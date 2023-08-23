今日大事(8月24日)

獨立參議員批評原住民之聲入憲細節不足說話是「不誠實」

獨立參議員波科克 (David Pocock) 指一些議員向選民聲稱未有足夠的原住民之聲入憲細節，波科克指有關說法是「不誠實」同「不尊重」。





波科克在新州鄉鎮一個論壇上表示，議員應該知道，如果公投通過贊成原住民之聲入憲，國會就會將細節定為法律。





他敦促國會同僚要尊重澳洲的民主，任何辯論都要依據事實。





波科克指建議中的原住民之聲入憲是有象徵性，但亦有深刻的實際作用，保證原住民可以參與影響到他們的政策。





總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)將會在下星期三，在阿德雷德公佈公投日期。



當局警告澳洲東岸火災季節會提早出現

當局發出警告，澳洲東岸今個春季林火風險大增，火災季節會提早出現。





北領地、昆州同新州的大片範圍，以及維州同南澳部分地區都會出現高溫。





而一個主要威脅就是迅速蔓延的草原火勢，因為連續三年較濕潤的拉尼娜現象令到全國各地植物生長茂密。





新州鄉郊消防局督察謝佩德 (Ben Shepherd) 對九號台指，為即將到來的山火季節做好準備，是大家的共同責任。





謝佩德指，他們正關注新州大片地區會在今季面對風險，主要是在長達三年極其潮濕的時間後，在獵人谷和西部地區一帶生長了很大片草叢。還有很多地方沒有經歷可怕的2019至20 年時的火災，隨著進入可能出現厄爾尼諾現象的乾旱時期，今年好可能會出現山火情況。



國際研究：澳洲乾旱同水浸可能變更長時間

一項國際研究發現，溫室氣體排放令到太平區嘅天氣模式改變，澳洲可能面對更長時間乾旱同水浸。





研究針對所指的太平洋沃克環流，是太平洋上空循環的重要氣流。當氣流強的時候，澳洲通常會有較涼天氣，較濕潤的拉尼娜現象會導致廣泛水浸。





氣流弱的時候，澳洲天氣會較熱，較乾燥的厄爾尼諾現象會導致長期乾旱同恐怖的林火季節。





科學家發現，自從人類開始燃燒化石燃料，令到大氣層氣溫上升以來，濕潤同乾燥週期過渡減慢，導致有更大可能出現連續多年的拉尼娜同厄爾尼諾現象，以及這些現象帶來的破壞性暴雨同水浸，或者火災同乾旱。



莫斯科私人飛機墜毀 機上十人全遇難包括瓦格納僱傭兵集團創辦人

俄羅斯緊急情況部發表聲明指，一架由莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機墜毀，機上有七名乘客和三名機組人員，十人全部遇難，俄羅斯民航局表示，機上乘客包括瓦格納僱傭兵集團創辦人普利戈津(Yevgeny Prigozhin)。









瓦格納在其Telegram社交平台頻道「灰色地帶」報道稱，飛機是在莫斯科北部被俄羅斯防空系統擊落的。









烏克蘭駐澳洲大使表示，如果說俄羅斯總統普京要對今次墜機事件負責，他並不感到驚奇。









梅羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）對九號台說，目前還不清楚這一消息將對俄烏戰爭構成什麼影響。 grab









梅羅什尼琴科表示，對俄羅斯來說，這是非常典型的事件。獨裁者會這樣做，這是一個極權主義政權。任何挑戰上司的人，他們都不會有好的下場。大家要看看事件會不會引發大混亂？





綠黨參議員呼籲禁止無限制加租 解決租屋危機

昨日一個調查租屋危機的國會聆訊在布里斯本展開，然後會分別轉移到雪梨同坎培拉進行。





聆訊會研究租客同有意租屋人士體驗，以及樓價上漲同租屋的可負擔問題。





綠黨參議員賴絲 (Janet Rice) 指聆訊上證供清楚顯示出要急切進行兩方面的改革。





賴絲指，在聆訊中聽到有強烈的證據顯示需要兩方面改革，其一是保證將無限制加租列為不合法，其二是需要實際的大幅增加公共房屋同可負擔房屋的供應。而兩者必須要相輔相成。



雪梨內市區一舊工廠大廈大火案 兩少年被檢控

雪梨內市區一間舊工廠大廈大火案，兩名少年被檢控。





在今年五月時候，Surry Hills 一座七層高的前製帽廠大廈發生大火，百多名消防員出動搶救，大廈最終倒塌。





據新州警方透露，兩名13歲男童被控多項罪名，包括放火毀壞財物，以及非法進入樓宇。





在火警發生之後幾日，三名少年向警方自首。





火警發生期間，災場附近建築物內數十人要疏散，起碼100名區內居民要另覓臨時居所。



昆州政府建議的青少年羈留法例修正案面對批評

昆州政府所建議的青少年羈留法例修正案正面對批評，建議中包括將兒童扣留在警署羈留所。





其他修正包括加強警方檢測、調查同執行權力，將行乞和在公眾地方醉酒行為非刑事化，以及修改針對公眾地方小便的法例。





犯罪學家兼前任偵探戈茲沃西博士 （Dr Terry Goldsworthy）向九號台表示，建議中的臨時青少年羈留中心會凌駕於昆州政府人權法，令到兒童被羈留的時候必須要同成人分隔。





他指將兒童扣留在警署羈留所任何較長時間都會造成創傷。



本年度跨代報告將今日公佈

本年度跨代報告將於今日公佈，將會顯示在未來40年間經濟增長相對過去40年將會放緩。





報告目的是評估目前官方政策在未來40年間可能的表現，而是跟據1998年預算誠實憲章法，必須每五年作出報告。





報告預測澳洲關鍵礦物出口會在未來五年間增加一倍，但是有呼籲財長應該進行更進取稅務改革。





報告又預測全球需求到了2040年將增加百份之350，而澳洲由於有鋰、鎳、鋅和鋁土礦的豐富蘊藏，將會處於優勢。



政府將投放1840萬元幫助澳洲中部神經發育問題兒童

聯邦政府將會投放1840萬元幫助澳洲中部患有神經發育問題的兒童。





澳洲中部原住民大會行政總監艾奇女士 (Donna Ah-Chee) 表示，這筆撥款將有助於識別患有注意力缺陷多動症( A-D-H-D）、胎兒酒精譜系障礙 (FASD) 和自閉症的兒童。





澳洲原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 表示，該筆撥款是政府耗資 2億5千萬元為澳洲中部打造更美好、更安全未來的計劃一部份。



印度「月船3號」月球探測器成功登陸月球南極

印度「月船3號」月球探測器成功登陸月球南極，令印度成為首個在月球南極著陸的國家，亦是繼美國、前蘇聯及中國之後，第4個成功在月球著陸的國家。





正在南非參加金磚國家峰會的總理莫迪( Narendra Modi )形容今次是新印度的一次勝利吶喊。





莫迪指，在這個美好的時刻，他要向14億國民表示衷心的祝賀。 憑藉科學家的努力和才華，印度已經到達了其他國家從未到過的月球南極。





「月船3號」是印度第二次嘗試登陸月球的探測器，距離俄羅斯探測器「月球-25號」失敗墜毀不到一周。





「月船3號」在上月14日升空，目標是要在月球南極，探索從未被陽光照射的永久陰影區，是否存在冰和水。 由於月球南極地勢崎嶇，令著陸變得困難，各國以往的任務都是在赤道附近著陸。



更多內容 印度成功發射月球探測器全國雀躍

專家敦促日本政府重新考慮將核污水排入海洋計劃

一些專家敦促日本政府，重新考慮將福島核電站的核污水排入海洋的計劃。





日本計劃從今天起，排放超過100萬噸的核污水，並堅稱是安全的做法。





工程師兼前核電站設計師後藤正史警告稱，排水可能會造成破壞的後果。





後藤正史指，放射性物質對人體有多種破壞的途徑，例如銫會影響甲狀腺，鍶會侵入骨骼。即使是少量也會對人體器官造成重大傷害，癌症的風險會增加，放射性物質的風險被完全忽視，這是一個嚴重的問題。





包括漁業人員在內的福島、宮城及茨城縣居民，將向福島地方法院起訴日本政府和東京電力公司，要求叫停計劃，指排放核污水是違反不擴大污染物的原則，並且是侵犯了市民平穩的生活。



習近平在南非出席金磚國家領袖會議

中國國家主席習近平在南非出席金磚國家領袖小範圍及大範圍會議。期間會見多國領袖，包括古巴國家主席迪亞斯卡內爾。





習近平說，中方願意同古巴不斷深化政治互信，密切戰略協作，推動兩黨兩國特殊友好關係得到新發展。





習近平又說，金磚國家是塑造國際格局的重要力量，並且提升新興市場國家和發展中國家的發言權和影響力。





習近平又說，金磚國家要實行真正的多邊主義，反對搞小圈子、小集團，要充分發揮新開發銀行的作用，推動國際金融貨幣體系改革，提升發展中國家的代表性及發言權。



緬甸警方將6名電信詐騙疑犯移交給中國警方

緬甸警方昨日在仰光國際機場，合共將6名電信詐騙疑犯移交給中國警方，押解回國。





這些疑犯所屬的詐騙集團，在緬甸妙瓦底以高薪招聘為由，誘騙中國人從事網絡投資理財等詐騙，其中一人是詐騙集團的骨幹頭目。





中國、泰國、緬甸及老撾四國警方日前啟動專項聯合行動，打擊賭博詐騙集團，堅決扭轉人口販運及綁架、拘禁等罪行。中國今年6月亦曾押解6名身在緬甸的電信詐騙疑犯回國。



體育消息：

在雪梨舉行的超次中量級拳擊賽中，25 歲的茨尤 (Nikita Tszyu) 在第六回合擊敗布魯貝克 (Jack Brubaker)，保持不敗的紀錄。





布魯貝克四年前被茨尤的哥哥蒂姆打敗，他原本希望可以在今次拳賽中對茨尤家族一雪前恥，可惜仍然是落敗收場。





另外，在丹麥舉行的世界羽毛球錦標賽，香港男單代表李卓耀及伍家朗都在次圈贏波，雙雙晉級16強。其中世界排名16位的李卓耀直落兩局擊敗新加坡的鄭加恆。世界排名17的伍家朗就淘汰薩爾瓦多的烏里爾。 在女雙賽事，香港隊的楊雅婷及楊霈霖戰勝保加利亞的斯托伊娃姊妹，亦晉級16強。





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