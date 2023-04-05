【保護私隱的時裝？】創科時裝可助你避開 AI 人臉識別

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manifesto by Cap_able Source: Supplied / Cap_able

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時裝之都米蘭最近有企業推出一系列可避開AI臉部識別技術的服飾，客人穿上後即使不遮擋面部，亦不會被AI人臉識別技術識別出身份。今日鐳射全方位張艾利和大家分享一下這項顛覆時裝界的技術如何誕生。

AI人臉識別技術已於公共領域廣泛應用，例如機場的監控攝錄機亦配備了實時人臉識別功能軟件，利用AI收集生物特徵數據，從而辨別個人身份。隨著AI技術發展迅速，外界對監控的憂慮亦相應增加。由於私隱外洩問題日益嚴重，故相關技術出現許多反對及不滿聲音。有見及此，四大時裝之都(Fashion Capital)之一的意大利米蘭(Milan)有一所時裝品牌企業，推出了一系列可避開AI人臉識別技術的服飾，顧客穿上後即使不遮擋面部，竟然不會被識別出身份！

其實AI人臉識別技術在今天生活中已經惹來不少爭議性，尤其是針對私隱外洩的問題。這間名不經傳的意大利時裝品牌Cap_able推出的Manifesto系列，服飾上的複雜獨特花紋由AI演算法設計而成，結合了動物毛髮的花紋特徵，穿上後能有效避開AI臉部識別檢測，即使不遮蓋臉部，系統掃描服裝上的花紋後會錯認身穿服飾的人類為斑馬、狗或長頸鹿等動物，十分神奇！該公司創辦人Rachele Didero表示，這款服飾有助於保護個人隱私及數據。

和米蘭理工大學合作下，Cap_able推出了一系列高科技紡織面料(Smart Textile) ，並於2021年將技術應用在旗下Manifesto系列上，又申請了工業發明專利。這系列服飾包括毛衣、連帽衫、褲子和連衣裙等 。 該公司共花了9個月的時間，使用目標檢測系統YOLO(You Only Look Once)對這款服飾進行反復測試，高達60%的人穿上該服飾後無法被人工智能臉部識別技術識別身份。今年初Cap_able開始出售這系列被稱為Secret Camouflage的時裝，截至2月中已售出70件單品，客戶群主要來自美國、英國及意大利。

其實意大利的Cap_able研發的Manifesto系列並不是首個可躲避AI 人臉識別的可穿戴服飾。早在2015年，日本國立情報學研究所(National Institute of Informatics; 簡稱 NII)就研發出了可反射光線，讓穿戴者在攝像機中的臉部光線變暗，因而難以被識別的花紋眼鏡Privacy Visor。隨後包括美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology; 簡稱 MIT)在內的研究團隊，亦在2019年研發了一款能夠對抗AI臉部識別系統的T恤，無法被人工智能臉部識別技術識別身份的成功率高達79%。
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