今日大事（8月8日）

澳洲聯同FBI搗破虐兒網絡拘19名澳洲男子

澳洲當局聯同美國聯邦調查局、對一個複雜的兒童色情及虐待網絡進行調查後，已拒捕包括一名聯邦公務員在內的19名澳洲男子。





在去年兩名美國聯邦調查局特工被謀殺後，當局向澳洲提供有關同一網絡在當地成員的情報，澳洲聯邦及州警方之前亦啟動了一項名為巴基斯的行動（Operation Bakis）在澳洲拘捕多人，並拯救 13 名的兒童免受虐待。





幾乎所有被捕人士均從事科技相關行業，當中亦有涉案者，被指控曾製作親身虐待兒童的素材後、於網上分享。





美國聯邦調查局、澳洲聯邦警察和州警察，預計將在今天聯合公佈今次行動的調查結果。



【昆州家庭致命火警】 警方：會持開放態度調查

針對昆州拉塞爾島(Russell Island)發生造成一名父親及其五名兒子死亡的住宅致命火警，警方表示會對調查方向持開放態度。





調查人員已開始移走死者遺體，下一步將調查大火的來源，這場大火燒毀了整間房屋，並導致34歲的男戶主戈迪內特（Wayne Godinet）和5 名男童喪生。





男童的母親斯蒂芬森（Samantha Stephenson）在這場大火中生還，她當時設法從被大火吞噬的兩層高住宅中逃生。





島上居民正悼念這場悲劇，並為此感到十分悲痛。有目擊者稱，戈迪內特跑回起火的房屋，試圖拯救兒子，而他的太太當時呼叫求救，並告訴緊急救護人員，她的家人被困在著火的屋內。



維州四人服毒蘑菇三死一留醫

維州日前發生三人吃毒蘑菇後致死事故，四人共晉懷疑含有「毒蘑菇」的午餐後中毒入院，其中三人不治，另一人就仍在醫院留醫。





兇案組探員正在繼續調查中毒的原因，而午餐據報由其中兩名死者「帕特森夫婦」的兒媳負責烹煮，而事後該女子並無大礙，她在接受警方調查時，亦堅稱自己是無辜。





帕特森太太的66歲姊妹「威爾金森」 (Heather Wilkinson) ，亦在留醫期間離世，其丈夫伊恩 (Ian) 則仍在醫院留醫，情況危殆。





South Gippsland市長赫西（Nathan Hersey）早前向第九頻道表示，事件震驚整個社區。





赫西說：「涉事的眾人一直獲得當地社區愛戴及尊敬，因為對他們多年來為Korumburra及附近社區作出巨大貢獻。因此，事件對當地社區正產生巨大影響。」



外洩文件：政府「防紅火蟻項目」面臨數億赤字

一份外洩文件顯示，政府在對抗高度入侵性的紅火蟻項目中，正面臨數億元的撥款赤字。有人批評，情況可能會打擊杜絕這種害蟲所作出的努力。





入侵物種委員會(Invasive Species Council)公佈的文件顯示，聯邦政府將需要在未來四年內，花費近3 億元於杜絕害蟲計劃。





撥款計劃亦要求各州和領地需要承擔該個四年計劃的一半撥款，合共5億9千3百萬元，但只有昆州及新州公開承諾會承擔相應成本。





澳洲科研組織CSIRO的入侵螞蟻專家霍夫曼博士(Ben Hoffman)向 SBS 新聞表示，紅火蟻是一種特別危險的害蟲。





霍夫曼博士說：「我們確實從世界各地的研究中得知，全球有3%人口，都會對紅火蟻產生非常強烈的過敏反應，被紅火蟻咬過後通常會出現過敏性休克及需要入院治療，並有死亡的風險。」



俄導彈兩襲烏克蘭同一住宅大樓致５死

烏克蘭內政部長克利門科表示，頓涅茨克東部城市波克羅夫斯克，有住宅大樓遭俄羅斯兩次導彈襲擊，造成至少5死及超過30人受傷，死者包括4名平民和一名應急部門官員。





烏克蘭官員發布的視頻及圖片顯示，一棟五層高的住宅大樓嚴重受損。當局亦正在清理瓦礫同繼續搜救行動。





總統澤連斯基形容俄羅斯攻擊民宅是恐襲行為，誓言要俄羅斯為戰爭中的所有傷亡負責。 另外，烏克蘭總統辦公室官員亦指，早前俄軍亦用4枚導引炸彈轟炸庫皮揚斯克地區的一條村莊，期間擊中民居住宅，造成至少2名平民死亡，5人受傷。





【美國弗洛伊德致死案】涉案最後一名前警員邵都被判刑

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德2020年遭警員跪頸致死案，最後一名涉案前警員邵都（Tou Thao）週一（7日）被判處監禁4年9個月。





被控協助和教唆誤殺的邵都早前已被定罪，但他一直否認控罪，並在作證時堅稱，當涉案前警官肖文跪在弗洛伊德的頸項上時，他只是做維持秩序，及阻止聚集旁觀者的工作。邵都在判刑聽證會上，詳細講述他作為一名基督徒，對弗洛伊德的死「感到悲痛」，但就否認自己與對方的死有關。





「聖經告訴我們不應違背良心。雖然法庭經已作出裁決，他亦知道無法向上帝隱藏個人的想法或意圖，因為眾人必須在見上帝面的那一天向他交代，所以，我必須堅持表示自己並無犯上有關罪行，而我的良心是清白的。」





據一些旁觀者的視頻顯示，當時弗洛伊德一直呼喊著他無法呼吸的叫聲。



巴基斯坦前總理伊姆蘭汗有意就其貪污罪提上訴

巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗貪污罪成並入獄超過一年後，昨日與律師會面商討對其判刑提出上訴。





其代表律師表示，伊姆蘭·汗在監獄內並不能使用手機通訊，甚至沒法觀看電視或報紙。





巴基斯坦前外長、亦是伊姆蘭·汗領導的「正義運動黨」的現任副主席庫雷希 (Shah Mahmood Qureshi) 亦表示，關押伊姆蘭·汗的監獄、衛生條件差劣。





「監獄內的條件好惡劣，伊姆蘭·汗被關在牢房內，並無獨立的衛生間設施，監房又黑又髒。連普通囚犯亦享有的基本權利，伊姆蘭·汗都受到剝奪。]





同時，法院在上星期六裁定，伊姆蘭·汗亦隱藏其部份資產。



香港律政司已就被駁回《願榮光》禁令向法庭提上訴

針對香港高等法院上月底頒拒絕律政司就歌曲《願榮光歸香港》的禁制令申請，律政司已向法庭呈交上訴許可申請。





據香港律政司發言人表示，原訟法庭在判詞上同意，有關歌曲無疑曾被用作煽動他人分裂國家，但拒絶批出臨時禁制令是因為法庭認為即使無禁制令，有關行為本身已構成刑事罪行；法庭又認為禁制令的執行程序可能會與《港區國安法》就危害國家安全犯罪案件的檢控程序有衝突。





但律政司並不同意原訟法庭的觀點而決定上訴。發言人重申，申請臨時禁制令是為了履行香港特別行政區政府維護國家安全的憲制責任，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，和保障國歌的尊嚴。



逾百名醫生抗議政府「化石燃料項目」成居民致病原因

逾百名醫生在坎培拉舉行集會，抗議政府的化石燃料項目，他們認為這些項目，可能會令達爾文和畢塔盧盆地(Beetaloo Basin)成為疾病熱點。





他們要求政界人士承認，在該盆地進行用以開採石油或天然氣的「水力壓裂」操作的危險，並取消在達爾文港建設天然氣加工和石化工廠、涉及15億元的計劃。



新州考慮以「空中射擊」減低國家公野馬數量

新州政府表示，將考慮採用空中射擊的方式，來控制科修斯科國家公園（Kosciuszko National Park）內多達23,500匹野馬。





根據法例規定，在佔國家公園約三分一面積範圍內生活的野馬數量，必須減少到不超過 3,000隻。





新州環境廳長夏普(Penny Sharpe)表示，過量的野馬對水源、土壤和瀕臨滅絕的物種產生了有害影響，但目前控制野馬數量的工作遠未達標。



體育消息

澳洲女子國家足球隊Matildas昨晚以2比0擊敗世界排名第13的丹麥隊， 第二次打入女足世界盃最後八強。



