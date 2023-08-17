中融國際信託債務違約顯示中國經濟困境日益加劇

路透社報道，中融國際信託有限公司在北京會見了數十名投資者，據了解集團不打算履行數十款已到期產品的還款義務。與此同時，有兩家上市公司公開披露未收到中融集團的期款。





中融的資金流動性危機可能引發更廣泛的擔憂，根據其最新的年報，中融在2022年底管理著價值7857億人民幣（約1076.9億美元）的資產，其中6293億人民幣與信託產品有關。



中融國際信託集團網頁。 中國的影子銀行業務(shadow bannking) 交易達3萬億美元，相當於英國的經濟規模。影子銀行業務對中國房地產方面的巨大風險以及對整體經濟的風險，在過去一年中不斷加劇。





巴克萊調低中國經濟增長預測



中國在周二(15/8) 公佈的疲弱數據，顯示房地產市場惡化速度超過預期後。巴克萊銀行是眾多全球銀行當中，調低對中國2023年經濟增長的預測，從4.9%下調至4.5%。一些分析師表示，中國央行在同一天意外地減息但不足以止住經濟下行。





一些經濟學家表示，由於中國青年失業率創下21%以上的歷史新高，以及通縮壓力導致企業利潤空間萎縮，消費者和小企業感受到經濟衰退的壓力。7月份新的銀行貸款額下降至14年來的最低點。中國國家統計局日前宣布「暫不公布」青少年失業數據。





房價下跌 使情況更加灰暗





中國的新屋價格在7月份首次下降，這是今年以來的第一次下跌。就著中國國家統計局（NBS）的數據，依路透社計算，全國范圍內的房價在月度下降了0.2%，若以年度計則下降了0.1%。





中國大城市如上海和北京以止的情況就更差。根據中國國家統計局對35個最小城市的調查，6月份平均新屋價格，以年度計算連跌17個月。連帶碧桂園（2007.HK）在內的主要開發商的債務危機不斷惡化，令不少人對樓市卻步。房地產投資、銷售和新建項目在過去年亦見收縮。



碧桂園經虧損達數十億美元，未付帳單高達2000億美元。 Credit: Costfoto/Sipa USA 碧桂園曾承諾在一些小城市提供「五星級的家」，但據紐約時報中文網的報道指出，碧桂園已經虧損了數十億美元，未付帳單高達2000億美元，估計，碧桂園在中國數百個城市的未交付公寓近100萬套。考慮到房地產市場傳統上佔中國經濟約四分之一，一些分析師表示，這次經濟下滑加上對三年來嚴格的新冠疫情措施影響，在未來幾個月內，房價和銷售還會進一步下跌。





此時，中融信托公司的違約付款暴露了更深層次的危機。





提供中國經濟、政治和社會議題分析和研究的國際機構 Gavekal Dragonomics 表示，來自房地產開發商和地方政府融資平台的債務壓力正在傳播到中國經濟的各個領域。



上月，中共中央政治局會議上，中國領導人承諾調整房地產政策。 Source: AP / Mark Schiefelbein/AP 上個月，在中共中央政治局會議上，中國領導人承諾調整房地產政策，並會支持住房管理和該行業，例如降低首次置業者的房屋按揭利率和首精比例等。包括鄭州在內的一些城市已經放寬了一些房地產限制。像西安和福州的省會城市，亦正在考慮為購買第二間物業的置業者減少首期比例。





然而，大多數經濟學家預計，房地產市場的低迷將會持續一段時間。瑞銀投資銀行亞洲經濟主管和首席中國經濟學家王濤表示，八月初的數據並未展示房地產市場有任何實質性改善。





「如果沒有額外的主要政策寬鬆和/或財政支持，房地產銷售和投資可能會進一步減弱，或者可能比我們的基線預期更長時間保持在底部。」

