使很難做到，也盡量不要在床上看手機。睡前看手機會更難入睡，因為看手機既暴露在藍光下，也會因接觸各種內容而產生潛在的壓力或警覺效應。





簡而言之，想要在床上更易入睡的最佳方法是一開始就避免在梳化上入睡。





這將確保白天累積的所有睡眠壓力，能令你直接在床上進入深度睡眠。





本文作者：中央昆士蘭大學（Central Queensland University）心理學講師斯普雷瑟（Madeline Sprajcer）及 中央昆士蘭大學阿普爾頓研究所（Appleton Institute）研究所主任弗格森（Sally Ferguson）



