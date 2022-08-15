移除偷原住民頭骨州長銅像 荷伯特市議會今晚表決

Highlights 前塔州州長克勞瑟出任州長前，於1869年偷取原住民蘭內的頭骨

荷伯特市議會今晚表決，是否移除市中心的克勞瑟銅像

（本文包括已故原住民姓名）





荷伯特市議會將在今晚開會，表決前塔州州長克勞瑟（William Crowther）的銅像是否移除或部份拆除。銅像在荷伯特Franklin廣場。





克勞瑟在1878年12月至1879年10月出任塔州州長。





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克勞瑟也是博物學家及外科醫生，1869 年割去並偷走了離世原住民蘭內（William Lanne）的頭骨。當年他移花接木，放回另一個頭骨，試圖掩蓋他的行為。他後來被停止出任荷伯特綜合醫院（Hobart General Hospital）高級醫官的職位。





Crowther was suspended as a senior medical officer at Hobart General Hospital in 1869 after he was found to have removed the head of an Aboriginal Tasmanian. Source: AAP / ANTHONY CORKE/AAPIMAGE 蘭內的頭骨被運到倫敦皇家外科學院。





塔州原住民中心活動協調主任，為Palawa原住民的曼賽爾 （ Nala Mansell）表示：很難理解為什麼其他人不明白，歌頌一名殘害他人的人帶來的冒犯，而殘害原因僅僅是種族不同。





也有意見認為，克勞瑟出任州長不足一年，沒有什麼建樹值得紀念





在今個月初，荷伯特市議會社區、文化及活動委員會，一致同意不應該紀念克勞瑟，這名前州長，並建議市議會表決移除市中心的克勞瑟銅像。





目前放銅像的位置，可能會改放原住民的藝術品，批評克勞瑟的黑暗歷史。





去年2021年，有藝術品揶揄克勞瑟的行為，包括顯示克勞瑟雙手紅色，一隻手拿著鋸，一隻手拿著原住民旗幟。



蘭內是捕鯨人，熱愛海洋和戶外活動，被形容有「快樂」的舉止和「海峽中最好的眼睛」。





他死於霍亂和痢疾，終年 34 歲。





克勞瑟將蘭內的頭骨割除，而一名助手則切走蘭內的手腳。蘭尼的遺體後來從他的墳墓中被偷走。





荷伯特綜合醫院的同僚知道克勞瑟他肢解蘭內的遺體後，克勞瑟被停高級醫官的職位。克勞瑟被認為也肢解其他原住民遺體。





荷伯特市議會今晚表決，預計將通過永久拆除克勞瑟銅像。

