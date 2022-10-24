【要洗眼？】艾巴尼斯上電視被「吊帶比堅尼」伯伯嚇窒

西澳老翁布拉德（John Bradley）身穿「奇裝異服」上電視的一刻，顯得瀟灑自如。





現年 76 歲的他身穿一件螢光綠「mankini」（或稱「吊帶比堅尼」），星期日（10 月 23 日）早上登上七號電視台的一個直播籌款節目，與總理艾巴尼斯會面。這款「mankini」是喜劇角色 Borat 為人熟悉的裝束。





該節目 Telethon 2022 是為病患兒童籌集捐款而設。



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至於為何布拉德要穿著成這樣，原來是他與女婿的一場賭局，女婿此前笑說沒有人會願意在他人面前穿著「吊帶比堅尼」。





當天，當七號台節目主持問他是否緊張時，他表示「毫不猶疑」，之後就走到艾巴尼斯面前。





他說：「絕對不（緊張）。我已經 76 歲，我不是要取悅任何人。」





然後，他就走到鏡頭面前，向艾巴尼斯打招呼，身穿的除了「吊帶比堅尼」就沒有其他。





節目主持厄舍（Michael Usher）笑說：「不要坐下，否則可能出現安全危險。」



布拉德其後將兩張捐款支票遞給艾巴尼斯，金額就是他身穿「吊帶比堅尼」上電視所籌集得來的善款。艾巴尼斯遂以支票遮蓋布拉德的私人部位。





當被記者問及當時的感受，艾巴尼斯簡言而之：「我看見了。不能（再假裝）看不見。」



I saw it. I can’t unsee it.

總理出席節目時亦帶上由聯邦政府撥出的 600 萬澳元捐款。





