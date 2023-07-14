【全澳本周至少兩兒童染流感亡】澳洲人點解冇盡快打流感針？

全澳今年接種流感疫苗的民眾，減少了數百萬。專家表示，雖然流感看似並非嚴重疾病，但卻是「潛在的致命感染」，大眾不應掉以輕心。

A doctor applying a bandaid to a patient's arm at a clinic.

昆州及新州分別有兒童死於乙型流感，衛生當局呼籲全澳民眾打流感疫苗。 Source: Getty / Marco VDM

要點
  • 今年已有兩名兒童被流感奪命，同時有 1,230 多人因此入院。
  • 今年的流感疫苗接種率有所下降，專家呼籲大眾盡早注射疫苗。
  • 有專家表示，疫苗接種率較低可能是由於「疫苗疲勞」所致。
今個星期兩名兒童死於流感，澳洲當局再度呼籲民眾，應坐言起行，盡快接種流感疫苗。

繼本星期二（7月11日）新州中岸一名學生死於流感後，星期三（7月12日）於昆州陽光海岸，又有一名 11 歲女童同樣因染流感奪命。然而就在幾天前，衛生部門的官員曾呼籲社區大眾接種疫苗。

兩名離世的兒童，證實感染乙型流感。

目前接獲通報的流感感染病例和住院數字都較去年上升，與此同時，疫苗的接種率卻較往年低。

甚麼是流感？有甚麼症狀？

國家免疫研究中心 NCIRS（The National Centre for Immunisation Research）副主任比爾德（Frank Beard）教授表示，流感是由病毒引起的感染。

比爾德說，流感有兩種主要類型 — 甲型和乙型，症狀包括高燒、喉嚨痛、鼻塞、疼痛和疲倦。
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他解釋：「雖然有不少其他病毒都可引致類似的症狀，但往往不會像流感那麼嚴重。流感還會引致肺炎、心肌炎、神經系統炎症等併發症。」

此外，昆士蘭大學（University of Queensland）的病毒學家索特（Kirsty Short）博士指出，兩種流感之間存在明顯差異。

她說：「乙型流感只有兩種系譜，但甲型流感病毒的種類數量就多得多。」

索特表示：「從疫情的角度來看，我們並不太擔心乙型流感，因為它非從動物傳播到人類，只屬於能於人類中互相傳播的病毒。」
流感是否會對兒童造成嚴重病情？

根據國家呈報疾病監測系統 NNDSS（National Notifiable Diseases Surveillance System）的數據，截至 6 月 25 日，澳洲有 1,236 人因流感入院，並有107 人不幸死亡。

數據又顯示，5至9歲兒童的流感發病率最高，其次是0至4歲的幼童、第三則是10至14歲青少年。

在各醫院入院的確診流感患者中，約有 69% 是 16 歲以下的兒童。
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上星期，在新州醫院急症室錄得的流感類病患者增加了 37%，其中一半以上年齡同樣在16歲以下。

自今年5月以來，新州已有16名兒童因流感引致的併發症而危及性命，包括嚴重的心臟、腦部和涉及肌肉的症狀，需要送往三間主要醫院的深切治療部留醫。

兒童需要接種流感疫苗嗎？

新州首席衞生官錢特（Kerry Chant）就流感的嚴重情況發出警告，特別呼籲年輕人加倍留意。

錢特又呼籲家長，應在學校復課前為子女接種疫苗。

錢特指出：「從數據可見，今年流感病毒正嚴重影響 5 至 16 歲的兒童，或就讀中小學的學齡兒童。」

她說：「這在一定程度上與正在流行的乙型流感有關，這種類型往往對學齡兒童影響更大。」
Dr Kerry Chant with Brad Hazzard in the background speaking at a podium.
NSW Chief Health Officer Dr Kerry Chant has urged people to get vaccinated for influenza. Source: AAP / Joel Carrett
國家免疫研究中心的比爾德教授解釋，兒童感染乙型流感的比例較高，或是由於他們較缺乏免疫力造成的。

他說：「去年並沒有乙型流感病毒的傳播，甚至在2020 年和 2021 年也沒有過。 令我們關注兒童的情況。」

比爾德指出：「這意味著兒童以前很可能並沒接觸過乙型流感。他們不像成年人群體般，在多年來已經歷過各種感染（包括甲型和乙型流感）。同時成年人大多接種過疫苗，這也有助於增強免疫力。」

比爾德表示，流感應該被視為一種嚴重且可致命的疾病。

「流感可導致健康的成年人和健康兒童出現嚴重併發症、甚至死亡，這就是為甚麼我們建議大眾應每年接種疫苗，因為流感是可致命的感染。」

「對於那些特別高危的群體，例如幼童、兒童、長者和本身有健康問題的人，我們強烈建議他們接種疫苗。」

「但我們也推薦疫苗予所有民眾，因為流感絕對是一種嚴重的疾病。」

為甚麼澳洲人不願接種疫苗？

與去年3月至7月同期相比，今年接種流感疫苗的澳洲人減少了近 200 萬。

根據澳洲免疫登記處（ Australian Immunisation Register）的數據，在今年3月初至7月9日之間，有850萬澳洲人接種了流感疫苗。

相比之下，去年同期有超過 1000萬澳洲人接種了疫苗。
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昆士蘭大學的索特博士說，「疫苗疲勞」可能是導致接種數字下降的原因之一。

她說：「過去幾年澳洲民眾經歷了很多事情，被要求接種大量疫苗和加強針，也許對大家而言，流感並不那麼具有威脅性。」

「但每年接種疫苗確實很重要，因為疫苗每年都會有新發展。」

索特又強調，這對於五歲以下的幼童、長者和免疫功能較弱的人士尤其重要。

根據國家免疫計劃（National Immunisation Program)，流感疫苗將免費提供予年齡為6個月以上的原住民和托勒斯海峽島民、6個月至5歲以下的幼童、孕婦、65歲或以上長者，以及患有指定疾病的人士。

其他人士可在藥房接種疫苗，價格將為 20 至 30 元。
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Published 14 July 2023 1:05pm
By Catriona Stirrat
Source: SBS, AAP
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