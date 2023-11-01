今日大事(11月2日)

2023 年「酸檸檬獎」猛烈抨擊本地兩大連鎖超市

消費者權益組織「選擇」公佈 2023 年「酸檸檬獎」，其中猛烈抨擊本地兩大連鎖超市 Coles 同 Woolworths在國民面對生活開支危機同時，仍然錄得超過十億元巨額利潤。





「選擇」在今年 9 月進行一項全國性調查顯示，有超過六成受訪者認為，兩大超市透過大幅加價而謀取暴利，而同時有不足兩成受訪者認為，Coles 同 Woolworths 正盡其所能令到商品價格維持在低水平。。另外，亦有 88% 人對食品同生活用品開支感到憂慮，比率較 2021 年只有 56% 出現大幅上升。





此外，2Apply 同 Snug 等物業租賃申請平台亦被「選擇」組織批評不合理地收取用戶過多個人資料，令申請租住物業者面對不公平情況，更有可能有資料外洩風險。





其他被「選擇」評選為今年「酸檸檬獎」的獎項得主亦包括 Kogan、科技公司微軟旗下 Xbox 迷你雪櫃，以及被指功能複雜同不可靠的平安鐘。





「選擇」組織嘅行政總裁柯克蘭 (Alan Kirkland) 表示，今年「酸檸檬獎」已經是第 18 屆，目的為點評該組織在過去一年內被認為係最差劣產品同服務。





柯克蘭指說，去年獲得「酸檸檬獎」的澳洲航空 (Qantas) 充份表明此獎項所能帶來影響。他表示，澳航在被「選擇」抨擊時候未有予以理會，此後就飽受大量消費者批評，觸發公司內部作出大規模改革，以及政府就此進行調查，探討可如何改善航空旅客權益。





Woolworths 集團一名發言人回覆 SBS 中文廣東話節目查詢時表示，公司清楚明白生活開支上漲對本地家庭所造成壓力，所以正在每日做更多事協助顧客減少在物品開支上的花費，並承諾繼續為未來而作出投資。





「選擇」組織已經第 18 次公佈年度「酸檸檬獎」，目的為點評該組織在過去一年內被認為是最差劣產品同服務。



至少 320 名外國護照持有者首獲準經拉法離開加沙

自 10 月 7 日以哈戰爭開始以來，至少 320 名外國護照持有者首次獲準，透過埃及和加沙接壤的拉法（Rafah）過境站離開加沙。





據報，有幾十人進入拉法過境站到埃及。





根據埃及、以色列和哈馬斯達成的協議，預計未來幾日將容許 81 名傷者和 500 名外國護照持有者離開加沙地區。





據報道，在大約兩星期內，約 7500 名外國護照持有者，將被容許經阿里什（Al Arish）機場乘搭飛機離開加沙。





在邊境開放的消息公佈後，加拿大護照持有者舒拉布（Asil Shurab）立即逃往邊境。





舒拉布表示，他們今日來到埃及邊境，希望離開加沙，但由於網絡服務不好，加拿大大使館無法聯繫他們。但他們聽說邊境將於早上 7 點開放，所以來到這裡希望離開。舒拉布表示，幾乎沒有希望離開加沙自救。





聯邦外交及貿易部證實，自加沙同埃及接壤嘅拉法邊境取得突破性開放後，已經有 20 名澳洲公民透過有關邊境離開當地進入埃及，同時亦有三名向外交部登記人士已經過境。





但半島電視台就報道，在星期三透過拉法邊境過境的澳洲人有多達 34 人，數字高過聯邦政府公佈人數。





此前，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在上月 7 號突襲以色列，以色列其後對加沙地帶進行轟炸同封鎖，以作為反擊。





卡塔爾在美國協調下，成功促成埃及、哈馬斯同以色列達成一項開放過境點協議，允許澳洲同其他國家公民逃離加沙地帶。





據加沙衛生部稱，以哈戰爭已造成 8,700 幾名巴勒斯坦人死亡，同時以色列方面有 1,400 幾人死亡。



聯合國指目前仍然難以向加沙地區提供足夠人道主義援助

聯合國秘書長發言人杜加里克 (Stéphane Dujarric) 表示，目前仍然難以向加沙地區提供足夠的人道主義援助。





在過去 10 日，以色列已經容許國際援助組織派出超過 200 架貨車、運載食品及藥物由埃及進入當地，但援助人員表示物資仍遠不足夠。





杜加里克引述秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres)，再次促請結束暴力行徑。





杜加里克表示，秘書長重申，各方必須遵守國際法、國際人道主義法規，包括有關區分平民進行襲擊以及預防並盡可能減少平民傷亡等原則。他表示，古特雷斯強烈譴責任何殺害平民行為，當然，他亦都呼籲各方結束這些令人感到震驚的暴力，以及所造成的痛苦同苦難。





哈馬斯聲稱，以色列連續第二日針對加沙城附近難民營內的住宅樓宇進行空襲，造成多人死傷。



更多內容 以色列稱已發起地面攻擊 加沙通訊中斷與世隔絕

國務卿布林肯將於周五前往以色列和約旦

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，國務卿布林肯將於星期五（3日）前往以色列和約旦。





他補充，布林肯將會見以色列政府領導人，包括總理納坦亞胡 （Benjamin Netanyahu），去了解其軍事目標的最新情況。





米勒表示，布林肯將重申對以色列的支持，並推動其軍事行動完全遵守國際人道法和戰爭法。





米勒表示，國務卿布林肯將重申，美國支持以色列根據國際人道法，去作出自衛權利。布林肯亦會同以色列領導人討論，採取一切預防措施去盡量減少平民傷亡的必要性，以及有關美國提供人道主義援助的工作。



外長黃英賢維護聯邦政府對中東危機立場

外長黃英賢維護聯邦政府對中東危機立場。





當局加緊對巴勒斯坦平民面對人道危機表示關注，同時表示支持以色列對抗哈馬斯。





亦附和國際間聲音，強調以色列回應哈馬斯的突襲必須合符相稱比例。





黃英賢接受SBS訪問時表示，聯邦政府只是堅持澳洲一直以來立場。





黃英賢表示，這個是艱難而複雜的局勢，大家都見到廣泛的受苦。她指本地政壇有些人希望有黑白分明、與眾不同的論點。而她強調，澳洲一向都認為必須要保護平民，這個是國際社會訂立的原則，是澳洲所遵守的原則。





總理艾巴尼斯剛同以色列總理納坦亞胡 （Benjamin Netanyahu）通話。反對黨領袖達頓（Peter Dutton）指艾巴尼斯在戰鬥開始三個多星期以來兩人才首次通話，是缺乏領導力表現。而黃英賢否認此講法。



中國堅持羈留澳籍作家楊恆均做法合理

中國堅持羈留澳籍作家楊恆均是合理做法。





楊恆均兩名兒子致函總理艾巴尼斯，敦促他同外長黃英賢今個周末前往北京訪問期間向中國當局提出他們父親的處境。





楊恆均被指從事間諜活動，他否認指控。





他自從2019年一直被羈留，其家人恐怕他會死於獄中。





但中國外交部發言人汪文斌強調楊恆均的權利並無被剝削。





汪文斌表示，中方已多次就相關個案表明立場。 中國是法治國家，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障相關當事人的各項合法權利，充分尊重並保障澳方探視等領事權。



前總理艾保德稱人類活動導致氣候變化論調是邪教所為

前總理艾保德 （Tony Abbott）指稱，一些科學警告指人類活動導致氣候變化是難以置信、同時是非歷史性，他認為是氣候邪教所為。





艾保德在倫敦發表演說，認為有一種固執於氣體排放的論調，他又形容在其他歷史時期出現較暖同較涼天氣，是同人類活動排放無關。





與此同時，數據顯示，有更多人因為極端天氣要入院甚至死亡，而酷熱天氣是導致大部分受傷同死亡個案。





根據澳洲健康及福利研究所發表最新報告，因為極端天氣而要入院數目是過去十年間有所增加，極端天氣包括熱浪、林火、同風暴等。





在2012至22年的十年間，超過9,000人因此入院，而在2011至21年間，有677人死亡，主要原因是極端炎熱天氣。





研究所發言人指，每三年就有超過1,000人因為極端天氣而要入院。



專家指高齡護理業極需要培訓新專業人員

健康護理專家指出，必須要立刻培訓超過25,000名護理專業人員，才可以應付大幅飆升高齡護理需求。





調查高齡護理服務的皇家委員會在2021年發表的報告指出，業內存在基本及廣泛漏洞，令到長者得不到合標準護理、甚至被虐待同疏忽。





雖然當局已經對制度有所改善，但在接受高齡護理長者平均每日只得到8分鐘的綜合健康護理，遠低於委員會建議的22分鐘。





符合資格接受高齡護理服務的人數，預計在未來十年間會由435萬增加到565萬，高齡護理業極為需要培訓新專業人員。



國防部長馬利士訪問美國 重申加強澳美國防合作

國防部長馬利士 （Richard Marles）訪問美國，受到國防部長奥斯汀（Lloyd Austin）在五角大樓熱烈歡迎。





兩人重申加強兩國國防合作，包括國防科技合作、軍力態勢計劃、以及澳英美聯盟。





美國亦會加快運送新直升機到澳洲，但是未能趕及今個夏季林火季節。澳洲的一部軍用運輸直升機發生致命意外之後， 國防部的Taipan 機隊一直被禁飛。





馬利士指此行非常成功，並表示感謝美國加快運送所訂購的黑鷹直升機。



昆州Tara城鎮遭受林火肆虐後善後工作開始進行

昆州 Western Downs 的Tara 城鎮遭受林火肆虐後的善後工作經已開始進行。當地居民被告知可以謹慎地返回家園，而全州仍有六個林火位置處於「監察及行動」級別警告。





緊急服務部門表示，截至昨日，Tara 火勢仍然位處於控制範圍之內，但將會焚燒持續幾日。





自林火在上個禮拜開始焚燒以來，有部份居民首次重返家園，其中不少人的財產被徹底燒毀。





昆州州長帕拉謝伊 (Annastacia Palaszczuk) 表示，已經向 Tara 派出 50 名住屋支援人員提供協助，同時當局亦正在安排緊露營車同臨時住宿設施。





另外，昆州重建局行政總裁艾爾伍德 (Jake Ellwood) 亦將會在下個禮拜，視察受災地區。



更多內容 澳洲東部林火肆虐兩死 數十民居燒毀

研究：澳洲有僱主擬在家工作減人工 以鼓勵重返辦公室

一項新研究顯示，澳洲有部份僱主正在計劃減少繼續在家工作員工的工資，以鼓勵更加多人重返辦公室。





根據律師事務所 Herbert Smith Freehills 發表的《未來職場》(Future of Work) 報告，雖然有部份公司正嘗試利用激勵措施鼓勵員工重返辦公室，例如舉辦活動，但有其他公司就採取更強硬做法。





珀斯市長贊皮拉斯 (Basil Zempilas) 在接受七號電視台訪問時表示，他認同僱員要重返工作場所。





贊皮拉斯指，他過去一直都認為，為僱員最好的工作場所就是辦公室。他指間中可以有一日在家工作，但不是每一日，亦不是每星期有兩日。他表示往辦公室上班，是員工獲聘目的，而且辦公室亦都是僱員生產力最高地方。



聯合國人權專家：對海地迅速蔓延幫派暴力感憂慮

聯合國駐海地人權專家表示，他對當地迅速蔓延嘅幫派暴力，以及兒童慘淡嘅未來感到憂慮。





奧尼爾（William O’Neill）結束對海地為期一周的訪問時發表講話，今次是他今年第二次訪問海地。





海地暴力事件激增，導致超過 20 萬人流離失所。據報道，7 月 1 日至 9 月 30 日期間，海地各地發生了 1,230 宗謀殺事件和 701 宗綁架事件。





據聯合國稱，此數字比去年同期報告高出超過一倍。





據估計，海地有 200 個幫派活動，其中最大幫派控制住首都太子港的 8 成地區。





奧尼爾表示，海地兒童的未來已被暴力摧毀。





奧尼爾表示，特別擔心暴力和缺乏安全對兒童影響。他指，整個世代似乎都因暴力而犧牲，而年輕人面臨的誇張局勢正威脅住此國家的未來，促請當局優先考慮解決兒童的狀況。





他還表示，暴力事件激增意味著超過 50 萬名兒童無法接受教育。



港府確認特首收到美方發出的亞太經合會與會邀請

香港特區政府確認，特首李家超本人已收到美方發出的亞太區經濟合作組織 APEC 與會邀請。





亞太經合會 APEC 領袖峰會 11 月將在美國三藩市舉行。美國官員表示，有兩位領導人因受制裁，正討論他們的「適當代表」問題。





港府星期二晚表示，已接獲 APEC 東道主邀請，但行政長官李家超由於日程事宜，未能親身代表香港出席，已委派財政司司長陳茂波代為出席。港府昨日回應傳媒查詢時，確認李家超本人收到美方發出的 APEC 與會邀請。





美國副總統賀錦麗會見英國首相辛偉誠

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在唐寧街會見英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）。





較早前，賀錦麗在美國大使館發表關於美國政府對人工智能未來願景的政策演講。





她表示，世界現在需要開始採取行動，應對全方位的人工智能風險，不單止是大規模網絡攻擊，或人工智能製造的生物武器等威脅。





另外，賀錦麗與辛偉誠談論了加沙局勢，兩人都譴責哈馬斯在以色列的行為。同時，他們支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略。



體育消息

澳洲女足 Matildas 隊在珀斯進行奧運資格賽，於第二輪輕鬆晉級，以 2-0 擊敗伊朗隊、8-0 擊敗菲律賓隊、3-0 擊敗台灣隊，獲得亞聯 A 組第一名。





Matildas 隊將在二月與烏茲別克隊進行兩回合附加賽，獲勝方將獲得奧運參賽資格。





第一場比賽將於 2 月 24 日在烏茲別克舉行，四天後將舉辦第二場比賽，但場地尚未確定。





如果比賽順利，澳洲隊很有可能迎戰世界排名第八的日本隊。







