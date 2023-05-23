今日大事（5月24日）

澳印總理參加雪梨印度社區大型集會

總理艾巴尼斯在奧林匹克公園體育館致辭時向群眾指出，他就任聯邦總理一年以來，已經同莫迪會面六次。





他強調聯邦政府希望加強兩國關係，包括提高到雙方國家攻讀的留學生數目，以及鼓勵擴闊創意同知識的交流。





「我（在現場）感受到雙方的聯繫，很高興能夠參與其中。數以百萬計的（印度）社群對澳洲貢獻良多。而在場群眾的家庭、社群永遠都會是印澳關係的命脈。」





艾巴尼斯又宣佈，在巴拉馬打成立一個新的印澳關係中心。他與外長黃英賢發表聯合聲明，指新成立的中心目的是通過跨政府、社群同工業界合作，加深澳印關係同經濟夥伴之下的相互了解。



示威者在集會抗議印度人權狀況

與此同時，一批示威者在奧林匹克公園體育館外抗議，指莫迪管治之下，印度出現嚴重違反人權狀況。





一名示威者向澳洲廣播公司表示，針對少數族群的罪行上升，包括針對穆斯林、錫克教徒、同基督徒。





人權觀察組織亞洲區總監皮爾遜 (Elaine Pearson)亦敦促澳洲政府不要重複同中國政府關係的錯誤，為了加深貿易關係而忽視人權問題。



貨車撞白宮護欄 被捕司機疑蓄意破壞

在美國，當地星期一（5月22日）晚上一輛貨車撞向白宮附近安全護欄，司機當場被捕。





沒有任何特勤局或白宮人員受傷，衝撞原因與詳細情況還需進一步調查。初步判定被捕司機可能是蓄意為之。





當局初部評估這輛貨車是安全的，沒有發現危險物品，但在事故發生後，在人行道上找到了旗幟，懷疑這面旗幟來自於貨車內。





當時美國總統拜登的確切位置尚不清楚。



法國動員3.5萬人員保障奧運會安全

法國將在2024年奧運會開幕式上動員3.5萬名安全人員和軍隊。





內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，安全措施旨在保護參與者免受包括無人機在內的威脅。





關於無人機，他說：「這是一種全新的威脅。我認為在經典威脅方面仍然有很多工作要做，無論是輕微罪行，還是武裝者、炸彈等各種犯罪行為。但我們知道如何檢測和打擊這些威脅。」





他表示，政府將要求歐洲其他地方的警察部隊加強情報共享，以防止可能對法國構成恐怖主義威脅的個人進入法國境內。





達爾馬寧預計將有超過60萬人參加奧運會的啟動活動，其中包括一場穿越巴黎市中心的河流遊行。



以色列民眾示威反對政府財政預算

數千名抗議者正在以色列耶路撒冷的國會大廈前遊行，反對政府通過一項有爭議的新預算。





該預算案因折合56億澳元的自由裁量資金而受到批評，其中很大一部分的預算用於極端正統派猶太人和支持定居者的政黨。





反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）表示，該預算案是以色列歷史上最具破壞性的預算，並表示：「這就是經濟自殺的樣子 - 一個成功、成熟、受過教育的國家正在摧毀自己的未來。」





一位抗議者，他曾是以色列外交部的前員工，表示該預算只是為了幫助國家的精英階層。





「以色列政府對國家和人民甚麼都不做。今天，他們將投票通過預算。這不是國家的預算，這是為他們自己、他們的親信而設的預算，如果這個預算通過，對國家來說將是一場非常、非常大的災難。」



國泰職員被投訴歧視乘客遭解僱

國泰航空空中服務員被投訴出言侮辱及歧視非英語乘客，國泰宣布解僱三名涉事的空中服務員，並第三度向受影響乘客和社會各界致歉。





行政總裁林紹波重申對個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，秉持零容忍態度。他將領導跨部門工作小組作出全面檢討，避免同類事件再次發生。





運輸及物流局局長林世雄就事件發表聲明，對國泰航空部分機組人員的不當言論表示十分痛心，指事件嚴重違背香港優良的待客之道、一貫的價值觀和道德標準。





他表示已向國泰航空表達高度關注，並要求管理層立刻改善服務。期望國泰航空盡快完成全面檢討，公司制度以至員工態度等方面從根本上作出改善，不負香港作為國際航空樞紐和好客之都的聲譽。



英國前首相因違反防疫令被警方提報

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）因可能在新冠疫情期間違反封鎖規定而被警方提報。





英國政府表示，他們基於為一項有關疫情的公眾調查準備提交的資料，作出了這一舉報。





澳洲海關破獲300公斤油壓機內冰毒

聯邦警隊緝獲 300公斤藏在一個重型油壓機內的冰毒，當局相信幕後是一個有規模的犯罪集團。





這批毒品上個月由一艘貨船從墨西哥運抵雪梨，而收藏毒品的外層鋼板過厚，X-光檢查亦無法掃描出貨品，引起聯邦警員疑。結果由專業工程人員切開鋼板，揭露出內藏的毒品。





聯邦警長Salam Zreika指，當局估計這批毒品市值超過2.7億元。「這批藏在一個鋼鐵油壓機的毒品，可以在市面分成三百多萬宗個別交易，估計市值超過2.73億元。」



報告：臨時移民遭剝削情況比長期者翻倍

格拉頓研究所發表的最新報告指出，臨時簽證持有人被大幅剝削工資的可能，比長期居民高出一倍。





而有多達一成六移民，薪酬亦低於最低工資。





內政部長歐妮爾 （Clare O’Neil）聲稱澳洲的移民制度基本上崩潰，並過於依賴臨時工人。她認為應該增加資源，解決外籍勞工被剝削工資的問題。





最新報告向艾巴尼斯政府提出27項建議，包括增加臨時技術短缺的簽證、以及在工人抵達時發出附帶稅務檔案號碼的臨時簽證。





報告又批評僱主濫於剝削工資嘅情況，指公平工作專員在2021至22年度，只執行了400萬元罰款通知。



研究：無家可歸問題達致前所未有水平

自 2020 年以來，Mission Australia 已幫助近23,000 人——在過去三年，對無家可歸者服務的需求增加了 26%。





他們表示，一個令人擔憂的新趨勢是全職工作者，收入亦難以負擔住宿費。





Mission Australia 行政總裁卡利斯特(Sharon Callister) 表示，政府、企業和社區組織需要做出更有力的承諾，以解決社會保障和廉價樓房嚴重短缺的問題。





「在今日的澳洲，僅僅有一份工作、有一個家就可以勉強過活，（這一些情況）對許多人已經變得遙不可及，因而令我們十分擔憂。而整個澳洲都面對緊真正的住屋危機，無論城市或鄉郊地區，這個情況在澳洲這樣的國家發生不可以接受。」



研究：戴追蹤器家暴罪犯較少重犯

一份最新研究報告指出，戴上足部追蹤器的家暴罪犯，大幅減低重犯情況。





新州刑事統計局研究組分析了家暴電子推廣計劃之下的懲教服務參與者的情況。





計劃之下，家暴罪犯戴上一個有GPS定位功能的監察工具，工具在罪犯和受害人的居住地方都能夠運作。





研究組總監Jackie Fitzgerald表示，分析結果顯示，12個月內，接近一成的參與者較少再犯任何類型的罪行，而差不多三成三參與者較少再犯家暴罪行。



警方利用新科技找出失蹤者身份

警方利用鑑證科技，找出一名24年前在北領地偏遠地區失蹤的男子的身份。





北領地警方和聯邦警察的國家基因計劃聯手鑑定該名男子遺骸屬於已失蹤多年的Owen Ryder。





1999年，其妻子發現丈夫失蹤，經社會人士多次協助搜尋不獲後報警。死因庭在2004年裁定他死亡。





該計劃下，男子遺骸的樣本去年被送到坎培拉實驗室，結果發現部分基因圖譜，從而確定身份。



澳郵輪乘客在瓦努阿圖游泳喪生

一名郵輪乘客在南太平洋一個熱帶小島游泳時喪生。





澳洲嘉年華郵輪公司發表聲明，指該名乘客在瓦努阿圖的神秘島 (Mystery Island) 出現醫療事故。聲明又指該公司在這個艱難時刻，為死者家人以及其他乘客提供支援。





死者是輝煌號郵輪9日南太平洋旅程的乘客之一。



前著名藝人去世 曾控性侵罪成

被裁定性侵罪名成立的前著名藝人哈里斯 （Rolf Harris）逝世，享年93歲。





哈里斯在2014年被法庭裁定於1968至1986年間，性侵女性及少女的多項罪名成立。





哈里斯在澳洲出生，憑一首歌曲《Tie Me Kangaroo Down, Sport》在澳洲和英國家庭娛樂界享譽50多年，直至罪行被揭露。





去年傳媒報道他患有頸部癌，病情嚴重。



體育消息

美國球星勒邦占士考慮轉會

籃球明星勒邦占士（ Lebron James）在洛杉磯湖人隊對丹佛掘金隊的賽季結束失利後，對他在湖人隊的未來表示懷疑。





這位NBA歷史上的最高得分者在西部聯盟決賽的第四場比賽失利後引起了退役的傳言。





他表示：「我不想說這是一個成功的一年，因為在我職業生涯的這一階段，我只為贏得冠軍而打球。進入季後賽是不能讓我興奮的事情。我已經經歷過很多次了。對我來說，不能參與進入總決賽並不有趣。不過，我們將看看未來會發生什麼事。但我不知道。坦白說，我有很多事情要考慮。」





他在對掘金隊的比賽中得到40分，但在最後幾秒內兩次投籃仍未能追平比分。



西班牙警方拘捕涉種族歧視球迷

周日（5 月 21日）巴西新星雲尼斯奧斯祖利亞對華倫西亞的聯賽，投訴遭到對方球迷種族歧視。西班牙警方今日（23日）宣布拘捕了4名球迷。





西班牙警察就表示，拘捕了4人涉及在馬德里的一條橋上，掛上雲尼斯奧斯頭像的球迷。有關的頭像在今年1月，皇馬與同市對手馬德里體育會對賽前懸掛的。在那頭像有一句標語「馬德里討厭皇馬」。





西甲聯賽向檢察官報告了十宗針對他的種族主義虐待事件，這些事件發生在過去兩個賽季。





皇馬主席佩雷斯表示，俱樂部不會容忍任何針對球員的種族主義侮辱。



