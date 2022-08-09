SBS 新聞簡報（6月12日）

【國王壽辰】多位知名人士獲授勳
國王壽辰授勳名單公佈，有1191名澳洲人獲得殊榮，包括一些。
人權律師兼聯邦性別歧視專員珍擎斯（Kate Jenkins），曾在國會大廈強姦案後被任命調查國會工作文化，獲頒官佐勳章（AO）。
月前過身的喜劇泰斗漢弗萊斯、澳洲社會服務委員會行政總裁高迪、女足名宿Moya Dodd等都入選授勳名單。
政客方面，前工黨政府部長麥克林、前西澳州長巴尼特、雪梨市長摩爾和墨爾本市長卡普在列。
綠黨拒房屋基金草案被批玩政治
財政部長查默斯批評綠黨，在可負擔房屋問題上玩政治遊戲。
參議院將在未來兩個星期。手握關鍵票數的綠黨要求政府對撥款作出承諾，也放軟了之前對凍結租金的強硬態度。
不過工黨仍然態度強硬，指目前的方案已非常通融，是時候通過。
查默斯表示，已就此進行了多次談判和諮詢，需要結束政治遊戲，如果綠黨想要更多公屋和可負擔房屋就應投票通過。
巴士車禍釀10死 司機被控危駕致死
，司機將被起訴。
事發昨晚11點半，在獵人谷Greta，58歲的涉事司機駕駛巴士載著35名參加完婚禮的賓客，駛入一個迴旋處時翻側。
緊急服務人員在現場徹夜進行大規模救援，並出動直升機協助拯救傷者。
新州警方今日表示仍在調查車禍的具體起因，並已著手起訴司機10項危險駕駛導致死亡罪名
州長柯民思和警察廳長卡特利都對遇難者表示哀悼，形容是長周末又一宗交通慘劇。
西澳男子撞死警員被控謀殺
西澳一名23歲男子Reagan Ainsley Chown涉嫌開車撞死警員而被控謀殺。
事發上星期四，警方追查一輛失車時被對方衝撞，28歲的警員Anthony Woods被撞倒並拖走，同僚要合力抬起車輛將他救出並實施急救。
被告原本被控嚴重傷害他人身體，但受傷警員今日宣告不治之後，被改控謀殺。
西澳警務處長布蘭奇（Col Blanch）對同僚犧牲表示悲痛，將為其舉行警隊喪禮。而全州所有警署將會下半旗致哀。
昆州財案加撥3億元加建公屋
昆州明日公佈財政預算案，承諾在2025年之前，撥款3.2億元修建超過500個公屋單位。
當局一直被指責缺乏可負擔房屋的計劃。生產力委員會早前發表的報告指，昆州是人均社會房屋撥款最少的州份。
財案此前已承諾撥款6400萬元在布里斯本市區加建緊急住房、1000萬元將Pinkenba的隔離設施改建為緊急住房。
新西蘭總理本月底首次訪華
新西蘭總理希健斯將在本月底訪華。
中國是新西蘭的最大貿易夥伴，每年出口額超過200億元。今次訪問團將包括乳業、旅遊業、教育和體育行業的代表。
過去幾年，雖然新西蘭在一些議題上也和北京當局有爭持，但並未遭受制裁。
日本今起試行核污水排海
日本開始試運行福島第一核電站核污水排海設備。
東京電力公司從今日開始為期兩星期的試驗，以確認相關設備能否可靠運作。期間使用淡水代替核污水，用海水進行稀釋後通過海底隧道排放入海。
日本最快會在7月後開始。當地多個漁業團體已表明堅決反對。
體育消息
俗稱世青賽的20歲以下世界盃，烏拉圭青年足球隊在決賽以1比0擊敗意大利，首次奪得冠軍。
首次參賽的以色列隊，3比1擊敗南韓獲得季軍。
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