【保護私隱的時裝？】創科時裝可助你避開 AI 人臉識別

AI人臉識別技術已於公共領域廣泛應用，例如機場的監控攝錄機亦配備了實時人臉識別功能軟件，利用AI收集生物特徵數據，從而辨別個人身份。隨著AI技術發展迅速，外界對監控的憂慮亦相應增加。由於私隱外洩問題日益嚴重，故相關技術出現許多反對及不滿聲音。有見及此，四大時裝之都(Fashion Capital)之一的意大利米蘭(Milan)有一所時裝品牌企業，推出了一系列可避開AI人臉識別技術的服飾，顧客穿上後即使不遮擋面部，竟然不會被識別出身份！





其實AI人臉識別技術在今天生活中已經惹來不少爭議性，尤其是針對私隱外洩的問題。這間名不經傳的意大利時裝品牌Cap_able推出的Manifesto系列，服飾上的複雜獨特花紋由AI演算法設計而成，結合了動物毛髮的花紋特徵，穿上後能有效避開AI臉部識別檢測，即使不遮蓋臉部，系統掃描服裝上的花紋後會錯認身穿服飾的人類為斑馬、狗或長頸鹿等動物，十分神奇！該公司創辦人Rachele Didero表示，這款服飾有助於保護個人隱私及數據。





和米蘭理工大學合作下，Cap_able推出了一系列高科技紡織面料(Smart Textile) ，並於2021年將技術應用在旗下Manifesto系列上，又申請了工業發明專利。這系列服飾包括毛衣、連帽衫、褲子和連衣裙等 。 該公司共花了9個月的時間，使用目標檢測系統YOLO(You Only Look Once)對這款服飾進行反復測試，高達60%的人穿上該服飾後無法被人工智能臉部識別技術識別身份。今年初Cap_able開始出售這系列被稱為Secret Camouflage的時裝，截至2月中已售出70件單品，客戶群主要來自美國、英國及意大利。





其實意大利的Cap_able研發的Manifesto系列並不是首個可躲避AI 人臉識別的可穿戴服飾。早在2015年，日本國立情報學研究所(National Institute of Informatics; 簡稱 NII)就研發出了可反射光線，讓穿戴者在攝像機中的臉部光線變暗，因而難以被識別的花紋眼鏡Privacy Visor。隨後包括美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology; 簡稱 MIT)在內的研究團隊，亦在2019年研發了一款能夠對抗AI臉部識別系統的T恤，無法被人工智能臉部識別技術識別身份的成功率高達79%。





