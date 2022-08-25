今日大事（8月26日）

新州連破兩走私案涉16億冰毒

新州連續破獲龐大毒品走私案，涉及市值16億元的冰毒，是澳洲歷來破獲最大宗嘅毒品案。





上個月，澳洲邊防人員於雪梨 Port Botany偵緝到多個船運貨櫃，內有748公斤甲基安非他明，藏於雲石中。新州警方拘控三名男子。





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然後於上個星期，邊防人員再於Port Botany 發現同樣藏於雲石中的1,060公斤甲基安非他明。





兩批毒品合共1,800公斤冰毒，市值估計超過16億元。





於另一宗案件中，當局於雪梨 Port Botany一個貨櫃內一部賓利 (Bentley)老爺車內發現市值超過1,500萬元的冰毒。





載住這部1960年賓利S2老爺車的貨櫃於今個月較早時從加拿大運抵雪梨。





在經過X光檢查時，當局發現161公斤甲基安非他明及30公斤可卡因，藏於車頭燈後面。





昨日新州警方執行搜查令，於梨西面 Rooty Hill 拘控了兩名分別20 和23歲的男子。



美國批准向澳出售28億軍備及直升機

美國國務院已經批准出售軍用直升機及相關儀器予澳洲，估計總值28億澳元。





據美國國防部透露，澳洲要求購買40部UH-60M黑鷹直升機，主要由洛歇·馬丁公司 （Lockheed Martin Corp）供應。





聯邦政府於過去幾年一直增加國防投資，於去年達成澳英美協定，購買核能潛艇。而於俄羅斯入侵烏克蘭後，國際間均陸續增加武器系統方面的投資。



最新修改版新冠疫苗即將推出

最新經過修改， 能更有效應對現今omicron新冠病毒的疫苗，預計將在幾個星期內推出。





輝瑞及莫德納均要求美國監管機構，認可批准加強劑的最新修改版本。





美國食品及藥物管理局正評估科學家所講的最新「二價版本加強劑疫苗」，預計很快就會做出決定。





管理局疫苗總監馬克斯（Peter Marks） 指，經過調整的加強劑可能會立即見效。





馬克斯說：「通過改變加強劑中的成份，它們能夠引發更新免疫系統反應，所以有望於消滅病毒方面做得更好。」





BA.5變種病毒目前正導致美國同世界大部份地區的感染，但目前的新冠疫苗是針對於2020年所流行的冠狀病毒。



政府撥7500萬支援新州洪水災民

聯邦政府據報已撥出7500萬元，為新州今年遭受毁滅性洪災的社區提供緩解措施。





總理艾巴尼斯將於今日宣佈，有關用於改善堤壩、預警設備，同其他恢復措施的撥款。





撥款將會用於今年2月同3月遭受洪災的62個地方政府區域。





艾巴尼斯正在參加於新州Griffith 舉行的叢林峰會，與會者包括社區領袖，農民，有關業界以及議員，新州州長佩洛德(Dominic Perrottet)亦有出席。



律師促調查自動債務索償系統出錯原因

聯邦政府宣佈對「自動債務索償系統」(Robodebt）進行調查之後，代表受害人集體訴訟獲得勝訴的律師行，認為這個系統有根深蒂固的問題，需要由皇家委員會處理。





這個系統誤向大量Centrelink客戶追討欠債，系統在2019年被裁定不合法，聯邦政府被集體起訴，賠償了19億元。





Gordon Legal 律師行的合夥人諾頓 (James Naughton) 指受害人有權知道這個系統推行的經過同追究責任。





諾頓說：「集體訴訟只是追討金錢賠償，我認為仍然有好多基本問題要搵出答案。要知道何為會出現這樣的政策災難，影響到數以十萬計人士。皇家委員會可以研究出為何會出現有關事件，並希望政府會吸取教訓，防止再發生。」





另一方面，反對黨指出，在兩黨聯盟執政之前，已經使用自動匹配稅局同 Centrelink 數據的措施，調查必須要追溯到過去工黨執政時期。



教育界促撥款予原住民主導教育事務

原住民教育界領袖呼籲政府增加撥款予原住民主導的教育事務。





「 收窄差距」 (Closing the Gap)年度報告顯示，原住民兒童接受學前教育的比率上升到歷來新高，有97％原住民及托勒斯島民兒童於正式開學之前接受了一年學前教育。





但報告又指出，有六成兒童於正式開學時，心智發育仍然未成熟的比率有所上升。





全國原住民及島民育兒事務秘書處主席里德爾 (Catherine Liddle) 認為應該增加投資於原住民早期教育中心。





里德爾逆：「解決辦法很簡單，就是投資於社區主導的方案。即由（原住民）自己設立早期教育中心。我們知道一些有原住民主導服務的地區，有更多兒童接受（學前教育），以及有更佳效果。」



政府新石油及天然氣開採計劃遭反對

首都領地的獨立聯邦參議員波科克（David Pocock）強烈反對政府考慮批准新的石油及天然氣開採計劃。





聯邦政府日前宣佈劃出接近47,000平方公里海域作為開採石油和天然氣之用。





波科克認為此舉與氣候目標背道而馳，而聯邦政府的焦點應該集中於能源轉型方面。





波科克說：「這不是明智決定。如果要聽取科學家及國際能源機構的意見，他們表明大家不可以再開發新的煤礦和天然氣計劃。澳洲出口七成所開採的天然氣，明顯是有足夠供應作為過渡。政府必須要致力落實過渡，不應該有矛盾之舉。」



澳洲口蹄病疫苗運抵印尼

第一批從澳洲輸出的口蹄病疫苗已經運抵印尼，以協助控制病毒蔓延。





印尼政府會將這批100萬劑疫苗，於當地根據各地區情況所需分配。





聯邦農業部長懷特 (Murray Watt)指，這批疫苗和印尼出現的口蹄病毒株配合，所以會有效保護當地牲畜。





他指，澳洲正三管齊下防止口蹄病蔓延到本地，包括協助鄰國控制疫情、加強邊界生物安全措施，以及提高本地戒備。



塔洲兒童羈留中心虐待兒童展開聆訊

塔州調查兒童性侵問題的聆訊正在進行，負責當地受關注的Ashley 兒童羈留中心的部門主管今日會繼續作供。





調查委員會獲悉中心內存在殘酷對待兒童的文化。





前羈留者指，曾經被職員強姦、毒打、同性侵犯，委員會獲悉有證據顯示近年都有虐待情況。





社會服務部門主管佩爾萬 (Michael Pervan)於2014年開始擔任處理主管職位，他指關注到很多青少年社工指，這些兒童羈留者是根深蒂固的罪犯。



新州法例寬鬆無法保障動物福利

新州議會一份調查狗隻繁殖業的報告指出，由於其他州份有較嚴格的保護動物法例，很多繁殖商都搬到新州經營。





一個上議院委員會調查大規模貓狗繁殖場的經營後，提出18項建議，以加強對動物的保護，打擊不人道經營。建議包括限制繁殖商擁有動物的數目。





調查委員會表示收到超過900份意見書，網上問卷亦收到6,000個回覆。調查發現很多不良繁殖商都是地下經營，而狗隻數目越多，繁殖商就越難保證動物的福利。



烏克蘭核電廠反應堆斷電 情況危險

烏克蘭外長庫萊巴表示，由於扎波羅熱核電廠附近的山林大火肆虐，破壞了架空電線，令核電廠內最後一對正在工作的反應堆需要暫時同電網隔斷。





庫萊巴在與意大利外長迪馬約(Luigi Di Maio)會面時形容，核電廠的情況「相當危險」。





庫萊巴說：「扎波羅熱核電廠附近的情況非常危險。我所接獲的報告指，附近的森林正發生火災，但仍然有待了解詳情。」





烏克蘭和美國亦指責俄羅斯於佔領核電廠後，試圖將電力轉移至俄國的電網。



國際專家組保證能進核電廠視察

國際原子能機構總幹事格羅西正和法國總統馬克龍，討論扎波羅熱核電廠周邊的情況。格羅西於會後保證，專家組一定會進入核電廠視察。





格羅西說：「我們現時必須確認任務的一切實際安排，即當我與專家組到達時，實際要實行的工作，而設定這些條款仍然需時，但我強調，基輔和莫斯科都已同意我們派員的要求，所以，我保證專家組一定會到達當地，我亦希望能盡快成行。」





馬克龍於幾天前已發表聲明，指會支持國際原子能機構盡快派獨立專家進入核電廠視察。



俄羅斯現金獎勵力聘軍人

俄羅斯向烏克蘭卓普林火車站及周邊地區發動火箭襲擊後，死亡人數已攀升至 25 人，死者中亦有至少兩名兒童，包括於一間民居的瓦礫下發現的一名 11 歲男童，和在火車站附近的汽車大火中喪生的一名 6 歲男童。





俄國就強調，軍隊的攻擊目標是一列軍用火車，並指行動已殺死 200 多名烏克蘭後備軍人。





同時，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)已簽署了一項法令，武裝部隊將會增加13.7萬額外人手，等於俄軍有望增加一成軍力。俄羅斯目前，亦正於全國各地舉行招聘活動，並向有意入伍的人提供大量現金獎勵。



全球猴痘病例數首現下降

世界衛生組織表示，此前一直上升的全球猴痘病例數量，於上星期下降了 21％，亦是世界衛生組織於 7 月宣佈猴痘疫情為全球衛生緊急情況以來，首次出現確診數字下降的趨勢。





世衛總幹事譚德塞指，目前情況可能反映歐洲地區的猴痘疫情正降温。但他警告說，拉丁美洲的情況卻仍然不樂觀。





譚德塞說：「有跡象表明，歐洲的疫情正放緩，當地有效的公共衛生措施、國家改變行為同疫苗接種，都正有助預防猴痘傳播。 但是，特別是在拉丁美洲，當地人的防疫意識或公共衛生措施不足，加上缺乏疫苗，則仍助長疫情。」





至今為止，已有來自 96 個國家的41,000 多宗確診及12 宗死亡病例報告，其中大部分病例都在美國。



美國德州新墮胎法：強姦亂倫下墮胎亦違法

美國德州新的墮胎法已正式生效，新法律禁止大部份墮胎的安排，即就算涉及強姦和亂倫的情況下墮胎，亦屬違法，涉案醫生亦有機會面臨終身監禁。





美國最高法院，於今年 6 月推翻的「1973 年羅訴韋德案」案例，有關案例在全美國各地都曾被視為是墮胎合法化的法律基礎，推翻案例亦令當地嘅墮胎法出現轉變。





今個星期三（8 月 24 日），一名法官發出禁止，阻止愛達荷州的孕婦，於需要緊急護理時可以墮胎，再之前一日，德州一名法官亦裁定拜登政府關於墮胎權的決定屬違法。



聯合國月底發表中國新疆人權報告

針對中國當局被指於新疆進行「種族滅絕」及「強迫勞動」的消息，聯合國人權事務高級專員巴切萊特說，她仍然爭取於今個月底任期結束前，發表「聯合國新疆人權報告」。





巴切萊特在日內瓦召開其今次任內的最後一次記者會，他承認，他一方面接獲大量查詢要求發表報告，另一方面亦收到中國和其他大約40個國家簽署的信件，要求她不要發表報告，令她正承受各方巨大壓力，但她不會理會，亦強調會對早前訪華獲得的新資訊，及來自中國政府的大量信息進行研究，將資料納入報告。





中國政府則多次重申，有關新疆出現「種族滅絕」及「強迫勞動」的講法，是美國政客及一些反華機構，及個人大肆炒作的「世紀謊言」，中國當局強調這些抹黑和打壓中國的行徑不會得逞。該政府又指，新疆社會正安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，各族人民的各項人權已充分得到保障。



體育消息

澳洲車手維恩（Jay Vine）冒著大雨勝出環西班牙單車賽（Vuelta a Espana）第六站賽事。維恩在距離終點約6公里半的位置，超越烏克蘭的對手帕頓（Mark Padun），之後一直保持排頭位，直至完場。





於今站落後維恩15 秒的比利時車手埃內普爾(Remco Evenepoel )，則暫奪代表賽事總冠軍的「紅色戰衣」。

