今日大事（6月28日）

朝野領袖為黃金海岸國會選區補選拉票

總理艾巴尼斯在黃金海岸Fadden選區為工黨候選人德爾法布羅 （Letitia Del Fabbro）正式啟動補選競選活動。





德爾法布羅是護士及健康教育者，艾巴尼斯指她是一名強勁的候選人，但承認要在補選中勝出是充滿挑戰。





自由黨以10.6%優勢領先，並派出黃金海岸市議員考德威爾（Cameron Caldwell）競逐。





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）表示，今次補選是Fadden選民向艾巴尼斯聲明不會支持原住民之聲入憲的大好機會。





「補選通常都是激烈競逐，工黨會用一切的卑劣手法和抹黑運動。自由黨有一名優良的候選人。我有信心保持議席，但競逐補選通常都很艱巨。」





財長：聯邦財政盈餘或比財案更多

聯邦財政預期可以達到15年來首次盈餘的預測，並可能比原來預算更有把握。





他今日（28/6）在北領地地產理事會的餐會上致辭時，會透露盈餘和財政管理將可以重建國庫，減低經濟壓力來對抗通脹。





他又會在5月份消費指數公佈之前，在演說中談及國家經濟面對的主要挑戰和通脹問題。



宗教及歷史團體憂納粹禁令影響

宗教團體擔心 建議中對納粹及伊斯蘭國標誌的禁令 ，可能會對本地的宗教活動造成影響。





一些收藏家和歷史協會也對禁令表示關注，認為可能會限制教育、歷史的保存，並影響到收藏品的價值。





律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）在國會引入法案，聲稱可以表明絕無藉口在澳洲展示仇恨。





如果法案獲得通過，將會修改刑事法，禁止仇恨標誌，包括納粹旗幟，展示納粹標誌者可能被判監禁。





但坎培拉伊斯蘭中心對禁止旗幟表示極度關注，並指當局沒解釋法案的背景和意義。



特朗普競選重申當局監控是政治迫害

美國前總統特朗普為了鞏固對他重返白宮的支持，當地星期二在新罕布夏州展開競選活動。





對於聯邦法院就其涉嫌濫用機密文件作出的起訴，特朗普再次強調案件是出於政治動機。





「真正排除官場黑幕，最重要一步是終止司法部政治化及濫用執法力量來打壓政治異己。邪惡的拜登下令最大的政治對手，即係在競選中大幅領先的我。這情況並不常見，也非預料之中。但民眾是聰明的，我支持率有所上升。」





聯邦檢察官表示，特朗普離職後帶著國家防務機密離開白宮，並隨意存放在海湖莊園，並拒絕政府官員多次要求歸還的請求，亦對聯邦調查作出阻撓。特朗普否認指控。





特朗普在多項民調中領先2024年總統大選的共和黨競爭對手，包括佛州州長迪桑提斯。



瓦格納首領據報已抵白俄 普京強調俄國資助

3日前 對俄國發動武裝叛變後流亡 的瓦格納集團首領普里戈津，據報已抵達白俄羅斯。





俄羅斯官方媒體報導稱，普里戈津在周日與總統普京達成協議，解除叛變危機後，俄羅斯聯邦安全局已撤銷對瓦格納僱傭軍團的刑事調查。





普京之前向克里姆林宮內的軍隊發表講說期間，一度向在武裝叛變期間被瓦格納部隊殺害的軍人致敬。他強調，瓦格納集團的烏克蘭的戰鬥期間的費用，全數由俄國資助。





「我必須說明，整個瓦格納集團的資金完全由俄國提供，完全是來自國防部、來自國家預算，包括去年5月至今年5月。俄羅斯亦向對方提供全額資助，包括期間的所有軍團常費及獎金。」



聯合國指俄烏戰爭造成平民被迫害

聯合國一份報告顯示，俄烏衝突期間，至少有900多名平民被拘留。而當中，不少兒童和長者，都是被俄軍扣押。





聯合國人權辦公室主任博格納表示，被烏克蘭軍隊拘留的人當中，有一半以上還報告稱遭到酷刑或虐待，通常是在審訊期間或被捕後立即發生。





他說，俄軍會利用酷刑，迫使受害者承認他們曾協助烏克蘭的武裝部隊。「很多平民被拘留者單獨關押在非官方的場所，而這些關押點的條件往往十分惡劣。在大約四分之一有記錄的案例中，平民最終會被轉移到佔領地區的其他地點，或被送到俄羅斯聯邦的境內。」





博格納又說，通常他們會很長時間和家人失聯，無法向對方透露任何信息。



聯合國指蘇丹衝突釀百萬人流離失所

聯合國難民機構警告說，蘇丹衝突最終導致的流徙人數，可能會超越他們初步估計的100萬人次。





目前，達爾富爾也出現由阿拉伯游牧部落民兵和軍方快速支援部隊成員發起的最新一輪衝突。





聯合國助理高級專員馬祖表示，最擔心的是達爾富爾的局勢：「因為我們收到消息，越境進入乍得的人數不少，但由於離開當地通道受阻，令越境變得更困難，而聯合國亦收到，有越來越更多進入乍得的人受傷的報告。」



聯合國指塔利班治下千逾平民死亡

據報，大多數死亡事故都涉及簡易爆炸裝置，部份屬於自殺式爆炸。





雖然自塔利班接管以來武裝戰鬥有所減少，但國內仍面臨安全挑戰，包括來自武裝組織伊斯蘭國的威脅。



新西蘭總理訪華會見習近平

新西蘭總理希健斯已在北京會見中國國家主席習近平。





今次自2019年以來，首次有新西蘭總理訪華。而希健斯亦率領衛生、旅遊及教育領域等商界領袖組成的代表團，希望促進新西蘭的出口業。





希健斯表示，若果全球要解決目前各種挑戰，各國就應該將眼界放到海外。





「全球需要共同努力，解決氣候變化及人口結構變化等問題帶來的挑戰。全世界要處理的問題之一，就是未來幾十年，人口增長的性質是否會發生巨大變化，因此若任何國家只關注內部的情況，都不會符合自身的長期利益。」



中國汶川山泥傾瀉釀4死 近千人疏散

在中國四川省汶川縣，因強烈降雨及山洪爆發而導致山泥傾瀉慘劇，已釀成至少４人死亡、900多人要疏散。





當地官方媒體的報導亦指，目前有400多名救援人員，正尋找失踪者。



埃及建築物倒塌釀4死 業主承包商被拘

埃及當地媒體報道，北部城市亞歷山大州一座13層高的建築物，在當地時間26日早上突然倒塌，造成至少4人死亡。





目前仍未知道有多少人被埋，救援人員仍在災難現場清理瓦礫並尋找更多生還者。





檢察官下令拘留該建築物的業主和一名承包商4天，待進一步調查。他們有可能面臨誤殺和未經許可建築的指控。



當局撥款為難民及婦女培訓數碼技能

聯邦政府宣佈撥款支援一個轉為移民及難民婦女而設的數碼技能培訓計劃。





慈善機構 Good Things Foundation 將會獲得70萬元經費推行這項為期12個月的計劃。





這項計劃將會支援大概800名移民及難民婦女，提高他們的網上工作和生活能力。





Good Things Foundation 在2020年進行的研究發現，難民及移民婦女因為缺乏數碼技能被孤立的危機高於其餘的人口。



稀有動物刷尾拖鼠獲放生保育

一種稀有的有袋類動物，刷尾拖鼠（brush-tailed mulgaras）已經被釋放到西澳海岸一個安全島上。





首批放生的數量是100隻，牠們將會同其他8種已經遷移到德克哈托格島（Dirk Hartog Island）的物種一齊，以增加物種數量。





這個是由保育人士和西澳金礦地區原住民合作，修復項目的一部分。





研究科學家Saul Cowen博士表示，該項目目前進展順利。「我們看到植被恢復得非常好，移動的沙丘也被植被鞏固，我們還看到在開始重新引入（其他動物）之前，原本島上動物數量開始增加。同時，重新引入的動物表現亦非常好。自我開始參與這個項目以來，島嶼已發生了巨大變化。」



維州警方調查男童遇襲致死案

日前墨爾本St Albans區一名14歲男童被襲擊致死案，警方對襲擊動機仍然未有線索。





星期一晚，緊急服務人員奉召到案發現場，在路上發現一名受傷男童，送院途中不治。





據偵緝督察Dave Dunstan透露，有兩人持刀襲擊這名男童。「目前調查仍在初階段，未能夠斷定動機。而暫時未有資訊顯示是和黑幫有關，但警方相信是針對受害人的襲擊行動。」



南澳警方調查男嬰遇襲致死案

南澳警方就阿德雷德一名幼童死亡案，展開重案謀殺調查。





這名17個月大男童今個月較早時，懷疑因為被襲擊，死於頭部受傷。





偵緝督察Mark McEachern表示，警方正針對男童在朋友照顧的兩日期間的情況進行調查。





他強調所有涉及兒童被謀殺的案件都非常複雜，而警方暫時未排除任何有關人士，但暫時未有人被檢控。



西澳電力公司不合理加價將退款

西澳最大的電力供應商被檢討委員會發現不合理加價之後，大批家庭將獲得退款。





電力公司Synergy同意在下一張電費單上為合資格家庭用戶退款$28。





該公司被發現在2016至17年間，大概1萬1千次加價，被罰款3千萬元。



體育消息

曾三次幫助Geelong Cat隊奪得澳式足球聯賽（AFL）的冠軍兩名退伇球星Jimmy Bartel和Corey Enright，在昨晚的球隊活動中正式成為名人堂的一員。





兩人早於2016賽季後宣布結束職業生涯。當年Geelong Cat隊在預選決賽輸給雪梨Swan隊。



