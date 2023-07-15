Bunnings 被指「重新推出」人臉識別 零售商澄清「無此事」

要點： 去年，因為使用人臉技術引起民眾對私隱的關注，因此 Bunnings 在反對聲下取消使用有關技術。

澳洲信息專員辦公室正就 Bunnings 是否違反了私隱法展開調查。

本周，一位顧客指責 Bunnings 重新引入該技術，但 Bunnings 否認。

五金零售店巨頭 Bunnings 否認重新引入一項引起讓顧客和隱私專家反對，且具有極大爭議性的臉部識別技術。





去年，Bunnings 及另一大型零售商 Kmart 涉使用人臉識別技術，引起公眾疑慮。





澳洲信息專員辦公室（OAIC）展開調查，以確定該零售商是否違反了隱私法後，Bunnings 於2022年7月暫停使用該技術。





然而，一位墨爾本的顧客指控 Bunnings 「悄悄地恢復」 了有關政策，因為他們注意到墨爾本北部一家新店門外標示寫着 「可能使用臉部識別」。





網民在 Reddit 上貼文：「在公眾對隱私侵犯的擔憂和Choice的調查之後，Bunnings 表示他們將暫停這一項目。」貼文中亦附上了 Preston 店標識的照片。



他們現在重新開始掃描顧客。 Reddit 貼文

位於墨爾本 Preston 的新 Bunnings 店前的標誌。 Credit: Reddit SBS 新聞就有關問題聯繫 Bunnings 時，Bunnings 否認重新啟用這項技術，該技術通過分析攝錄機圖像來識別每個人獨特的面部特徵。





Bunnings 的商店運營總監卡米爾 (Ben Camire) 在一份聲明中表示：「幾個月前，我們更新了入口標示的內容，以使與我們的商店網絡保持一致」。



LISTEN TO 【科技世界】人臉識別科技 SBS Chinese 19/06/2018 12:13 Play

「這種標識可以在現有店鋪以及像維州 Preston 這樣的新店中找到。」





指引包括希望帶寵物進入店舖的指南及有關閉路電視監控使用的詳細說明。





Bunnings 曾表示，在 OAIC 調查結果出來前，他們保留在標識上提及該技術的內容。



其他澳洲企業有否使用臉部識別技術？

Kmart 也因為在未有明確告知顧客其生物特徵數據正被收集的情況下，使用有關技術而受到 OAIC 的調查。





對 Kmart 和 Bunnings 的正式調查是由消費者倡導組織 Choice 進行的調查引發的。該調查發現，這兩家屬於 Wesfarmer 集團的零售商以及 The Good Guys 在使用該技術方面可能違反了隱私法。





The Good Guys 最初暫停了該技術的使用，後來宣佈不打算重新啟用。



本月另一項由 Choice 進行的調查發現，臉部識別技術在全國不同的大型音樂會場館和體育賽事中，亦有被使用，但往往在參與者未知情或未經同意的情況下進行。





其中包括墨爾本板球場、雪梨板球場、雪梨足球場等等。





顧客還對連鎖超市 Woolworths在一些商店使用基於人工智能的技術以防止盜竊和監控庫存水平表達有關隱私方面的擔憂。







