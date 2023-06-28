報告：中國富豪外流冠全球 澳洲成最受歡迎流入國

因應醫療服務及政治穩定的需求，一份報告預計中國今年的富豪出走人數，將是連續10年全球最多。

Influx of Chinese visitors to Australia

澳洲並非中國富豪移民的首選目的地。 Source: Getty / Getty Image

英國投資移民諮詢公司恆理環球（Henley & Partners）本月發佈
私人財富遷移報告
，揭示各國高淨值人士（擁有超過100萬美元的可投資資產）的移民趨勢。

報告預計，2023全年，全球將有12.2萬名富人移民，創下2019年以來的新高。其中，擁有82.38名富豪的中國，高淨值人士流出數量達到1.35萬人，是連續10年全球最高。

報告提到，自北京當局實施嚴格防疫政策以來，新加坡成為中國財富流向的熱門地；而在封控限制取消後，東亞地區的移民詢問也激增。
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恆理環球的香港區董事Denise Ng表示，中國富豪希望以免簽證方式移居，以改善流動性，或者確保能更好地獲取醫療服務和政治穩定。

財富情報公司新世界財富（New World Wealth）的研究主管Andrew Amoils在報告中指，中國經濟在2000至2017年增長強勁，但之後財富和百萬富翁人數的增長開始放緩。「這意味著近期的資金外流可能比以往更具破壞性。」

香港也有類似情況。報告估計今年會有1000名香港富豪外流，排全球第6，將嚴重影響港府吸引資金、把香港改造成財富管理及家庭辦公樞紐中心的努力。
全球財富遷徙報告
Credit: Henley & Partners
其他國家方面，高淨值流出人數排在第二的，是剛在今年達到全球最多人口的印度，有6500人；英國富豪流失也因脫歐等原因增加一倍至3200人；俄羅斯出走者則從去年8500人驟降至3000人。

流入國方面，澳洲將超過阿聯酋，成為吸引最多高淨值人士流入的國家，預計達到5200人。而新加坡以3200人排第3位。

歐美國家仍然是富豪定居熱門地，包括美國、瑞士、加拿大、希臘、法國、葡萄牙都躋身十大，新西蘭排第10位。

報告預計，全球富豪外流人數明年將再創新高。
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Published 28 June 2023 11:38am
By Koma Cheng
Source: SBS