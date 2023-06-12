今日大事（6月13日）

收聽節目 SBS 中文新聞（6月13日） SBS Chinese 13/06/2023 13:42 Play

【612四周年】澳洲各地均辦紀念活動

其中在墨爾本的紀念活動，由維州香港人協會（Victoria Hongkongers Associarion Australia）舉辦。昨天下午兩時，在維州州立圖書館外設立街頭展覽，以「消失」為主題，希望讓更多人知道在香港發生的事。





在澳港人組織「澳港聯」發言人潘麗貞（Jane Poon）表示，眼見目前香港已不能再就社會事件批評政府，海外港人團體會繼續發聲，在澳洲國會進行遊說，令國際社會知道香港的人權狀況。





「我認為身在海外的香港人組織，我們不單止要發聲，以及要凝聚在海外社區的香港人，建立一個更加團結的海外社區。」





澳籍香港前政治組織法政匯思召集人任建峰（Kevin Yam）亦有參與今次展覽，他表示，目前香港社會上的政黨已經變得單一化，他們可以做的事已經很有限，只能靠在海外的香港人繼續發聲。





任建峰說：「過去一年我自己都有去過坎培拉的國會會見不同的議員，有會見過澳洲外長黃英賢，亦有出席美國國會的聽證會去解釋目前香港的發展狀況，我認為我們在海外的香港人可以做的事就是盡量去為香港發聲，因為現在在香港的人，可以發聲的機會都十分有限。」



收聽節目 【612四周年】全澳集會如水再聚 播《願榮光》聲援香港政治犯 SBS Chinese 13/06/2023 04:26 Play

港府譴責612境外紀念：「應停止干預香港內部事務」

本台就澳洲多個城市，以至全球多個地方均有舉辦集會，紀念「反對逃犯條例修訂草案示威活動」四周年，向香港特區政府查詢。





特區政府反對及譴責任何境外組織或人士，企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權的行為，並嚴正敦促有關組織或人士必須尊重法治精神，立刻停止干預香港特區內部事務。



【獵人谷致命車禍】司機被控危駕致死案件今開審

事發在星期日晚上11時30分，載著35名參加完婚禮賓客的涉事巴士，駛至Hunter Expressway附近的 Greta出口的迴旋處時失控翻側，今次亦是澳洲近30年來最嚴重的巴士車禍。





新州警務處長韋伯（Karen Webb）表示，對於車禍中的死者家屬來說，這是一個令人痛苦的時刻。





「我們與所有受今次車禍影響的家庭同在，我無法想像他們現在的感受，這是一個漫長而緩慢的過程，我呼籲受今次事件影響的家庭，如有需要，聯絡Cessnock警察局，警員會隨時接受他們的查詢。」





被捕的巴士司機被拒保釋，今天將於Cessnock地方法院出庭應訊。



聯邦政府同意修改房屋政策望綠黨支持

聯邦政府同意修改他們的房屋政策法案，希望得到綠黨支持。





今年4月，政府宣佈放寬「置業擔保計劃」（Home Guarantee Scheme），令更多澳洲人合資格申請，從而幫助首置者上車。





同時，工黨希望獲得更多支持，以在國會通過 「澳洲房屋未來基金」 （Housing Australia Future Fund），即投資100億元、並於5年內建造3萬間社會保障房屋及可負擔房屋的計劃。





綠黨卻一直要求政府要每年撥款25億元興建公屋及廉租屋，並要求在全國凍結租金上漲，才會支持政府通過有關法案。





綠黨眾議員、房屋事務發言人錢德勒-馬瑟（Max Chandler-Mather）以及幾名關鍵的獨立議員，在三月份簽署了一封聯署信，要求聯邦房屋部長科蓮絲（Julie Collins）大幅增加該基金提供的持續住屋開支，並取消該基金每年 5 億元的支出上限。





政府目前同意取消支出上限，並保證從2024-25 年開始，每年固定提供 5 億元，並從2029-30年開始編制索引，亦將允許金融部長及財政部長在未來增加金額。



意大利前總理貝盧斯科尼逝世

意大利任期最長的總理貝盧斯科尼逝世，享年 86 歲。





他一直患有白血病，最近肺部亦受到感染。臨終時，其中四名子女以及胞弟陪伴在側。





意大利當局星期三在米蘭主教座堂，為貝盧斯科尼舉行國葬，並宣布當日為全國哀悼日。全國政府建築物由尋日起下半旗致哀3日。





貝盧斯科尼在米蘭大學取得法律學位，之後成為傳媒大亨， 並在1994年創立「意大利力量黨」，亦在同年的大選中獲勝，首次出任總理。





他曾三度出任總理，也是意大利喺二戰後任期最長的總理，不過，他在2011年因意大利債務危機及醜聞纏身而辭任總理。 現任總理梅洛尼形容貝盧斯科尼是一名鬥士。





「貝盧斯科尼是一名鬥士，亦是一個從不懼怕捍衛自己信念的人，也是憑著這股勇氣同決心， 成為意大利歷史上最具影響力的人之一，也讓他能夠在政治、傳媒同商界中創造出真的成績。」



特朗普今日會就「非法保留機密文件案」上庭應訊

聯邦政府亦同時刑事起訴特朗普試圖向調查的官員撒謊。而特朗普一直堅持自己是清白，並誓言會繼續參與明年 11 月總統大選的競選活動。





邁阿密警察局長莫拉萊斯 (Manny Morales) 表示，執法部門已準備應對在特朗普出庭前任何規模的抗議活動。



烏克蘭已開始向南反攻

美國國務卿布林肯表示，烏克蘭期待已久的反攻仍處於初步階段，但行動成功的話， 會令和平更近一步。





烏克蘭當局聲稱已經從俄羅斯手中奪回烏克蘭東南部的第四個村莊。在昨天的一個視頻中， 可以見到士兵在斯托熱夫（Storozheve）的一個村莊，舉著烏克蘭國旗 。





而前一日，烏克蘭當局表示他們向南推進的部隊經，已解放附近的其他三個村莊。 該次行動雖然未取得重大突破，但卻是烏克蘭七個月來最快的一次推進，而消息指在南部地區，俄羅斯的防禦線仍然十分堅固。





布林肯話，他對烏克蘭的推進行動充滿信心。





「烏克蘭成功的反攻能夠達成兩個目的。第一是加強烏克蘭的談判地位，同時，亦能夠實際有效逼使普京要專注於以談判結束由他開展的戰爭，從這個意義上來說，亦可以將和平拉近。」



美國將43個中國企業列入「出口管制清單」

美國商務部以危及國家安全為由，將中國43個實體企業列入「出口管制清單」，當中包括31個實體企業、及多個協助訓練中國解放軍機師的學校及企業。





美國商務部的聲明指，有關企業除了招募西方飛行員向解放軍提供培訓外，更涉及採購美國製造商品來支持中國軍事現代化—包括開發高超音速武器和高超音速飛行建模。





聲明強調美方必須阻止中國獲取美國的技術和知識，來實現其軍事現代化計劃。





中國商務部發言人則批評美方實施制裁係缺乏事實依據，亦缺少正當程序，損害中國企業和個人的合法權益，美方應停止對中國企業和個人的無理打壓，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和個人的合法權益。



全澳將收到「原住民之聲入憲公投」官方小冊子

原住民之聲入憲公投將於幾星期後舉行，全澳所有家庭都將收到一份官方小冊子，列出「支持」及「反對」的論據。





這本小冊子一直被指是公投過程的核心部分。





不過，新南威爾士大學威廉姆斯教授表示，有關小冊子的內容已經過時，他強調，小冊子是1912年編制，多年來沒有更新，他認為政府可以做得更好。



布里斯本嚴重家暴案致一名老翁死亡

布里斯本凌晨發生家庭暴力案，一名男子死亡。





事發在布里斯本南部Marsden的Redwood Street一所民居，警方於凌晨 1時接報到場後拘捕了一名30歲男子。





警員其後在該住宅的後院，發現一名67歲男子已死亡，屋內一名60歲的女子則沒有受傷。





警方指，相信三人是相識。



【體育消息】

澳洲泳聯Swimming Australia將於今日進行世界錦標賽的選拔賽， 出線的選手將會代表澳洲，參加下個月在日本福岡舉行的賽事。





同時，該組織亦希望利用今次的測試、讓泳手在巴黎奧運會前累積重要經驗。





選拔賽將於今日至星期日在墨爾本的體育及水上運動中心進行，在各項賽事的正式排位賽中





、獲得最快時間的頭兩名泳手，將會有資格出賽。



