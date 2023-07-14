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澳洲新廉航營運不足半年 宣佈取消近兩成航線

澳洲廉價航空公司Bonza在投入服務不到六個月後，表示將取消一些低需求的航線，佔營運航線接近兩成。

People disembarking a plane.

新廉航Bonza 宣佈取消五條低需求航線，以改善服務及可靠性。 Source: AAP, Supplied / Peter Wallace/PR Image

要點：
  • 廉價航空公司Bonza在剛剛投運幾個月後，就宣佈將取消五條航線。
  • 其中一些航線將每周減少一個航班，其他一些航線將增加航班。
  • Bonza仍計劃建立第三個基地並購置更多飛機。
總部位於陽光海岸（Sunshine Coast）的新廉航Bonza於星期四宣布將取消五條航線，表示旨在提高該公司其他航線的班次和可靠性。

Bonza於今年1月份開航後，共營運27條航線，往返17個目的地。
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哪些航線將取消？

該航空公司商務總監波維（Carly Povey）表示，從8月1日起，該航空公司將不再提供往返陽光海岸（Sunshine Coast）至Coffs Harbour、陽光海岸至Port Macquarie、陽光海岸至 Tamworth、凱恩斯（Cairns）至Mackay、以及Toowoomba至Whitsunday Coast的服務。

她在一份聲明中表示：「我們知道，當旅客選擇搭乘我們的航班時，他們期望在Bonza的旅程中獲得獨特的體驗。」 

「但我們也了解，在過去幾個月，並非每位乘客都對Bonza的體驗感到滿意，尤其是在我們的航班取消或延誤時，我們需要直視這個問題。」

波維表示，一些航線將每周減少一個航班，然而她未與具體透露哪些航線將受到影響。

她還表示，該航空公司將每星期在三條「表現強勁」的航線上增加新服務，包括陽光海岸至Albury、墨爾本Avalon機場至Port Macquarie，以及墨爾本Tullamarine機場至Port Macquarie。

受影響的旅客該怎麼辦？

波維表示，該航空公司將通過短信聯絡受影響的旅客。

Bonza會「根據具體情況」，向旅客提供全額退款或替代航班。
該航空公司表示，仍計劃建立第三個基地，並購置更多的飛機，這將帶來更多的就業機會和新的航線。

澳洲的競爭監管機構則認為，Bonza進入航空旅行市場，是該行業改善旅客服務和降低機票價格的一個機會。
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Published 14 July 2023 6:14pm
Source: AAP, SBS
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