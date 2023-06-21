今日大事（6月22日）

「 房屋未來基金」法案推遲到十月辯論





綠黨稱他們聯同兩黨聯盟決定暫停辯論這個法案，已經有積極成果。





但房屋事務部長科蓮絲 （Julie Collins）就指他們的策略對普羅大眾有負面影響。





科蓮絲在國會上表示，堵塞這個法案是有代價的。雖然有人指不會有代價，而這個是前線人士的意見。她又指 Blue CHP 發展商透露，公司職員已用了 18 個月時間準備，只要法案一通過，就可以開始建築 3,000 間物業。而發展商表示目前不可能會實現了。





最新預測顯示澳房地產市場將在未來一年緩慢穩定復甦





一項最新的預測顯示，澳洲房地產市場將在未來 12 個月內緩慢而穩定地復甦。





房地產服務公司Domain預測，下個財政年度結束前，雪梨、阿德雷德和珀斯的樓價將打破紀錄，其中雪梨會在首府城市中出現最強勁的反彈。





Domain 的房地產編輯斯托爾茨女士（ Alice Stolz）對九號台表示，這種趨勢將與市場預期背道而馳。





斯托爾茨女士說：目前確實是與樓房供應不足及需求增長有關。今年有 30 萬名移民進入澳洲，需求很高，但供應不足。同時建築速度也有放緩，影響市場的供應。現在即使利率上升，大家仍然看到樓房價格上漲，而這只是因為面對極大的需求所致。





預計雪梨的樓價將上漲 6% 至 9%。而阿德雷德在未來 12 個月的樓價，則預計上漲 2% 至 5%。珀斯就預計在2023/24財年末段會創下歷史新高。



權益人士敦促各州及領地打擊現代奴役制度





權益人士敦促各州及領地仿效新州計劃，打擊現代奴役制度，估計全國有 41,000 人受奴役所害。





為販運人口受害者爭取權益的肯尼亞活躍人士奧蒂安德（Sophie Otiende）今日會於雪梨聯同新州反奴役專員科凱恩 （James Cockayne）公佈一項三年計劃。科凱恩是全國唯一的州政府反奴役專員。





在新州估計有 16,400 名現代奴役受害者，今日公佈的計劃目標是大幅減低這個數字。涉及的工業包括農業、美容、同清潔工作等。





與此同時，聯邦人權專員芬利 （Lorraine Finlay）亦敦促聯邦政府更嚴厲懲罰在供應鏈剝削勞工的公司。





新州計劃制止將納稅人金錢用於現代奴役的產品，並針對援助受害者。





北領地原住民代表往堪培拉與艾巴尼斯會面





代表前往堪培拉，向艾巴尼斯呈交直接來自北領地原住民的 2023 年巴倫加聲明 （Barunga Declaration）。





聲明呼籲 「在仍年輕的憲法裡承認原住民，將原住民聲音納入國會和行政政府，永遠不再落筆把他們聲音埋沒。」





原本 1988 年巴倫加聲明，在 35 年前曾經呼籲承認原住民權利同文化，當年的聲明呈交給時任總理霍克（Bob Hawke）。



北領地四個原住民土地議會主席今日同總理艾巴尼斯會面，支持原住民聲音入憲運動 Source: AAP 拜登突談氣球風波稱習近平為獨裁者 中方強烈不滿





美國總統拜登在加州出席籌款活動時，談及年初的中美氣球風波時，以獨裁者形容中國國家主席習近平；他又認為中國希望與美國再次建立關係，但指外交關係回暖需要時間。





中國外交部發言人毛寧昨日在記者會回應提問時指，拜登的言論是政治挑釁。





毛寧說：「美方的言論極其荒謬、極不負責，嚴重違背基本事實及外交禮儀，嚴重侵犯中方的政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方對此強烈不滿，堅決反對。」





參觀鐵達尼號殘骸觀光潛水艇失蹤三天





參觀鐵達尼號郵輪殘骸的觀光潛水艇 在北大西洋失蹤已超過三天，目前潛水艇上的氧氣可用時間只有少於 20 小時。美國和加拿大正擴大海空搜索範圍。





一架加拿大軍用偵察機在搜索區域探測到來自水底的敲擊聲，但尚未證實這些聲音是否來自潛艇。





美國有線電視新聞網通訊員帕茲米諾（Gloria Pazmino） 說，暫時仍未有足夠資訊來確認船隻的位置。





帕茲米諾表示，問題是他們無法準確指出位置在哪里, 以及這些聲音來自哪裡。當然目前對救援行動來說，這是重要的資訊。 在未能確定船隻的確實位置之前，他們是無法營救到任何人。





就算是找到位置，救援隊如何到達潛水艇亦是一個要解決的問題，因為潛水艇可能在深達 3,800 米的海底。





美國、加拿大和法國組成的搜救隊伍已經搜尋超過 25,900 平方公里的公海，大約相等於黎巴嫩的面積。





政府提出伊斯蘭國旗幟禁令中措辭受爭議





律政部長載夫斯 （Mark Dreyfus）透露，工黨政府所提出的伊斯蘭國旗幟禁制令裡面一些受爭議的措辭可能會修改，以回應穆斯林權益人士的憂慮。





澳洲穆斯林權益網絡批評禁制令裡的措辭有侮辱性，載夫斯表示未落實裡面中的用字。





權益網絡組織指禁制令內容提到 「環球聖戰意識」，可能會令人誤將伊斯蘭和極端主義聯繫一齊。





該組織又警告，如果法案將任何標誌都列為不合法，可能會造成混淆，以致普通的伊斯蘭標誌都會被舉報。





草案將會由國會情報及安全聯席委員會進行研究，載夫斯指仍然可以修改措辭。





聯合國指全球援助資金仍長期不足





聯合國指出，雖然人道需求不斷增長，但全球援助資金仍是長期不足。





聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，直至今年中，聯合國全球人道援助基金只獲得兩成所需的捐款。





古特雷斯說，聯合國已被迫減少對敘利亞、孟加拉、巴勒斯坦被佔領地區、阿富汗和也門的糧食援助。





他表示，如果未能解決資金危機，進一步削減開支是在所難免。





古特雷斯說: 聯合國知道需要做什麼，但就缺乏資金。 長期資金不足和破紀錄的人道需求水平，正令援助工作達到崩潰的邊緣。 2023 年已過了一半，聯合國只收到了全球人道援助基金所需的兩成，正在引發一場危機中的危機。





國際法庭未必受理國防高層阿富汗戰爭罪行指控





有法律專家認為國際法庭不會受理澳洲國防高層人員涉及在阿富汗有戰爭罪行的指控。





澳洲國立大學國際法教授羅斯韋爾 （Don Rothwell）向SBS 新聞部表示，他相信國家法庭不會接受參議員藍（Jacqui Lambie）的轉介。





羅斯韋爾表示，檢控官要考慮多個因素才可以展開調查，而其中一個否定的因素就是在澳洲正在經由特別調查辦事的機制，進行緊認真調查，以及可能會有檢控。他認為國際法庭檢控官會立刻考慮到這否定因素。





不過法律界及權益人士科洛梅茨 （Glenn Kolomeitz）就認為國際法庭仍然可以向澳洲政府施壓，對高層國防司令進行調查，而不是只由國防隊伍進行內部調查。





洪都拉斯女子監獄騷亂 死亡人數攀升至少46人





洪都拉斯一座女子監獄在當地星期二發生騷亂後，檢察部發言人證實，至今死亡人數已攀升到至少46人。





發言人莫拉（Yuri Mora）表示，由於很多遺體已被燒焦，很難辨認死者的身份。





莫拉表示，到目前為止，塔馬拉女子監獄騷亂中發現的 46 具屍體，已送交法醫處理。其中有 23 具被燒焦；其餘的就顯然是由槍或刀傷致死。法醫正對 23 具未燒焦的屍體進行辨認及死因工作，接近 15 具屍體已移交給相關親屬。





巴黎建築物猛烈爆炸著火 造成至少25人傷





法國巴黎第五區一座建築物發生猛烈爆炸後著火焚燒，造成至少 25 人受傷，其中 4 人情況嚴重。





事件發生在當地昨日下午近五時，聖雅克路一座建築物突然發生爆炸，附近的建築物亦受到波及，兩座建築物局部倒塌，現場冒起大量濃煙，當局派出 70 架消防車和 200 名消防員到場撲救。由於爆炸猛烈，400 米外建築物的玻璃窗亦被震碎。警方暫時仍未證實是否與氣體爆炸有關。





巴黎第九區在 2019 年亦曾發生氣體爆炸，當時造成 4 人死亡，66 人受傷。





推特被要求解釋未適當處理網上仇恨行為





澳洲網絡安全專員要求推特（Twitter）解釋被指未能夠適當處理網上仇恨的行為。





格蘭特專員（Julie Inman Grant）向推特發出法律通告。指過去一年間，投訴推特的網上仇恨言論多過任何其他社交平台，並指自從馬斯克 （Elon Musk）舊年十月接管推特以來，投訴飆升。





投訴數字上升亦與推特將全球僱員數字由 8,000 削減到 1,500 人的時期吻合，被解僱的包括信任及安全組的人員，推特同時亦終止在澳洲施行的公共政策。





格蘭特指網上安全部門收到的投訴上升，以及接報推特平台上仍然存在仇恨言論，顯示出推特可能並沒有執行本身禁止仇恨行為的規例。





如果推特未能在 28 日內回覆要求解釋，可能要面對最高每日罰款接近 70 萬元。





澳洲蜂蜜商被裁定可用「麥盧卡」商標





澳洲蜂蜜商被裁定可用「麥盧卡」 （Manuka）商標出售蜂蜜之後，新西蘭蜂蜜生產商決定不會上訴。





新西蘭麥盧卡慈善基金組織申請專用麥盧卡商標被拒絕之後，證實不會向知識產權辦事處上訴。





澳洲麥盧卡蜂蜜協會主席麥基 （Ben McKee）指整個商標爭拗持續了很長時間，亦花費不少金錢。今次裁決令本地生產商如釋重負。



體育消息

昆州新州州際欖球賽昨晚在布里斯本舉行第二場賽事，昆州 以大比數 32 - 6 擊敗新州，加上五月底勝出第一場賽事，現時昆州已穩操勝劵。





昨晚有5萬2千多名觀眾入場，而下一場、亦是最後一場賽事將在下月12號於雪梨舉行。





另外，歐洲足協的紀律小組裁定，禁止羅馬教練摩連奴參與四場歐洲賽事，原因是他在上月的歐霸盃決賽中，羅馬互射十二碼不敵西維爾後，辱罵球證。



