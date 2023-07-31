今日大事（8月1日）

聯合國停止將大堡礁列為「瀕危」物種名錄

聯合國停止將大堡礁列為「瀕危」物種名錄，澳洲政府對此表示歡迎。





聯合國教科文組織一直考慮是否應將大堡礁，列入「瀕危世界遺產名錄」中，並將於 9 月公佈結果。





該決定草案表示，現任和前任澳洲政府已取得「重大進展」，但就警告說，大堡礁「仍然受到嚴重威脅，採取緊急和持續的行動……對於提高大堡礁長遠恢復能力是至關重要」。





環境部長普莉貝絲 （Tanya Plibersek）在一份聲明中表示，聯邦政府致力於「更好地保護」大堡礁，而聯合國的決定就證明了這一點。



澳洲儲備銀行料今日宣佈是否加息

澳洲儲備銀行今天（8 月 1 日）有機會宣佈是否加息，小企業目前正為一年內可能出現第 13 次加息做好準備。





財長查默斯（James Chalmers）表示，雖然業主要面對更高的利率，但是他認為澳洲在對抗通脹方面開始取得進展。





澳洲總體通脹率下降速度比預期快，截至 6 月份的一年內通脹率降至 6%。





但仍高於儲備銀行定下的 2% 至 3% 目標範圍。





儲銀於 7 月將利率維持在 4.1 厘。查默斯對 7 號台表示， 政府推出對生活開支的支援， 將有助於緩解加息對澳洲家庭所造成的財政壓力。





市場經濟公司（Market Economics）董事總經理、經濟學家庫庫拉斯（Stephen Koukoulas）預計，當儲備銀行董事會召開 8 月份議息會議時，會考慮暫時不加息。





他指出，目前經濟正在放緩，通脹正在下降，而市民都希望能更快地下降，才能讓通脹和生活開支壓力更快地得到控制。





庫庫拉斯稱，暫停加息一個月，並不意味著加息週期已經結束，而只是給儲備銀行時間，來消化通脹動力，是否真的可以在經濟中反映出來。



收聽節目 未來數月要掙扎求存 小企業盼暫停加息 SBS Chinese 31/07/2023 04:06 Play

涉及原住民的警察武力事件佔比例 45%

一項最新數據顯示，新州警方在過去 3 年中，對澳洲原住民使用武力的比例過多。





雷德芬法律中心獲取並分析的警方紀錄顯示，在 2018 年至 2022 年期間，警察對原住民使用武力的事件中所佔比例嚴重過高。





據《衛報》報道，在這段期間，在約 28,800 警察使用武力事件中，涉及澳洲原住民所佔的比例為 45%，僅佔新州人口的 3.4%。





雷德芬法律中心的高級律師李薩曼莎（Samantha Lee）向 NITV 表示，她認為需要即時解決這種不成比例的情況。





她強調，希望看到新州警察局長從招募警員開始設法解決這個問題。這不單是一個壞蘋果的例子，而是一個系統性問題，需要得到徹底解決方案。



同性伴侶的同居數量急劇增加 68%

澳洲家庭研究所的一份最新報告發現，自 2017 年同性婚姻合法化實施以來，同性伴侶的同居數量急劇增加。





2021 年，有 78,000 名同性伴侶同居，比 2016 年人口普查數據增加了 68%。





即使自 1996 年首次在全國收集有關數據開始以來，同居伴侶的數量一直穩步上升，但在 2016 年至 2021 年期間的增幅，是 2001 年以來最大幅度。





有份撰寫報告的曲麗霞博士（Lixia Qu）表示， 2017 年修改的《婚姻法》，標誌著社會對同性關係的接受度不斷提高，尤其對女性產生了影響。





她說，過去幾年，同性關係中的女性數量迅速增加。



更多內容 同性婚姻支持度再跌 2018年同性婚姻注冊逾6500例

預計 Metro West 火車線將於明年 7 月至 10 月通車

新州州長柯民思（Chris Minns）證實，Bankstown 火車線及 Metro West 由市中心至 Westmead 之間的項目工程將會繼續推進，並預計 Metro West 會於明年 7 月至 10 月期間通車。





早前，有報道指有關工程可能因為成本巨大而被取消。柯民思表示，新州交通局和雪梨地鐵公司將會密切合作，確保物流和建築成本得到有效和負責任的管理。



澳軍直升機墜毀 國防部停止搜救

澳軍直升機上週五（7月28日）在昆州失事墜毀後，當局今天將繼續搜尋 4 名失蹤軍人的遺體。





該 4 名軍人上星期五在昆州 Whitsunday Islands 駕駛澳軍 MRH-90 Taipan 直升機參加軍演，在 Hamilton Island 附近在海中墜毀。





在調查期間，該機隊已停飛。



新屋供應增加 有助緩解樓價上升壓力

澳洲新屋供應增加，令買家有更多選擇，有助緩解樓價上升的壓力。





繼去年開始不斷加息引發經濟低迷後，樓價繼續反彈。





CoreLogic 的全國房價指數顯示，7 月份上升 0.7%，是連續第 5 個月上升，但每月升幅低於 1.1%





6 月份增長了 1.2%，5 月份就增長了 1.2%。





CoreLogic 研究總監勞利斯（Tim Lawless）表示，雪梨的樓價一直帶動上升趨勢，目前已有大量新屋供應予市場。



工黨支持率下降至 26%

根據澳洲 Roy Morgan 的一項最新民意調查顯示，新西蘭工黨政府將會在 10 月 14 日舉行的大選中落敗於國家黨及行動黨聯盟。





該項於 7 月進行的調查發現，工黨所獲得的支持率下降至 26%，比上個月的 30.5% 為低，亦遠低於該黨在 2020 年大選中獲得歷史性 50% 的支持率。





調查亦發現，一些細小黨派所獲的支持率亦相當高，由彼得斯領導的新西蘭優先黨相信亦可以在國會中取得席位。





而工黨最近不斷出現的醜聞，和在 1 月份前總理阿德恩的請辭，亦對工黨政府帶來壓力。



獨立參議員料向國會提出新法案 改善氣候變化對年輕人的影響

獨立參議員波科克（David Pocock）表示，今天（8 月 1 日）計劃向國會提出新法案，將迫使聯邦政府對可能增加溫室氣體排放的項目作決策時，必須對下一代所造成的影響和福祉作為重心。





他又表示，希望國會同意將該法案提交環境委員會作進一步審議。





一名 19 歲，來自堪培拉的學生夏爾馬（Anjali Sharma）表示，作為一個年輕人，越來越擔心氣候變化對她的生活所帶來的影響。而她亦很自豪能夠與波科克在這方面協力工作，同時希望考慮政府可以如何保護澳洲的年輕人，免受氣候變化影響。



烏克蘭克里維里赫遭俄軍襲擊 至少 6 人死亡 75 人受傷

烏克蘭總統澤連斯基的家鄉克里維里赫（Krivoy Rog）遭俄軍的導彈襲擊，造成至少 6 人死亡，75 人受傷，死者中包括一名 10 歲女童與她的母親。





據烏克蘭國家緊急服務部公布的一則片段顯示，一棟 9 層高的住宅樓宇出現一個大洞，當中冒出濃煙，並且見到救援人員從現場搬出一具屍體。





澤連斯基形容有關襲擊是「恐怖主義」行為，並表示，有超過 350 名緊急及公共服務工作人員參與救援行動。





澤連斯基，一稱共有 69 人受傷，目前亦有數十人在醫院，其中一些人情況嚴重，但每個人都獲得必要的援助。而他亦感謝每一個為人民生命而戰的人。





澤連斯基又指，救援行動是困難的。國家緊急服務部、警察及公共服務部門的 350 多名人員參與了救援，一些志願人士亦提供了幫助。



收聽節目 澤連斯基炮轟北約未有正式邀請烏克蘭加入 北約指要先滿足條件 SBS Chinese 11/07/2023 06:32 Play

中國華北地區持續暴雨 最少 2 人死亡

受颱風杜蘇芮的殘餘環流影響，中國華北地區持續暴雨，導致最少 2 人死亡。





據北京市氣象台表示，截至昨晚 8 時的 24 小時內，北京平均降雨量超過 226 毫米，其中門頭溝區和房山區的平均降雨量更加高達 403.6 毫米，而全市最大降雨量在門頭溝區的高山玫瑰園，達 687.2 毫米。





有報道指，在門頭溝因為河水暴漲導致 2人死亡， 當地亦有 52,000 多人因受暴雨威脅要疏散。





另外，受永定河分洪影響，盧溝橋西側的小清河橋局部倒塌，停在橋上的 5 輛汽車亦跌入水中。





同時，中央氣象台亦指，自上周六起，河北、天津和北京等局部地區出現暴雨至特大暴雨，目前 8 個工作組正在北京、天津、河北等地，指導洪水防禦工作。



印度哈里亞納邦爆發暴力衝突 至少 1 人死亡 5 人受傷

印度北部哈里亞納邦（Haryana）爆發暴力衝突，造成至少 1 人死亡、5 人受傷。





據當地媒體報道，在距離印度首都約 85 公里的一個地區，一群人士在一個印度教右翼組織舉行遊行期間，襲擊警察，並破壞公物。





與此同時，美國亦對周末在孟加拉發生對總理謝赫嘅恐嚇和政治暴力抗議活動，表示擔憂。





美國國務院發言人米勒（Matt Miller）表示，自由公正的選舉沒有可能在一個政治暴力的環境中進行。





他表示， 美國對孟加拉在周末一次政治抗議活動中發生的恐嚇和政治暴力事件感到關注。他又話，鼓勵孟加拉政府要徹底、透明和公正地調查有關暴力事件，並追究肇事者的責任。他敦促孟加拉創造一個安全的環境，讓民眾可以以和平方式集會，並表達他們的關切。



體育消息

澳洲女子國家足球隊 Matildas 在墨爾本以 4 比 0 大勝加拿大隊，晉身女足世界杯 16 強。





在昨晚的賽事中，Hayley Raso、Mary Fowler 以及 Steph Catley 分別入球，而同組的愛爾蘭隊就在另一場賽事中，以 0 比 0 與尼日利亞隊打和，令澳洲隊在該組中以榜首位置晉級。



